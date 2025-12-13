Педро Санчес: Няма да има промени в правителството

Премиерът на Испания Педро Санчес обяви, че няма да има промени в правителството и кабинетът му ще изпълни мандата си. На фона на скандалите и разследванията, засягащи оглавяваната от него социалистическа партия, той категорично отхвърли възможността за предсрочни избори.



Два дни след като един от основните партньори на Санчес в управлението - партия "Сумар" - поиска преформатиране на властта, министър-председателят обяви, че промени в кабинета му няма да има. Нещо повече- премиерът изрази увереност, че напусналите преди месец седем депутати от каталунската партия "Заедно" отново ще подкрепят правителството. Освен това Санчес е разговарял с Ориол Жункерас, лидер на Републиканската левица на Каталуния, за да направи важна стъпка, която не беше предприел досега: ще се срещне с него през януари. Този жест има две възможни тълкувания, според испанските медии: от една страна, Санчес е толкова слаб, че трябва да направи тази стъпка, като позволи на една от най-видимите фигури на каталунското движение за независимост, която прекара четири години в затвора, да се срещне с него. Или решението му да остане на власт е твърдо и коалиционните му партньори не искат да го свалят, иначе Жункерас нямаше да поиска тази среща.



След поредица от скандали, свързани с обвинения в сексуален тормоз и злоупотреби към членове на социалистическата партия, опозицията в лицето на Народната партия, се надява на победа в изборите в област Естремадура на 21 декември, за да може да настоява по-твърдо за предсрочен вот за парламент през следващата година.

