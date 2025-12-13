Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рафиня блесна с два гола, Барселона триумфира над Осасуна

13 Декември, 2025 21:41 516 0

Каталунците оглавяват класирането

Рафиня блесна с два гола, Барселона триумфира над Осасуна - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона отново демонстрира класа и характер, като надделя над Осасуна с категоричното 2:0 в среща от 16-ия кръг на Ла Лига, изиграна на стадион „Камп Ноу“. Каталунският гранд затвърди лидерската си позиция в испанското първенство, а бразилската звезда Рафиня се превърна в безспорния герой на вечерта.

В 23-ата минута домакините ликуваха след попадение, което обаче бе отменено след намесата на ВАР заради засада. Това не обезкуражи момчетата на Ханзи Флик, които продължиха да натискат съперника и да търсят път към вратата на гостите.

Рафиня откри резултата в 70-ата минута, след като получи прецизен пас от Педри и хладнокръвно реализира.

В самия край на двубоя бразилецът отново се разписа, този път възползвайки се от груба грешка в отбраната на Осасуна, с което подпечата успеха на „блаугранас“.

С този успех Барселона събра 43 точки и продължава да оглавява класирането в Ла Лига, докато Осасуна, воден от Алесио Лиши, остава на 16-ата позиция с 15 точки.


