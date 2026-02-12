Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мануел Нойер окончателно затвори вратата към националния отбор на Германия

12 Февруари, 2026 14:04 431 1

Оливър Бауман от Хофенхайм пое ролята на титулярен вратар

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният страж на Байерн Мюнхен и световен шампион от 2014 година, Мануел Нойер, категорично потвърди, че няма да облече отново екипа на германския национален отбор. След триумфа на баварците над РБ Лайпциг в турнира за Купата на Германия, 39-годишният вратар сложи точка на всички спекулации относно евентуалното си завръщане при „маншафта“.

След като се оттегли от международния футбол след Евро 2024, Нойер ясно заяви, че няма намерение да се връща в състава на Германия за предстоящото Световно първенство, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Така един от най-емблематичните вратари на нашето време слага край на впечатляващата си национална кариера, продължила от 2009 до 2024 година. През този период той бе неизменна част от отбора на Германия на четири поредни световни и европейски първенства, оставяйки ярка следа в историята на футбола.

В отсъствието на Нойер, Оливър Бауман от Хофенхайм пое ролята на титулярен вратар на Германия по време на есенните квалификации за Мондиал 2026. Това се наложи, след като Марк-Андре тер Щеген пропусна значителна част от сезона поради травми.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отдавна трябваше...

    0 0 Отговор
    Още от провала срещу Южна Корея, когато излишното му самочувствие доведе до фаталния за немците втори гол. Sic tranzit gloria mundi...

    14:40 12.02.2026

