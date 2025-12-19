Новини
Енцо Мареска категоричен: Слуховете за Манчестър Сити са измислица

19 Декември, 2025 18:02 473 0

Челси се готви за гостуване на Нюкасъл

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Челси - Енцо Мареска отхвърли категорично разпространяваните напоследък слухове за евентуален трансфер в Манчестър Сити, подчертавайки, че подобни твърдения са чиста спекулация и не заслужават внимание. Италианският специалист увери, че е напълно концентриран върху работата си на „Стамфорд Бридж“ и няма намерение да се разсейва от медийни догадки.

„Това са абсолютни измислици – нямам време да се занимавам с подобни неща. Имам дългосрочен договор с Челси до 2029 година и съм изцяло отдаден на този проект. Горд съм, че съм част от този клуб“, заяви Мареска на пресконференция преди предстоящия сблъсък с Нюкасъл, цитиран от BBC.

Той припомни, че подобни спекулации не са нещо ново за него: „Само преди седмица в Италия се говореше за интерес от Ювентус. Не обръщам внимание на подобни новини. Важно е да се разбере откъде идват тези слухове, но за мен те са просто празни приказки.“

В навечерието на 17-ия кръг във Висшата лига, Челси се готви за гостуване на Нюкасъл. Лондончани заемат четвъртата позиция във временното класиране, докато „свраките“ са на 12-о място. Мареска и неговият екип са решени да продължат успешното си представяне и да затвърдят амбициите си за челните места в английския елит.


