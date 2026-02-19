Новини
Легендарният Хосе Луис Чилаверт с остри думи по адрес на Мбапе: "Живее с травестит"

19 Февруари, 2026 22:03 2 413 17

Изказването му предизвика вълна от реакции в социалните мрежи

Легендарният Хосе Луис Чилаверт с остри думи по адрес на Мбапе: "Живее с травестит" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вратарската легенда на Парагвай - Хосе Луис Чилаверт отново привлече вниманието с провокативни коментари, този път насочени към френската футболна звезда Килиан Мбапе. В интервю за аржентинското радио "Radio Rivadavia" Чилаверт не спести критики по повод поведението на Мбапе извън терена.

По време на разговора Чилаверт засегна и скандала от двубоя между Бенфика и Реал Мадрид в Шампионската лига, където Джанлука Престиани бе обвинен в расистка обида към Винисиус Жуниор. Въпреки че съдията не разполагаше с достатъчно доказателства, за да санкционира Престиани, темата предизвика бурни реакции в спортните среди.

Мбапе бе сред първите, които публично подкрепиха Винисиус, осъждайки всякакви прояви на расизъм.

Това обаче не впечатли Чилаверт, който заяви: "Мбапе постоянно говори за ценности и морал, но самият той не е пример за подражание. Живее с травестит – това не е нормално според мен. Всеки има право на личен избор, но не смятам, че е редно един мъж да живее с травестит, когато има толкова много жени".

Изказването на Чилаверт предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, като част от феновете го обвиниха в нетолерантност и дискриминация. Други обаче подкрепиха откровеността му, макар и думите му да се възприемат като крайни.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ППдофил

    27 3 Отговор
    Народа е казал, дyпе пол няма! Това ще бъде и предизборния ни слоган!

    22:08 19.02.2026

  • 3 Пич

    48 3 Отговор
    Колко удобно е да се квалифицират думите казващи истината - като крайни!!! Виждате ли, че всички паветници по света са едни и същи?! Педофили, рендерасти, живеещи с траверси и т.н., но много нагли, и винаги готови да ни поучават!!!

    Коментиран от #9

    22:10 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Врач

    34 6 Отговор
    Значи , да разбирам, че е съвсем нормално да се споделя кревата с тревисти ... Тази свят е изгубил. Да идват Руснаците и Китайците да сложат ред.

    Коментиран от #16

    22:13 19.02.2026

  • 6 Асан Насилев

    18 1 Отговор
    Аз живея с културиста Клецов, какво лошо има?

    22:15 19.02.2026

  • 7 какво и е

    23 1 Отговор
    на истината ?

    22:16 19.02.2026

  • 8 ДъБили

    14 0 Отговор
    Лама Мирчев, какво казва по въпроса?

    22:47 19.02.2026

  • 9 Така е, като

    25 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Дорде беше мъничка змията, с крака не й строшихме главата! Ненапразно толерантността е най-широко пропагандираната ценност от сатанистите - търпете и приемайте всичко, бъдете овце, а ние ще си вършим пъклените дела необезпокоявани!

    23:04 19.02.2026

  • 10 Ася Василева - Калушева

    6 1 Отговор
    Ми що не?

    23:16 19.02.2026

  • 11 Преди години

    5 1 Отговор
    като в Реал беше само Кристиано Роналдо - беше ясна работата, не ми беше приятно, ама някак съм търпял като фен с оглед успехите. Обаче сега с Винисиус Дискриминираният и Мбапе Толерантният нещата вече идва доста в повече. Излезе ли някоя скрита лимонов още в Мадрид - ще търся нов отбор.

    23:41 19.02.2026

  • 12 Африканска маймуна

    12 1 Отговор
    родена в дежурната под многоцветната дъга.
    А миналата година с любезното съдействие на Франция получи най-високото футболно отличие.
    В Европейски съюз е гордост да си черен гей

    23:52 19.02.2026

  • 13 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Инес Рау : Френски модел, актриса и писателка, известна като първият транссексуален модел, появил се на корицата на Playboy.

    Коментиран от #15

    00:10 20.02.2026

  • 14 Готин Джендър

    2 2 Отговор
    Дайте ми телефона на Мбапе, да се запознаем :)

    00:42 20.02.2026

  • 15 Кон бе кон

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Тази е като грозен кон в главата! Как е попаднала на корицата на Плейбой в 2017г е пълна мистерия. Мбапе си е безвкусен простак!

    00:49 20.02.2026

  • 16 По-лесно

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Врач":

    е ти да отидеш в Русия и да си живееш с "ценности" и външна тоалетна. Ние българите не желаем нито китайци нито руснаци да идват тук да ни въдворяват ред. Да си въдворяват ред в своите кокошарници

    05:55 20.02.2026

  • 17 Пешо

    0 0 Отговор
    Чиф@тски истории...

    09:31 20.02.2026

