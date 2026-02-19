Легендарният Хосе Луис Чилаверт с остри думи по адрес на Мбапе: "Живее с травестит"

Вратарската легенда на Парагвай - Хосе Луис Чилаверт отново привлече вниманието с провокативни коментари, този път насочени към френската футболна звезда Килиан Мбапе. В интервю за аржентинското радио "Radio Rivadavia" Чилаверт не спести критики по повод поведението на Мбапе извън терена.
По време на разговора Чилаверт засегна и скандала от двубоя между Бенфика и Реал Мадрид в Шампионската лига, където Джанлука Престиани бе обвинен в расистка обида към Винисиус Жуниор. Въпреки че съдията не разполагаше с достатъчно доказателства, за да санкционира Престиани, темата предизвика бурни реакции в спортните среди.
Мбапе бе сред първите, които публично подкрепиха Винисиус, осъждайки всякакви прояви на расизъм.
Това обаче не впечатли Чилаверт, който заяви: "Мбапе постоянно говори за ценности и морал, но самият той не е пример за подражание. Живее с травестит – това не е нормално според мен. Всеки има право на личен избор, но не смятам, че е редно един мъж да живее с травестит, когато има толкова много жени".
Изказването на Чилаверт предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, като част от феновете го обвиниха в нетолерантност и дискриминация. Други обаче подкрепиха откровеността му, макар и думите му да се възприемат като крайни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ППдофил
22:08 19.02.2026
3 Пич
Коментиран от #9
22:10 19.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Врач
Коментиран от #16
22:13 19.02.2026
6 Асан Насилев
22:15 19.02.2026
7 какво и е
22:16 19.02.2026
8 ДъБили
22:47 19.02.2026
9 Така е, като
До коментар #3 от "Пич":Дорде беше мъничка змията, с крака не й строшихме главата! Ненапразно толерантността е най-широко пропагандираната ценност от сатанистите - търпете и приемайте всичко, бъдете овце, а ние ще си вършим пъклените дела необезпокоявани!
23:04 19.02.2026
10 Ася Василева - Калушева
23:16 19.02.2026
11 Преди години
23:41 19.02.2026
12 Африканска маймуна
А миналата година с любезното съдействие на Франция получи най-високото футболно отличие.
В Европейски съюз е гордост да си черен гей
23:52 19.02.2026
13 Сатана Z
Коментиран от #15
00:10 20.02.2026
14 Готин Джендър
00:42 20.02.2026
15 Кон бе кон
До коментар #13 от "Сатана Z":Тази е като грозен кон в главата! Как е попаднала на корицата на Плейбой в 2017г е пълна мистерия. Мбапе си е безвкусен простак!
00:49 20.02.2026
16 По-лесно
До коментар #5 от "Врач":е ти да отидеш в Русия и да си живееш с "ценности" и външна тоалетна. Ние българите не желаем нито китайци нито руснаци да идват тук да ни въдворяват ред. Да си въдворяват ред в своите кокошарници
05:55 20.02.2026
17 Пешо
09:31 20.02.2026