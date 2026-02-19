Легендарният Хосе Луис Чилаверт с остри думи по адрес на Мбапе: "Живее с травестит"

Вратарската легенда на Парагвай - Хосе Луис Чилаверт отново привлече вниманието с провокативни коментари, този път насочени към френската футболна звезда Килиан Мбапе. В интервю за аржентинското радио "Radio Rivadavia" Чилаверт не спести критики по повод поведението на Мбапе извън терена.

По време на разговора Чилаверт засегна и скандала от двубоя между Бенфика и Реал Мадрид в Шампионската лига, където Джанлука Престиани бе обвинен в расистка обида към Винисиус Жуниор. Въпреки че съдията не разполагаше с достатъчно доказателства, за да санкционира Престиани, темата предизвика бурни реакции в спортните среди.

Мбапе бе сред първите, които публично подкрепиха Винисиус, осъждайки всякакви прояви на расизъм.

Това обаче не впечатли Чилаверт, който заяви: "Мбапе постоянно говори за ценности и морал, но самият той не е пример за подражание. Живее с травестит – това не е нормално според мен. Всеки има право на личен избор, но не смятам, че е редно един мъж да живее с травестит, когато има толкова много жени".

Изказването на Чилаверт предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, като част от феновете го обвиниха в нетолерантност и дискриминация. Други обаче подкрепиха откровеността му, макар и думите му да се възприемат като крайни.