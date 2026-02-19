Николай Василев: Какво му е малкото на бюджета от 2025 година? На кого не му стигат парите?

Служебните правителства по принцип са резервна гума. И аз съм от тези хора, които, като виждам опита на Прехода, смятам, че в нашата Конституция е по-добре да няма такава институция. А за бюджета ще отговоря в две части. Зависи какво смята да прави този кабинет и новият финансов министър. Това каза бившият вицепремиер и министър на икономиката, на транспорта и на държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът" на Радио ФОКУС.
"Ако той случайно ни изненада позитивно и иска да вкара реформаторски бюджет, който да е различен и точно обратен на всички бюджети от последните 5 години, тогава аз ще го подкрепям да го направи и да бъде приет. Ако той направи обратното, което е и по-вероятно, ако ще вкарва бюджет, той да е същият като тези бюджети от последните 5 години, даже по-лош, тогава ще съм от хората, които ще казват, че няма нужда служебно правителство и отиващ си парламент да гласуват "сватбарски бюджет“, който ще направи държавата само по-лоша от преди това", каза още той.
Според бившият вицепремиер Николай Василев задачите пред служебното правителство включват стартирани концесионни процедури за магистрали, летища, пристанища, ВиК обекти, държавните фирми да се листват на борсата, да се започнат реформи във всяка сфера, в абсолютно всички министерства и сектори.
Що се отнася до това дали служебното правителство да подготви бюджет за 2026 година, защото много публични организации предупреждават, че са пред фалит, Василев коментира:
Какво му е малкото на бюджета от 2025 година? На кого не му стигат парите? Къде му се вижда края на това нещо? Ще ви кажа къде – краят му се вижда във фалита на държавата. Така беше при Виденов. Само да ви припомня, че при Виденов, имаше най-голямото обедняване в историята за последните 100 години на нацията. Така че аз не споделям мнението на каквито ще да са организации или други, че искали още повече пари от 2025 година. За мен понякога човек трябва да е благодарен и доволен от това, което има, след като наричам бюджетите от последните години разхитителни и прахоснически, а не че на някого не му стигали парите. Друг е въпросът, че когато парите са прекалено много и се раздават напосоки, те се пилеят. Пари има много, но не за там, закъдето трябва, а отиват за други сфери.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 когато си уруд
22:15 19.02.2026
2 На кого не му стигат парите ли ?
Коментиран от #25
22:15 19.02.2026
3 Евала бате
22:15 19.02.2026
4 служебното правителство тъпунгер
22:19 19.02.2026
5 НВа
Явно тук хранят по-добре от "ситито" на Лондон...
22:22 19.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този от злоба така и не порасна
Коментиран от #21
22:26 19.02.2026
8 Когато не сте го
22:35 19.02.2026
9 Пецата
22:42 19.02.2026
10 На дупетата
22:45 19.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Айзомби
22:53 19.02.2026
13 Обичам го
22:53 19.02.2026
14 Е как?
Коментиран от #15
23:00 19.02.2026
15 Депутат
До коментар #14 от "Е как?":Я отивай нощна смяна-как иначе ще ми дигнат...., и как мислиш ям кифтета от 18ст....
23:11 19.02.2026
16 Дядо Грую
23:36 19.02.2026
17 Жоро
Коментиран от #19
23:39 19.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Наблюдател
До коментар #17 от "Жоро":Този го помня.Единственият който съкрати 30% от държавните паразити.
Коментиран от #20
23:43 19.02.2026
20 Е, да де
До коментар #19 от "Наблюдател":От 30% след това налазиха 50%.Помним.
23:58 19.02.2026
21 малкия мук
До коментар #7 от "Този от злоба така и не порасна":но имам пари!!!
00:14 20.02.2026
22 Христо Христов
Ам да обърна чехъла?
00:15 20.02.2026
23 мда
03:15 20.02.2026
24 гумата
06:00 20.02.2026
25 май май не ..А
До коментар #2 от "На кого не му стигат парите ли ?":И да не би аз да хвърлям торби с пари през балкона.И не са ли пенсионерите тези дето вкараха в банките милиарди само преди месец..Направо си е СЪВСЕМ В ЧАС с това изказване..Пари има но се пилеят и няма контрол
07:51 20.02.2026
26 безпартиен
09:05 20.02.2026