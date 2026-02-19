Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Николай Василев: Какво му е малкото на бюджета от 2025 година? На кого не му стигат парите?

Николай Василев: Какво му е малкото на бюджета от 2025 година? На кого не му стигат парите?

19 Февруари, 2026 22:10 1 565 26

Служебните правителства по принцип са резервна гума. И аз съм от тези хора, които, като виждам опита на Прехода, смятам, че в нашата Конституция е по-добре да няма такава институция, коментира още бившият вицепремиер и министър на икономиката

Николай Василев: Какво му е малкото на бюджета от 2025 година? На кого не му стигат парите? - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служебните правителства по принцип са резервна гума. И аз съм от тези хора, които, като виждам опита на Прехода, смятам, че в нашата Конституция е по-добре да няма такава институция. А за бюджета ще отговоря в две части. Зависи какво смята да прави този кабинет и новият финансов министър. Това каза бившият вицепремиер и министър на икономиката, на транспорта и на държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът" на Радио ФОКУС.

"Ако той случайно ни изненада позитивно и иска да вкара реформаторски бюджет, който да е различен и точно обратен на всички бюджети от последните 5 години, тогава аз ще го подкрепям да го направи и да бъде приет. Ако той направи обратното, което е и по-вероятно, ако ще вкарва бюджет, той да е същият като тези бюджети от последните 5 години, даже по-лош, тогава ще съм от хората, които ще казват, че няма нужда служебно правителство и отиващ си парламент да гласуват "сватбарски бюджет“, който ще направи държавата само по-лоша от преди това", каза още той.

Според бившият вицепремиер Николай Василев задачите пред служебното правителство включват стартирани концесионни процедури за магистрали, летища, пристанища, ВиК обекти, държавните фирми да се листват на борсата, да се започнат реформи във всяка сфера, в абсолютно всички министерства и сектори.

Що се отнася до това дали служебното правителство да подготви бюджет за 2026 година, защото много публични организации предупреждават, че са пред фалит, Василев коментира:

Какво му е малкото на бюджета от 2025 година? На кого не му стигат парите? Къде му се вижда края на това нещо? Ще ви кажа къде – краят му се вижда във фалита на държавата. Така беше при Виденов. Само да ви припомня, че при Виденов, имаше най-голямото обедняване в историята за последните 100 години на нацията. Така че аз не споделям мнението на каквито ще да са организации или други, че искали още повече пари от 2025 година. За мен понякога човек трябва да е благодарен и доволен от това, което има, след като наричам бюджетите от последните години разхитителни и прахоснически, а не че на някого не му стигали парите. Друг е въпросът, че когато парите са прекалено много и се раздават напосоки, те се пилеят. Пари има много, но не за там, закъдето трябва, а отиват за други сфери.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 когато си уруд

    12 3 Отговор
    то е завинаги и липсва само наказанието

    22:15 19.02.2026

  • 2 На кого не му стигат парите ли ?

    24 7 Отговор
    На пенсионерите хлебарко гнусна ! Примерно.

    Коментиран от #25

    22:15 19.02.2026

  • 3 Евала бате

    7 5 Отговор
    Този разбира,не става дума за популизъм

    22:15 19.02.2026

  • 4 служебното правителство тъпунгер

    16 6 Отговор
    Не му е работата с концесионни процедури за магистрали, летища, пристанища, ВиК обекти да се занимава нито пък държавни фирми да листва на борсата. Пълен олигофрен е тоя Николай Василев. Кво му се било приискало......

    22:19 19.02.2026

  • 5 НВа

    8 4 Отговор
    Нямаше такава гушка като започваше..
    Явно тук хранят по-добре от "ситито" на Лондон...

    22:22 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този от злоба така и не порасна

    17 8 Отговор
    Жалък ненормалник си

    Коментиран от #21

    22:26 19.02.2026

  • 8 Когато не сте го

    12 3 Отговор
    Вкара ли в кауша на време , ще му слушате тъпотиите след време щото вече ни му дреме 👋

    22:35 19.02.2026

  • 9 Пецата

    4 3 Отговор
    На мене ми стигат парите за ракиа и салата разбираш ли а галфоните дето все се оплакват не ги знам 🤣

    22:42 19.02.2026

  • 10 На дупетата

    3 1 Отговор
    Автомат дигат... аааа ша играй наджако..

    22:45 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Айзомби

    9 1 Отговор
    На мен не ми стигат.Вдигнете ми заплатата с 10000% , като на полицаите.Ама искам и цял ден да лежа и да си гледам фейса, а когато изкочи работа да отиде някой друг.

    22:53 19.02.2026

  • 13 Обичам го

    4 0 Отговор
    Кегоебавгъза

    22:53 19.02.2026

  • 14 Е как?

    15 1 Отговор
    На държавните служители много ясно! Постоянно искат още и още. Ще ни одерат от данъци за да заситят тея лакомници които за нищо не служат.

    Коментиран от #15

    23:00 19.02.2026

  • 15 Депутат

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Е как?":

    Я отивай нощна смяна-как иначе ще ми дигнат...., и как мислиш ям кифтета от 18ст....

    23:11 19.02.2026

  • 16 Дядо Грую

    5 4 Отговор
    На ,Мен не ми стигат бре! На теб знам че ти стигат Бре! Малък Мук.😡

    23:36 19.02.2026

  • 17 Жоро

    6 2 Отговор
    Помните ли го, този?

    Коментиран от #19

    23:39 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Наблюдател

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Жоро":

    Този го помня.Единственият който съкрати 30% от държавните паразити.

    Коментиран от #20

    23:43 19.02.2026

  • 20 Е, да де

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Наблюдател":

    От 30% след това налазиха 50%.Помним.

    23:58 19.02.2026

  • 21 малкия мук

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Този от злоба така и не порасна":

    но имам пари!!!

    00:14 20.02.2026

  • 22 Христо Христов

    1 0 Отговор
    Е дедазнам ,май не е удобно-такива въпроси
    Ам да обърна чехъла?

    00:15 20.02.2026

  • 23 мда

    2 3 Отговор
    Сития на гладния не вярва са казали хората. И Малкия Мук в това число.

    03:15 20.02.2026

  • 24 гумата

    8 3 Отговор
    Въпреки , че не бях почитате; на НДСВ този министър тогава направи най- организираното и безупречно работещо министерство на държавната администрация. Години след това той стана още по- добре ориентиран в икономиката и днес мнението му е много ценно. 100 % споделям вижданията му за рестрикции в бюджета. В България много недалновидно се прахосват публичните средства и това е много на зле.

    06:00 20.02.2026

  • 25 май май не ..А

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "На кого не му стигат парите ли ?":

    И да не би аз да хвърлям торби с пари през балкона.И не са ли пенсионерите тези дето вкараха в банките милиарди само преди месец..Направо си е СЪВСЕМ В ЧАС с това изказване..Пари има но се пилеят и няма контрол

    07:51 20.02.2026

  • 26 безпартиен

    2 0 Отговор
    Каква е разликата между времето преди и след 10.11.1989 и сега 37 години по късно? Разликата е,че преди заплатите се определяха от ЦК на БКП,а сега от децата и внуците на предишните!Всяко административно определяне на заплатите касае само и единствено тези, които ги получават от ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТИ!!!Всички останали работещи по трудови договори в ЧАСТНИЯ СЕКТОР ще трябва да повишат производителността на труда или цените на стоки и услуги!!! Повишените нива на ДОО и здравни осигуровки се плащат РЕАЛНО В БЮДЖЕТА САМО И ЕДИНСТВЕНО от работещите в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!! Това са само 1.2 милиона на чиято издръжка чакат 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни, около 750 хиляди бюджетни заплатаджии и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни! Решение е съкращаване на бюджетните заплатаджии с поне 30/100 с колкото е намаляло населението на страната! Спиране на всякакви помощи без да е положен труд по почистване облагородяване и озеленяване на населените места ПОНЕ 21 дни месечно! Спиране на т.нар."детски" за годината при повече от 3 (три) неизвинени отсъствия в училище! Който разбрал-разбрал!

    09:05 20.02.2026

