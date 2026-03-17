Новини
Спорт »
Световен футбол »
Семейството на Игор Тиаго не сдържа сълзите си при първата му повиквателна за Бразилия (ВИДЕО)

17 Март, 2026 19:42 658 0

Карло Анчелоти извика в състава бившия нападател на Лудогорец

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващи мигове и сълзи на щастие изпълниха дома на бившия нападател на Лудогорец и настоящ такъв на Брентфорд - Игор Тиаго, след като талантливият футболист получи първата си повиквателна за националния отбор на Бразилия. Новината, обявена от селекционера Карло Анчелоти, предизвика буря от радост сред близките на играча, които не скриха емоциите си.

В социалните мрежи се появи трогателно видео, в което майката на Игор, неговият брат и цялото семейство избухват в аплодисменти и прегръдки, когато чуват името му сред избраниците на "селесао". Моментът, изпълнен с гордост и сълзи, бързо обиколи интернет и докосна сърцата на хиляди фенове по света.

Очаква се Игор Тиаго да направи своя дебют за Бразилия в предстоящите приятелски срещи срещу Франция и Хърватия в края на месеца.

Нападателят на Брентфорд, който притежава и български паспорт, впечатлява с изключителна форма през този сезон – цели 22 гола в 32 мача във всички турнири. Историческият момент за Игор Тиаго не само бележи нов етап в неговата кариера, но и носи огромна радост на цялото му семейство, което винаги е било неговата най-голяма опора.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове