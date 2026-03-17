Семейството на Игор Тиаго не сдържа сълзите си при първата му повиквателна за Бразилия (ВИДЕО)

Вълнуващи мигове и сълзи на щастие изпълниха дома на бившия нападател на Лудогорец и настоящ такъв на Брентфорд - Игор Тиаго, след като талантливият футболист получи първата си повиквателна за националния отбор на Бразилия. Новината, обявена от селекционера Карло Анчелоти, предизвика буря от радост сред близките на играча, които не скриха емоциите си.

В социалните мрежи се появи трогателно видео, в което майката на Игор, неговият брат и цялото семейство избухват в аплодисменти и прегръдки, когато чуват името му сред избраниците на "селесао". Моментът, изпълнен с гордост и сълзи, бързо обиколи интернет и докосна сърцата на хиляди фенове по света.

Igor Thiago has been call-up to the Brazil National Team and the family reaction is priceless❤️



19 league goals this season and still got more league game to play, bro deserves this moment 👏 pic.twitter.com/sSowJKmcsO — shaphub (@shaphub365) March 17, 2026

Очаква се Игор Тиаго да направи своя дебют за Бразилия в предстоящите приятелски срещи срещу Франция и Хърватия в края на месеца.

Нападателят на Брентфорд, който притежава и български паспорт, впечатлява с изключителна форма през този сезон – цели 22 гола в 32 мача във всички турнири. Историческият момент за Игор Тиаго не само бележи нов етап в неговата кариера, но и носи огромна радост на цялото му семейство, което винаги е било неговата най-голяма опора.