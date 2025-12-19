Новини
Манчестър Сити си прибира аржентинския диамант Клаудио Ечевери от Леверкузен

19 Декември, 2025 23:04 440 0

Футболистът успя да запише едва три участия с екипа на „аспирините“

Манчестър Сити си прибира аржентинския диамант Клаудио Ечевери от Леверкузен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младият аржентински талант Клаудио Ечевери се завръща в Манчестър Сити, след като германският Байер Леверкузен реши да прекрати преждевременно наема му. Решението бе официално потвърдено от клуба от Бундеслигата, а причините се коренят в ограничените възможности за изява на 19-годишния полузащитник.

Ечевери, който пристигна в Леверкузен през август, успя да запише едва три участия с екипа на „аспирините“. В договора между двата клуба не бе включена клауза за откупуване, което улесни процеса по връщането му в Англия.

На специална пресконференция старши треньорът на Байер Каспер Хюлманд разкри подробности около ситуацията:

„Клаудио е изключителен футболист, на когото вярвам безрезервно. За съжаление, конкуренцията на неговата позиция е огромна и не успяхме да му осигурим достатъчно минути на терена. Той се представяше отлично в тренировките и е чудесен човек, но просто не можахме да му дадем шанс да разгърне таланта си тук.“

Ечевери се присъедини към Манчестър Сити през януари 2024 година, след като „гражданите“ платиха на Ривър Плейт около 12,5 милиона паунда плюс допълнителни бонуси. Веднага след трансфера си, младият национал бе изпратен под наем обратно в Аржентина, а впоследствие и в Леверкузен, с цел да натрупа ценен опит.


