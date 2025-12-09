Новини
Монтана измъкна точка от Ботев в дербито на Северозапада

9 Декември, 2025 20:25, обновена 9 Декември, 2025 19:30 396 1

Срещата в града под Околчица завърши 0:0

Снимка: YouTube
Милен Ганев

Ботев Враца и Монтана не можаха да се победят и завършиха 0:0, предаде Топспорт. Мачът бе последен от 19-ия кръг на Първа лига.

В 4-ата минута домакините достигнаха до първата си добра възможност. Радослав Цонев центрира отдясно в наказателното поле, а там Кристиян Малинов успя да изпревари Кристофър Ачемпонг и засече с глава. Васил Симеонов обаче се намеси и изби.

В 11-ата минута врачани стигнаха до нова добра възможност. Ромееш Ивей проби и центрира в наказателното поле, където Кристиян Малинов не успя да засече топката, която бе върната в наказателното поле. След това Радослав Цонев отправи изстрел, но ударът му бе блокиран.

В 26-ата минута Соломон Джеймс опита да изненада Любомир Василев, нанасяйки диагонален удар от дистанция, но стражът на врачани се справи и изби.

В 35-ата минута домакините от Враца бяха изключително близо до попадение. Радослав Цонев центрира прецизно, а кълбото се озова на главата на Мартин Петков, който уцели гредата.

В 53-ата минута Кристиян Малинов предостави топката на Радослав Цонев, който стреля от дистанция, но над вратата.

В 57-ата минута домакините отново пропуснаха добра ситуация. Милен Стоев отправи опасен удар с глава след центриране от корнер на Радослав Цонев, но топката премина на сантиметри от вратата.

В 64-ата минута Монтана можеше да излезе напред в резултата, след като опасен шут на Иван Коконов профуча покрай вратата.

В 70-ата минута Монтана остана с човек по-малко. Важебах Сакор извърши нарушение срещу Радослав Цонев и си изкара втори жълт и респективно червен картон.

В 79-ата минута Владислав Найденов получи и центрира към наказателното поле. Там Иван Горанов продължи с глава за Мартин Смоленски, който прати кълбото в мрежата. Той обаче бе в засада и голът бе отменен.


Враца / България
  • 1 Дъпъсъ Нула на Нула

    Не на омразата, а хората ще гледат голове, ама друг път.

    19:44 09.12.2025

