Реал Мадрид оглави класацията по приходи от телевизионни права в Ла Лига

Реал Мадрид зае първото място по постъпления от телевизионни права в испанската Примера дивисион за изминалия сезон, разкрива авторитетното издание "Марка". Сумата, която бе разпределена между всички участници в Ла Лига, достигна внушителните 1,29 милиарда евро, а "белите" от столицата прибраха най-големия дял – цели 157,92 милиона евро.

Веднага след мадридчани се нарежда вечният им съперник Барселона, който също може да се похвали със завидни приходи – 156,45 милиона евро.

Атлетико Мадрид допълва челната тройка с 108,17 милиона евро, като именно тези три гранда са единствените, преминали границата от 100 милиона евро от телевизионни права през последната кампания.

В топ пет на най-добре платените от телевизионни излъчвания клубове попадат още Атлетик Билбао с 72,26 милиона евро и Реал Сосиедад с 67,80 милиона евро.

В другия край на класацията се озова Леганес, който получи най-скромната сума – 39,93 милиона евро, въпреки усилията си на терена.

Тези данни ясно подчертават доминацията на водещите испански клубове не само на футболния терен, но и във финансово отношение, като приходите от телевизионни права продължават да бъдат ключов източник на средства за елитните отбори в Ла Лига.