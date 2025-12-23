Новини
Футболна България се обединява в благотворителен турнир за Любо Пенев

23 Декември, 2025 13:47 373 0

Той ще се проведе на 27-ми и 28-ми декември

Футболна България се обединява в благотворителен турнир за Любо Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В края на декември, на 27-ми и 28-ми, Варна ще бъде домакин на специален благотворителен турнир по минифутбол, посветен на един от най-емблематичните ни спортисти – Любослав Пенев. Инициативата има за цел да обедини фенове, приятели и съотборници в подкрепа на легендата.

Новината за предстоящото събитие трогна дълбоко самия Пенев. Той прие жеста с неподправена радост и искрена признателност, споделят неговите близки.

Очаква се турнирът да събере десетки отбори и стотици почитатели, които ще покажат, че спортът не е само игра, а и кауза, която обединява сърца. Организаторите приканват всички желаещи да се включат и да станат част от това незабравимо събитие, което ще докаже, че българският футбол умее да се сплотява в трудни моменти.

Ето какво пише във Фейсбук страницата на Любослав Пенев:

"Скъпи приятели,

На 27–28.12 в Trinity Park, кв. Чайка, Варна ще се проведе благотворителен турнир по минифутбол в подкрепа на Любослав Пенев.

Каним всички, които обичат футбола и вярват в човечността и взаимната подкрепа, да се включат и да станат част от това обединяващо преживяване.

Записвания и информация: 0898 455 556

От името на нашето семейство благодарим на инициаторите и организаторите за сърцето и енергията, с които стоят зад тази кауза.

Турнирът в София на 21 декември е преминал с изключително голям интерес, много участници и невероятна, приятелска атмосфера. Всички са си тръгнали вдъхновени, а Любо прие новината с огромно вълнение и благодарност — именно тази подкрепа ни дава сили.

Очакваме ви във Варна — с отбор, с приятели и с отворено сърце."

С благодарност,
Семейството на Любослав Пенев"


