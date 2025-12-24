Новини
Разкритие: Треньорът искал Модрич да остане в Реал Мадрид, но не и ръководството

24 Декември, 2025 19:00 442 0

Новият наставник на мадридчани Шаби Алонсо е подкрепял идеята опитният хърватски полузащитник да остане в отбора, но е бил напълно наясно, че окончателното решение не зависи от него

Легендата на Реал Мадрид - Лука Модрич, е имал ясно желание да сложи край на състезателната си кариера с екипа на „Лос бланкос“, като в тази връзка е бил готов да приеме дори сериозни финансови компромиси, разкрива El Mundo.

Новият наставник на мадридчани Шаби Алонсо е подкрепял идеята опитният хърватски полузащитник да остане в отбора, но е бил напълно наясно, че окончателното решение не зависи от него.

В същото време клубното ръководство е било насочено към идеята за подмладяване на халфовата линия и е планирало да даде водеща роля на Орелиен Чуамени, Едуардо Камавинга, Федерико Валверде и Арда Гюлер. Именно по тази причина Модрич си тръгна през лятото и подписа като свободен агент с Милан, където продължава да демонстрира качествата си и на 40-годишна възраст.

Въпреки това в клуба има и мнения, че присъствието на хърватина, както на терена, така и извън него би било изключително важно за баланса и атмосферата в разколебаната съблекалня на Реал Мадрид в настоящия момент.


