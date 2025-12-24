Разкритие: Треньорът искал Модрич да остане в Реал Мадрид, но не и ръководството

Легендата на Реал Мадрид - Лука Модрич, е имал ясно желание да сложи край на състезателната си кариера с екипа на „Лос бланкос“, като в тази връзка е бил готов да приеме дори сериозни финансови компромиси, разкрива El Mundo.

Новият наставник на мадридчани Шаби Алонсо е подкрепял идеята опитният хърватски полузащитник да остане в отбора, но е бил напълно наясно, че окончателното решение не зависи от него.

🚨 Luka Modrić wanted to finish his career at Real Madrid and offered various salary reductions.



However, the club's idea was to give the definitive replacement to Tchouaméni, Camavinga, Valverde and Güler in the midfield.



Xabi would have liked Modrić to continue, but he knew… pic.twitter.com/hSllawjLjE — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 23, 2025

В същото време клубното ръководство е било насочено към идеята за подмладяване на халфовата линия и е планирало да даде водеща роля на Орелиен Чуамени, Едуардо Камавинга, Федерико Валверде и Арда Гюлер. Именно по тази причина Модрич си тръгна през лятото и подписа като свободен агент с Милан, където продължава да демонстрира качествата си и на 40-годишна възраст.

Въпреки това в клуба има и мнения, че присъствието на хърватина, както на терена, така и извън него би било изключително важно за баланса и атмосферата в разколебаната съблекалня на Реал Мадрид в настоящия момент.