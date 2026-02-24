Ливърпул обмисля раздяла с нападател след слаб сезон

Летният трансферен прозорец може да донесе сериозна промяна в атаката на Ливърпул, след като клубът е все по-склонен да се раздели с нидерландския нападател Коди Гакпо. Според последните информации от Острова, ръководството на „червените“ е готово да изслуша оферти за 26-годишния футболист, ако успее да осигури негов достоен заместник.

Гакпо, който пристигна на „Анфийлд“ от ПСВ Айндховен през 2023 година, така и не успя да оправдае високите очаквания. Въпреки че има 48 попадения и 21 асистенции в 163 мача за Ливърпул във всички турнири, представянето му през настоящата кампания е под всякаква критика. Само един гол в последните 12 срещи от Висшата лига и липсата на острота в атака предизвикаха буря от недоволство сред феновете, които все по-често поставят под въпрос мястото му в стартовия състав.

Последният мач на Ливърпул – трудна победа с 1:0 над Нотингам Форест, донесена от късен гол на Алексис Мак Алистър, не успя да разсее съмненията около формата на отбора. Под ръководството на Арне Слот „червените“ демонстрираха едно от най-бледите си представяния, а Гакпо отново бе сред най-критикуваните.

Интерес към нидерландеца не липсва – миналото лято Байерн Мюнхен бе сред кандидатите за подписа му, но в крайна сметка германският шампион предпочете Луис Диас.

Ливърпул реши да се раздели с Гакпо, се очаква цената му да бъде около 70 милиона евро – сума, която може да привлече вниманието на редица европейски грандове.

Междувременно, на „Анфийлд“ вече се оглеждат за нови попълнения в предни позиции. Сред спряганите имена за заместник на Гакпо са Антъни Гордън от Нюкасъл и Джаръд Боуен от Уест Хам – двама играчи, които се отличават с бързина, креативност и голов нюх.