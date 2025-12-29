Спортът по ТВ в понеделник (29 декември)

12.30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, мъже - Евроспорт 1
14.40 Колокрос: Трофей в Льонхут, жени - Евроспорт 2
15.30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, жени - Евроспорт 1
16.00 Колокрос: Трофей в Льонхут, мъже - Евроспорт 2
17.00 Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф - Евроспорт 1
18.00 Футбол: КАН /Зимбабве – ЮАР - МАХ Спорт 3
18.00 Футбол: КАН / Ангола – Египет - МАХ Спорт 4
19.15 Баскетбол: Черно море – Рилски спортист - МАХ Спорт 2
20.00 Футбол: Ковънтри – Ипсуич - Диема спорт 2
21.00 Футбол: КАН / Коморски о-ви – Мали МАХ Спорт 1
21.00 Футбол: КАН / Замбия – Мароко - МАХ Спорт 3
21.00 Баскетбол: Рио Бреоган – Баскония - Нова спорт
21.45 Футбол: Рома - Дженоа - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: Рексъм – Престън - Диема спорт 3
22.15 Футбол: Порто – Авеш - Ринг тв
22.15 Футбол: Бирмингам – Саутхемптън - Диема спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА