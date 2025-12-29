Новини
Спортът по ТВ в понеделник (29 декември)

Спортът по ТВ в понеделник (29 декември)

29 Декември, 2025 10:12 298 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в понеделник (29 декември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


12.30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, мъже - Евроспорт 1

14.40 Колокрос: Трофей в Льонхут, жени - Евроспорт 2

15.30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, 10 км, жени - Евроспорт 1

16.00 Колокрос: Трофей в Льонхут, мъже - Евроспорт 2

17.00 Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф - Евроспорт 1

18.00 Футбол: КАН /Зимбабве – ЮАР - МАХ Спорт 3

18.00 Футбол: КАН / Ангола – Египет - МАХ Спорт 4

19.15 Баскетбол: Черно море – Рилски спортист - МАХ Спорт 2

20.00 Футбол: Ковънтри – Ипсуич - Диема спорт 2

21.00 Футбол: КАН / Коморски о-ви – Мали МАХ Спорт 1

21.00 Футбол: КАН / Замбия – Мароко - МАХ Спорт 3

21.00 Баскетбол: Рио Бреоган – Баскония - Нова спорт

21.45 Футбол: Рома - Дженоа - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Рексъм – Престън - Диема спорт 3

22.15 Футбол: Порто – Авеш - Ринг тв

22.15 Футбол: Бирмингам – Саутхемптън - Диема спорт 2


