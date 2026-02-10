ISW: Русия обвинява САЩ за липсата на напредък по войната в Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров открито обвини Съединените щати за отсъствието на напредък към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предава News.bg.

В интервю от 9 февруари за TV BRICS - руска медия, отразяваща процесите в страните от БРИКС и кандидатите за членство - Лавров заяви, че САЩ са се отказали от собствените си мирни предложения, направени по време на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. Според него това се доказва от налагането на нови санкции срещу Русия, конфискацията на танкери от руския „сенчест флот“ и въвеждането на вторични мита върху вносителите на руски петрол.

Тези изявления бяха анализирани от Института за изследване на войната (ISW).

По думите на Лавров, на срещата в Аляска САЩ и Русия „на практика са разрешили“ въпроса с войната и са поели курс към „широко и взаимноизгодно сътрудничество“. Той подчерта, че впоследствие именно САЩ са изградили „изкуствени пречки“, които възпрепятстват това сътрудничество.

В същия ден говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също заяви, че по време на срещата в Аляска двете страни са постигнали „редица споразумения“, които, според него, биха могли да доведат до „пробив“ в мирните преговори.

Кремъл използва липсата на публично оповестени документи от срещата на върха, за да твърди, че Русия и САЩ са се договорили за прекратяване на войната още тогава. Руски официални представители посочват, че в Аляска са били съгласувани принципи, базирани на речта на президента Владимир Путин пред руското Министерство на външните работи от юни 2024 г., в която той настояваше за приемане на първоначалните военни изисквания на Русия към Украйна и НАТО.

Според оценката на ISW, Кремъл се стреми да притисне САЩ да се откажат от текущите си преговори с Украйна и европейските партньори, за да ги замени с двустранно американско-руско споразумение, изградено почти изцяло върху руските условия.

Лавров отново подчерта искането на Москва за ефективен контрол върху следвоенното управление на Украйна, както и върху числеността и структурата на украинската армия. Той заяви, че Русия няма да допусне разполагането на „каквито и да било оръжия, които застрашават Русия от украинска територия“, с цел гарантиране на сигурността на Кремъл.

Освен това Лавров заяви, че всяко мирно споразумение трябва да премахне „нацистките корени“ на Украйна, за да бъдат защитени сигурността на Русия и правата на етническите руснаци и рускоговорящите в „Крим, Донбас и Новоросия“.

Русия отдавна настоява за „демилитаризация“ на Украйна, което на практика би ограничило способността ѝ да се защитава. Изявленията на Лавров от 9 февруари показват, че Москва цели да определя не само числеността на следвоенните украински въоръжени сили, но и видовете оръжия и оборудване, с които те разполагат. Подобни ограничения са заложени в Истанбулските протоколи от 2022 г., които Кремъл периодично посочва като подходяща основа за мирно споразумение.

Според ISW, ограниченията, предвидени в тези протоколи, биха оставили Украйна уязвима за бъдеща руска агресия. Исканията на Лавров, свързани със западните оръжия, вероятно биха блокирали всякаква съществена военна помощ от Запада за Украйна след евентуално мирно споразумение и биха подкопали подкрепяните от САЩ усилия за изграждане на силна украинска армия като гаранция за дългосрочна сигурност.

Междувременно депутати от руската Държавна дума настояват САЩ да приемат всички руски условия без изключение.

На бойното поле руските сили вероятно разпространяват неверни твърдения за украинска „контраофанзива“ в близост до административната граница между Днепропетровска и Запорожка област, с цел да коригират по-ранни фалшиви съобщения за предполагаеми руски успехи в района.

Руски и украински източници съобщиха, че Русия е увеличила обсега на своите управляеми планиращи бомби до 200 километра, но според наличната информация това не представлява ново технологично развитие.

В икономически план Индия се очаква значително да намали или напълно да прекрати преките и косвените си покупки на руски петрол. Съединените щати междувременно конфискуваха още един руски танкер от т.нар. „сенчест флот“.

Съобщава се също, че в нощта на 8 срещу 9 февруари вероятно беларуски балони са навлезли в полското въздушно пространство.

На фронта украинските сили наскоро са напреднали в района на Велики Бурлук. В същото време руските войски са отчели напредък в северната част на Сумска област, както и в близост до Велики Бурлук, Купянск, Славянск и в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка.