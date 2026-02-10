Новини
Свят »
Русия »
ISW: Русия обвинява САЩ за липсата на напредък по войната в Украйна
  Тема: Украйна

ISW: Русия обвинява САЩ за липсата на напредък по войната в Украйна

10 Февруари, 2026 09:23 1 676 54

  • русия-
  • сащ-
  • напредък-
  • война-
  • украйна-
  • сергей лавров

Твърдения на Лавров и Кремъл, анализ на ISW и военнополитически развития

ISW: Русия обвинява САЩ за липсата на напредък по войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров открито обвини Съединените щати за отсъствието на напредък към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предава News.bg.

В интервю от 9 февруари за TV BRICS - руска медия, отразяваща процесите в страните от БРИКС и кандидатите за членство - Лавров заяви, че САЩ са се отказали от собствените си мирни предложения, направени по време на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. Според него това се доказва от налагането на нови санкции срещу Русия, конфискацията на танкери от руския „сенчест флот“ и въвеждането на вторични мита върху вносителите на руски петрол.

Още новини от Украйна

Тези изявления бяха анализирани от Института за изследване на войната (ISW).

По думите на Лавров, на срещата в Аляска САЩ и Русия „на практика са разрешили“ въпроса с войната и са поели курс към „широко и взаимноизгодно сътрудничество“. Той подчерта, че впоследствие именно САЩ са изградили „изкуствени пречки“, които възпрепятстват това сътрудничество.

В същия ден говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също заяви, че по време на срещата в Аляска двете страни са постигнали „редица споразумения“, които, според него, биха могли да доведат до „пробив“ в мирните преговори.

Кремъл използва липсата на публично оповестени документи от срещата на върха, за да твърди, че Русия и САЩ са се договорили за прекратяване на войната още тогава. Руски официални представители посочват, че в Аляска са били съгласувани принципи, базирани на речта на президента Владимир Путин пред руското Министерство на външните работи от юни 2024 г., в която той настояваше за приемане на първоначалните военни изисквания на Русия към Украйна и НАТО.

Според оценката на ISW, Кремъл се стреми да притисне САЩ да се откажат от текущите си преговори с Украйна и европейските партньори, за да ги замени с двустранно американско-руско споразумение, изградено почти изцяло върху руските условия.

Лавров отново подчерта искането на Москва за ефективен контрол върху следвоенното управление на Украйна, както и върху числеността и структурата на украинската армия. Той заяви, че Русия няма да допусне разполагането на „каквито и да било оръжия, които застрашават Русия от украинска територия“, с цел гарантиране на сигурността на Кремъл.

Освен това Лавров заяви, че всяко мирно споразумение трябва да премахне „нацистките корени“ на Украйна, за да бъдат защитени сигурността на Русия и правата на етническите руснаци и рускоговорящите в „Крим, Донбас и Новоросия“.

Русия отдавна настоява за „демилитаризация“ на Украйна, което на практика би ограничило способността ѝ да се защитава. Изявленията на Лавров от 9 февруари показват, че Москва цели да определя не само числеността на следвоенните украински въоръжени сили, но и видовете оръжия и оборудване, с които те разполагат. Подобни ограничения са заложени в Истанбулските протоколи от 2022 г., които Кремъл периодично посочва като подходяща основа за мирно споразумение.

Според ISW, ограниченията, предвидени в тези протоколи, биха оставили Украйна уязвима за бъдеща руска агресия. Исканията на Лавров, свързани със западните оръжия, вероятно биха блокирали всякаква съществена военна помощ от Запада за Украйна след евентуално мирно споразумение и биха подкопали подкрепяните от САЩ усилия за изграждане на силна украинска армия като гаранция за дългосрочна сигурност.

Междувременно депутати от руската Държавна дума настояват САЩ да приемат всички руски условия без изключение.

На бойното поле руските сили вероятно разпространяват неверни твърдения за украинска „контраофанзива“ в близост до административната граница между Днепропетровска и Запорожка област, с цел да коригират по-ранни фалшиви съобщения за предполагаеми руски успехи в района.

Руски и украински източници съобщиха, че Русия е увеличила обсега на своите управляеми планиращи бомби до 200 километра, но според наличната информация това не представлява ново технологично развитие.

В икономически план Индия се очаква значително да намали или напълно да прекрати преките и косвените си покупки на руски петрол. Съединените щати междувременно конфискуваха още един руски танкер от т.нар. „сенчест флот“.

Съобщава се също, че в нощта на 8 срещу 9 февруари вероятно беларуски балони са навлезли в полското въздушно пространство.

На фронта украинските сили наскоро са напреднали в района на Велики Бурлук. В същото време руските войски са отчели напредък в северната част на Сумска област, както и в близост до Велики Бурлук, Купянск, Славянск и в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ХаХа

    20 15 Отговор
    По-грозен кон нема!

    09:24 10.02.2026

  • 2 аz CВО Победа 80

    20 17 Отговор
    Накратко:
    Разфасовката на руснаци на източният фронт върви с пълна пара.

    09:26 10.02.2026

  • 3 Хихихи

    18 15 Отговор
    Ще ги обвинява скоро че са им откраднали Бункерният Памперс

    09:26 10.02.2026

  • 4 УСА666

    22 7 Отговор
    Това е напълно нормално ако се предположи че краварите разиграват театър в която играят миротворци а в действителност основната им цел е нанасяне на стратегическо поражение на Русия.

    Коментиран от #45, #51

    09:26 10.02.2026

  • 5 Да бе те ако не бяха САЩ

    15 18 Отговор
    Да узъптят Украйна
    До сега Русия щеше да е 10 парчета

    Коментиран от #12, #22

    09:27 10.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    16 9 Отговор
    Абе манете тая Лашад от очите, че взех я сънувам вече 😆 Къв напредък, какви С.А.Щ, какъв Тръмп, какъв Анкъридж. Какво общо имат американците с Русия, Путин и "великата" руска СВО обърнала се в КАТАСТРОФА ? Големи момчета сте, сами си разгрибайте лaйнaтa които сътворихте. Марш на фронта и стига цвили на умрело във Факти !!! Оди си във ваште руски медии. Тупак 😆

    09:30 10.02.2026

  • 7 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    23 10 Отговор
    На кyция кон, гривата му пречи 🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    09:30 10.02.2026

  • 8 Kyxи лeйkи-копейки

    25 13 Отговор
    Почитателите на рашизма и на Путлер още се заблуждават, че е възможна победа на московското блато. Почти 4 години война, а краят не се вижда, а жертвите и загубите са колосални и не могат да се компенсират с пропаганда. Колко още жертви и загуби иска Путин, за да победи?
    Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
    Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
    Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
    Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
    Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣

    Коментиран от #17, #24, #26

    09:31 10.02.2026

  • 9 си дзън

    13 10 Отговор
    Без Краснов, русията ще се разпадне

    Коментиран от #19

    09:33 10.02.2026

  • 10 дядото

    9 7 Отговор
    разочароващо е ако кремъл чак сега и прозрял тази истина за сащ.

    09:34 10.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    15 9 Отговор
    Нюрнберг за всички руски злодей !!!

    09:35 10.02.2026

  • 12 Ни думай ва!

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе те ако не бяха САЩ":

    Намести си сервиетката и гледай да не си скъсаш чорапогащника.

    09:36 10.02.2026

  • 13 Пич

    11 9 Отговор
    В името на истината, този път не съм съгласен с Русия! Вашият напредък в Украйна си е ваша работа!!! Я вземете и насвийте сърмите на бандерите както трябва !!! Стига сте карали полека!!!

    Коментиран от #30, #46

    09:36 10.02.2026

  • 14 Тия

    3 3 Отговор
    пак ме развеселиха!

    С такава цел ли им публикувате "докладите" редовно???

    09:37 10.02.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    10 8 Отговор
    Hacpaни копейки гузно мълчат и нема кво кажат, да ?
    Четири Года бленувана перемога, паради, Киев....епта 😁

    Коментиран от #25, #28

    09:39 10.02.2026

  • 16 ООрана държава

    8 6 Отговор
    Сащ натискат само русия чрез санкции, трябва да натиснат и зелко иначе не става

    09:41 10.02.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Kyxи лeйkи-копейки":

    Съжалявам, че само един плюс мога да сложа на коментара ви !
    Перфектен !!!

    Коментиран от #23

    09:43 10.02.2026

  • 18 Мишел

    9 8 Отговор
    Русия прие плана на САЩ, който 90%повтаряше руският, за сключване мир в Украйна. САЩ не можаха да уговорят Украйна да го приеме. Ето защо Русия ще си свърши сама работата.

    Коментиран от #35, #42, #47

    09:43 10.02.2026

  • 19 Учуден

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Интересно, че такива като теб сте заляли коментарите и правите тарапана, а по улиците такива не срещаме?
    На какво ли се дължи това???

    Коментиран от #41

    09:44 10.02.2026

  • 20 И теб да питам

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    ако не си същия де:
    Интересно, че такива като теб сте заляли коментарите и правите тарапана, а по улиците такива не срещаме?
    На какво ли се дължи това???

    09:47 10.02.2026

  • 21 Зевзек

    6 3 Отговор
    Лавров директно казва че мир няма да има и СВО си продължава с пълна сила - да му мислят укрите и зеления - в Киев ще става все по студено и тъмно. А нашите козячета все повече ще скимтят в безсилна ярост.

    Коментиран от #27

    09:47 10.02.2026

  • 22 Международното положение

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе те ако не бяха САЩ":

    Има малки държави, средни държави, големи държави и глобални геополитически и военни сили. Според разбирачи като теб, къде стоят бг-то, НАТО, Полша, Прибалтика и Украйна в този модел? Ако ти трудно да го проумееш, чети повече и пиши по-малко.

    09:47 10.02.2026

  • 23 Доктора

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    Сам ли си отговаряш - не е лошо да посетиш психолог

    09:48 10.02.2026

  • 24 Йевроцент

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Kyxи лeйkи-копейки":

    Никой не е почитател на нищо. Пишат само да дразнят тъпитетролчвта с гладкитемозъчета.

    09:51 10.02.2026

  • 25 Читател

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Ааа не е вярно - нашите козячета вече не казват колко "силно и сплотено" е НАТО им - от посолството са им забранили да го споменават.

    09:51 10.02.2026

  • 26 стоян

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Kyxи лeйkи-копейки":

    До 8 ком - браво и много точно - затапил си ги мълчат и нямат отговор

    09:52 10.02.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Зевзек":

    "...Лавров директно казва че мир няма да има и СВО си продължава с пълна сила - да му мислят укрите и зеления..."

    Да му мислят руснаците, а майките, жените, сестрите им се готват. Или мислиш че Чапаев и Петька са безсмъртни ?

    Коментиран от #29, #32

    09:52 10.02.2026

  • 28 Санитаря от Карлуково

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин беше от втора или от пета стая - да не объркаме на кого да даваме хапчета че имаме двама.

    Коментиран от #31, #49

    09:53 10.02.2026

  • 29 Зевзек

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    Обаче украинците няма какво да му мислят нали - те си знаят че ще са до последния и бусификацията продължава. Пък и знаеш ли колко е романтично на свещи и студено в Киев.

    09:55 10.02.2026

  • 30 Не си разбрал май

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    че войната на изтощението, която се провежда, не е срещу Украйна. На Украйна няма какво да и изтощават повече!

    09:55 10.02.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Санитаря от Карлуково":

    "..ти кой Путин беше..."

    Аз съм Путин 500 000 кобзона доволен ?

    Коментиран от #33

    09:57 10.02.2026

  • 32 Санитаря от Карлуково

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    Абе колегата каза че е дал хапчета на единия от двамата Путиновци ама явно е объркал.

    09:57 10.02.2026

  • 33 Санитаря от Карлуково

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":

    "Аз съм Путин 500 000 кобзона доволен ?"

    Хайде сега де - пак объркване. Единия беше с 2 милиона а другия с 5 милиона - я по добре си кажи стаята.

    09:59 10.02.2026

  • 34 Нито инч на изток

    6 4 Отговор
    Серго , нали знаеш , че на американците не може да им се вярва?

    10:02 10.02.2026

  • 35 Руски депутати заявиха

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    10:12 10.02.2026

  • 36 Коментатор

    10 2 Отговор
    "Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър не само потвърди намеренията — той разшири картината: доставките няма да бъдат само защитни системи, а ще включват и нападателни възможности. „Доставките ще включват както оръжия за самоотбрана, като системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, така и нападателни въоръжения, „които ще им позволят да продължат борбата, да се защитават и да гарантират, че страната им няма да бъде превзета“.“

    Това звучи като дългосрочна стратегия: оръжията на САЩ се продават на съюзници, съюзниците ги пренасочват към Украйна — докато не се подпише мирно споразумение. Оказва се, че веригата на доставки е проектирана така, че да продължи да работи независимо от политическите събития. "
    САЩ ще помага на Украйна независимо от това което дрънка Дончо .

    10:13 10.02.2026

  • 37 Пуси

    11 1 Отговор
    Искам територии, които не съм превзел! Не давам чужди войски да влизат в Украйна! Искам разоръжаване на Украйна и намаление на армията й до 50 хиляди, за да може като си почина да дойда и да взема всичко останало без много усилия, че рускините не могат да смогнат на месо.

    Коментиран от #40, #43

    10:21 10.02.2026

  • 38 илиян

    7 1 Отговор
    САЩ ли нападна Украина

    10:27 10.02.2026

  • 39 руската мечка

    8 1 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    10:27 10.02.2026

  • 40 мефистофел

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пуси":

    а ти можеш ли

    10:32 10.02.2026

  • 41 Удивен

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "Учуден":

    Видяхме ви колко копейки сте когато бутала МОЧА и протести против еврото.Два автобуса селтаци

    10:36 10.02.2026

  • 42 Как може русофил

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    още да не е разбрал целта на войната - Поставяне на проруско правителство в Украйна. Как САЩ ще се съгласи да има втора проруска държава в Европа ? Една е напълно достатъчна - Беларус.

    10:44 10.02.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "Пуси":

    "....Пуси, искам територии, които не съм превзел! Не давам чужди войски да влизат в Украйна! ... "

    Руската позиция с всеки ден става все по-слаба и безнадеждна. Скоро идват Томахавките, което значи че Москва, московчани и милиони дечица на гърба си ще изпитат Киевските несгоди. Путин се довоюва !!!

    10:44 10.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ха ха ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "УСА666":

    На кремълския вихроргон,ако не му е виновна Европа,САЩ ще са виновни.

    11:02 10.02.2026

  • 46 Бууухахахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    А бе мъчат се блатните,по вече не могат.

    11:08 10.02.2026

  • 47 Сульооо

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Сънища и мечти на пейката в тайгата.Тук не вървиш!

    11:11 10.02.2026

  • 48 А вчера

    1 0 Отговор
    даваха заден ?

    11:11 10.02.2026

  • 49 хаха🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Санитаря от Карлуково":

    Медведа съм, от първа стая🤣 всяка седмица бягам от лудницата за телевизионни интервюта🤣

    11:12 10.02.2026

  • 50 Пламен

    4 2 Отговор
    Тоя нещо се е сбъркал. Каква война, нали беше сво

    Коментиран от #52

    11:18 10.02.2026

  • 51 Ами всъщност

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "УСА666":

    Да, кравите разиграват точно такъв театър. Само че руснаците не са идиоти и понеже много пъти са били лъгани от запада вече им знаят всичките номера и не им вярват изобщо, без значение какво театро ще разиграват ония. Просто напоследък използват глупостта и нарцисизма на Тръмп в своя полза, правят се че му вярват и го ласкаят а в същото време продължават с постигането на целите си........а те не са просто завладяването на няколко региона в Украйна, нещата са много по-големи!

    12:12 10.02.2026

  • 52 СВО беше само

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пламен":

    първия месец. Като не успяха и започна мобилизацията на руското население, се превърна във война. В момента в Русия дори ги лъжат, че това било нещо като ВСВ.

    12:33 10.02.2026

  • 53 веселин

    1 0 Отговор
    Продължавай като шефа си да фъфлиш, да мънкаш и да говориш за някакви международни споразумения , правила и закони когато всичко е вече история и Америка не се съобразява с никой използвайки сила прави това което си иска . Да не обидиш колегите , партньорите си продължаваш да мънкаш ,че сте готови с Америка да работите . ид...от те са решили да ви унищожат ти говориш за някакви съвместни инвестиции и ре според вашата реакция не предприемате нищо - като теле пред аптека гледате и чакате какво ще стане и винаги става това което трябва да стане .

    12:48 10.02.2026

  • 54 Катъра Калантарян

    0 0 Отговор
    Явно пак е прекалил със Зобенето.

    14:05 10.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания