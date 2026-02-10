ISW: Русия обвинява САЩ за липсата на напредък по войната в Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров открито обвини Съединените щати за отсъствието на напредък към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предава News.bg.
В интервю от 9 февруари за TV BRICS - руска медия, отразяваща процесите в страните от БРИКС и кандидатите за членство - Лавров заяви, че САЩ са се отказали от собствените си мирни предложения, направени по време на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. Според него това се доказва от налагането на нови санкции срещу Русия, конфискацията на танкери от руския „сенчест флот“ и въвеждането на вторични мита върху вносителите на руски петрол.
Тези изявления бяха анализирани от Института за изследване на войната (ISW).
По думите на Лавров, на срещата в Аляска САЩ и Русия „на практика са разрешили“ въпроса с войната и са поели курс към „широко и взаимноизгодно сътрудничество“. Той подчерта, че впоследствие именно САЩ са изградили „изкуствени пречки“, които възпрепятстват това сътрудничество.
В същия ден говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също заяви, че по време на срещата в Аляска двете страни са постигнали „редица споразумения“, които, според него, биха могли да доведат до „пробив“ в мирните преговори.
Кремъл използва липсата на публично оповестени документи от срещата на върха, за да твърди, че Русия и САЩ са се договорили за прекратяване на войната още тогава. Руски официални представители посочват, че в Аляска са били съгласувани принципи, базирани на речта на президента Владимир Путин пред руското Министерство на външните работи от юни 2024 г., в която той настояваше за приемане на първоначалните военни изисквания на Русия към Украйна и НАТО.
Според оценката на ISW, Кремъл се стреми да притисне САЩ да се откажат от текущите си преговори с Украйна и европейските партньори, за да ги замени с двустранно американско-руско споразумение, изградено почти изцяло върху руските условия.
Лавров отново подчерта искането на Москва за ефективен контрол върху следвоенното управление на Украйна, както и върху числеността и структурата на украинската армия. Той заяви, че Русия няма да допусне разполагането на „каквито и да било оръжия, които застрашават Русия от украинска територия“, с цел гарантиране на сигурността на Кремъл.
Освен това Лавров заяви, че всяко мирно споразумение трябва да премахне „нацистките корени“ на Украйна, за да бъдат защитени сигурността на Русия и правата на етническите руснаци и рускоговорящите в „Крим, Донбас и Новоросия“.
Русия отдавна настоява за „демилитаризация“ на Украйна, което на практика би ограничило способността ѝ да се защитава. Изявленията на Лавров от 9 февруари показват, че Москва цели да определя не само числеността на следвоенните украински въоръжени сили, но и видовете оръжия и оборудване, с които те разполагат. Подобни ограничения са заложени в Истанбулските протоколи от 2022 г., които Кремъл периодично посочва като подходяща основа за мирно споразумение.
Според ISW, ограниченията, предвидени в тези протоколи, биха оставили Украйна уязвима за бъдеща руска агресия. Исканията на Лавров, свързани със западните оръжия, вероятно биха блокирали всякаква съществена военна помощ от Запада за Украйна след евентуално мирно споразумение и биха подкопали подкрепяните от САЩ усилия за изграждане на силна украинска армия като гаранция за дългосрочна сигурност.
Междувременно депутати от руската Държавна дума настояват САЩ да приемат всички руски условия без изключение.
На бойното поле руските сили вероятно разпространяват неверни твърдения за украинска „контраофанзива“ в близост до административната граница между Днепропетровска и Запорожка област, с цел да коригират по-ранни фалшиви съобщения за предполагаеми руски успехи в района.
Руски и украински източници съобщиха, че Русия е увеличила обсега на своите управляеми планиращи бомби до 200 километра, но според наличната информация това не представлява ново технологично развитие.
В икономически план Индия се очаква значително да намали или напълно да прекрати преките и косвените си покупки на руски петрол. Съединените щати междувременно конфискуваха още един руски танкер от т.нар. „сенчест флот“.
Съобщава се също, че в нощта на 8 срещу 9 февруари вероятно беларуски балони са навлезли в полското въздушно пространство.
На фронта украинските сили наскоро са напреднали в района на Велики Бурлук. В същото време руските войски са отчели напредък в северната част на Сумска област, както и в близост до Велики Бурлук, Купянск, Славянск и в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ХаХа
09:24 10.02.2026
2 аz CВО Победа 80
Разфасовката на руснаци на източният фронт върви с пълна пара.
09:26 10.02.2026
3 Хихихи
09:26 10.02.2026
4 УСА666
Коментиран от #45, #51
09:26 10.02.2026
5 Да бе те ако не бяха САЩ
До сега Русия щеше да е 10 парчета
Коментиран от #12, #22
09:27 10.02.2026
6 Владимир Путин, президент
09:30 10.02.2026
7 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #20
09:30 10.02.2026
8 Kyxи лeйkи-копейки
Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣
Коментиран от #17, #24, #26
09:31 10.02.2026
9 си дзън
Коментиран от #19
09:33 10.02.2026
10 дядото
09:34 10.02.2026
11 Последния Софиянец
09:35 10.02.2026
12 Ни думай ва!
До коментар #5 от "Да бе те ако не бяха САЩ":Намести си сервиетката и гледай да не си скъсаш чорапогащника.
09:36 10.02.2026
13 Пич
Коментиран от #30, #46
09:36 10.02.2026
14 Тия
С такава цел ли им публикувате "докладите" редовно???
09:37 10.02.2026
15 Владимир Путин, президент
Четири Года бленувана перемога, паради, Киев....епта 😁
Коментиран от #25, #28
09:39 10.02.2026
16 ООрана държава
09:41 10.02.2026
17 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "Kyxи лeйkи-копейки":Съжалявам, че само един плюс мога да сложа на коментара ви !
Перфектен !!!
Коментиран от #23
09:43 10.02.2026
18 Мишел
Коментиран от #35, #42, #47
09:43 10.02.2026
19 Учуден
До коментар #9 от "си дзън":Интересно, че такива като теб сте заляли коментарите и правите тарапана, а по улиците такива не срещаме?
На какво ли се дължи това???
Коментиран от #41
09:44 10.02.2026
20 И теб да питам
До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":ако не си същия де:
Интересно, че такива като теб сте заляли коментарите и правите тарапана, а по улиците такива не срещаме?
На какво ли се дължи това???
09:47 10.02.2026
21 Зевзек
Коментиран от #27
09:47 10.02.2026
22 Международното положение
До коментар #5 от "Да бе те ако не бяха САЩ":Има малки държави, средни държави, големи държави и глобални геополитически и военни сили. Според разбирачи като теб, къде стоят бг-то, НАТО, Полша, Прибалтика и Украйна в този модел? Ако ти трудно да го проумееш, чети повече и пиши по-малко.
09:47 10.02.2026
23 Доктора
До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":Сам ли си отговаряш - не е лошо да посетиш психолог
09:48 10.02.2026
24 Йевроцент
До коментар #8 от "Kyxи лeйkи-копейки":Никой не е почитател на нищо. Пишат само да дразнят тъпитетролчвта с гладкитемозъчета.
09:51 10.02.2026
25 Читател
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Ааа не е вярно - нашите козячета вече не казват колко "силно и сплотено" е НАТО им - от посолството са им забранили да го споменават.
09:51 10.02.2026
26 стоян
До коментар #8 от "Kyxи лeйkи-копейки":До 8 ком - браво и много точно - затапил си ги мълчат и нямат отговор
09:52 10.02.2026
27 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "Зевзек":"...Лавров директно казва че мир няма да има и СВО си продължава с пълна сила - да му мислят укрите и зеления..."
Да му мислят руснаците, а майките, жените, сестрите им се готват. Или мислиш че Чапаев и Петька са безсмъртни ?
Коментиран от #29, #32
09:52 10.02.2026
28 Санитаря от Карлуково
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Ти кой Путин беше от втора или от пета стая - да не объркаме на кого да даваме хапчета че имаме двама.
Коментиран от #31, #49
09:53 10.02.2026
29 Зевзек
До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":Обаче украинците няма какво да му мислят нали - те си знаят че ще са до последния и бусификацията продължава. Пък и знаеш ли колко е романтично на свещи и студено в Киев.
09:55 10.02.2026
30 Не си разбрал май
До коментар #13 от "Пич":че войната на изтощението, която се провежда, не е срещу Украйна. На Украйна няма какво да и изтощават повече!
09:55 10.02.2026
31 Владимир Путин, президент
До коментар #28 от "Санитаря от Карлуково":"..ти кой Путин беше..."
Аз съм Путин 500 000 кобзона доволен ?
Коментиран от #33
09:57 10.02.2026
32 Санитаря от Карлуково
До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":Абе колегата каза че е дал хапчета на единия от двамата Путиновци ама явно е объркал.
09:57 10.02.2026
33 Санитаря от Карлуково
До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":"Аз съм Путин 500 000 кобзона доволен ?"
Хайде сега де - пак объркване. Единия беше с 2 милиона а другия с 5 милиона - я по добре си кажи стаята.
09:59 10.02.2026
34 Нито инч на изток
10:02 10.02.2026
35 Руски депутати заявиха
До коментар #18 от "Мишел":при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."
10:12 10.02.2026
36 Коментатор
Това звучи като дългосрочна стратегия: оръжията на САЩ се продават на съюзници, съюзниците ги пренасочват към Украйна — докато не се подпише мирно споразумение. Оказва се, че веригата на доставки е проектирана така, че да продължи да работи независимо от политическите събития. "
САЩ ще помага на Украйна независимо от това което дрънка Дончо .
10:13 10.02.2026
37 Пуси
Коментиран от #40, #43
10:21 10.02.2026
38 илиян
10:27 10.02.2026
39 руската мечка
10:27 10.02.2026
40 мефистофел
До коментар #37 от "Пуси":а ти можеш ли
10:32 10.02.2026
41 Удивен
До коментар #19 от "Учуден":Видяхме ви колко копейки сте когато бутала МОЧА и протести против еврото.Два автобуса селтаци
10:36 10.02.2026
42 Как може русофил
До коментар #18 от "Мишел":още да не е разбрал целта на войната - Поставяне на проруско правителство в Украйна. Как САЩ ще се съгласи да има втора проруска държава в Европа ? Една е напълно достатъчна - Беларус.
10:44 10.02.2026
43 Владимир Путин, президент
До коментар #37 от "Пуси":"....Пуси, искам територии, които не съм превзел! Не давам чужди войски да влизат в Украйна! ... "
Руската позиция с всеки ден става все по-слаба и безнадеждна. Скоро идват Томахавките, което значи че Москва, московчани и милиони дечица на гърба си ще изпитат Киевските несгоди. Путин се довоюва !!!
10:44 10.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "УСА666":На кремълския вихроргон,ако не му е виновна Европа,САЩ ще са виновни.
11:02 10.02.2026
46 Бууухахахаха
До коментар #13 от "Пич":А бе мъчат се блатните,по вече не могат.
11:08 10.02.2026
47 Сульооо
До коментар #18 от "Мишел":Сънища и мечти на пейката в тайгата.Тук не вървиш!
11:11 10.02.2026
48 А вчера
11:11 10.02.2026
49 хаха🤣
До коментар #28 от "Санитаря от Карлуково":Медведа съм, от първа стая🤣 всяка седмица бягам от лудницата за телевизионни интервюта🤣
11:12 10.02.2026
50 Пламен
Коментиран от #52
11:18 10.02.2026
51 Ами всъщност
До коментар #4 от "УСА666":Да, кравите разиграват точно такъв театър. Само че руснаците не са идиоти и понеже много пъти са били лъгани от запада вече им знаят всичките номера и не им вярват изобщо, без значение какво театро ще разиграват ония. Просто напоследък използват глупостта и нарцисизма на Тръмп в своя полза, правят се че му вярват и го ласкаят а в същото време продължават с постигането на целите си........а те не са просто завладяването на няколко региона в Украйна, нещата са много по-големи!
12:12 10.02.2026
52 СВО беше само
До коментар #50 от "Пламен":първия месец. Като не успяха и започна мобилизацията на руското население, се превърна във война. В момента в Русия дори ги лъжат, че това било нещо като ВСВ.
12:33 10.02.2026
53 веселин
12:48 10.02.2026
54 Катъра Калантарян
14:05 10.02.2026