Орландо Меджик срази Милуоки Бъкс и продължава победната си серия

Отборът на Орландо Меджик демонстрира впечатляваща форма и постигна трета поредна победа, след като категорично надигра Милуоки Бъкс със 118:99 в двубой от редовния сезон на НБА. "Магьосниците" доминираха под коша, като овладяха цели 44 борби и се отличиха с 14 отнети топки.

Безспорният герой на вечерта бе Антъни Блек, който блесна с 26 точки и 5 борби, а неговият съотборник Десмънд Бейн внесе допълнителна острота с 25 точки.

От другата страна на паркета, "елените" от Милуоки се бориха храбро, но не успяха да се противопоставят на устрема на домакините. Най-резултатен за гостите бе Кевин Портър, който завърши срещата с 28 точки и 7 асистенции, но усилията му не бяха достатъчни за обрат.

След този успех, Орландо Меджик се изкачи на седмо място в Източната конференция, с баланс от 28 победи и 24 загуби. Милуоки Бъкс, от своя страна, заема 12-та позиция с 21 успеха и 30 поражения.