  Тема: Зимни олимпийски игри

Четирима български биатлонисти се впускат в индивидуалния старт на 20 км днес

10 Февруари, 2026 08:43 790 3

Състезанието е от 14:25 ч.

Четирима български биатлонисти се впускат в индивидуалния старт на 20 км днес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като смесената щафета донесе вълнуващи мигове на феновете на биатлона, олимпийската сцена се подготвя за нова порция адреналин. Във вторник, 10 февруари, точно в 14:25 ч., зрителите ще могат да проследят на живо по БНТ 1 индивидуалната дисциплина на 20 километра при мъжете – едно от най-очакваните състезания в календара.

В центъра на вниманието ще бъдат четирима български биатлонисти, които ще се борят рамо до рамо с най-добрите в света за престижното отличие. Владимир Илиев, Благой Тодев, Антон Синапов и Константин Василев са готови да дадат всичко от себе си в тази изключително тежка и оспорвана надпревара.

Очаква се битката за златния медал да бъде истински спектакъл, изпълнен с драматични обрати, точна стрелба и издръжливост до последния метър.


  • 1 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ДАНО ДА НЕ СЕ САМОЗАСТРЕЛЯТ И ЗАГУБЯТ ПО ТРАСЕТО! УСПЕХ!

    09:16 10.02.2026

  • 2 Някой

    2 0 Отговор
    А КАКВА ИСТЕРИЯ СЪС ЕДИН БРОНЗОВ МЕДАЛ. ПО ТОШОВО ВРЕМЕ СЕ НОСЕХА ПО ЦЯЛА КОФА МЕДАЛИ. ЗЛАТНИ, СРЕБЪРНИ И БРОНЗОВИ. СЕГА МЕКИТЕ КИТКИ И КРАЧЕТА СА САМО ЗА КОНСУМАЦИЯ.

    10:50 10.02.2026

  • 3 ВЪЗМУТЕН

    1 0 Отговор
    ЕЕЕХ, как никой, БОК, Спорттото, федерацията,... не се сети да покани Е,Дафовска на ОЛ.ИГРИ в Италия... а иначе разтягаме локуми

    12:32 10.02.2026

