Четирима български биатлонисти се впускат в индивидуалния старт на 20 км днес

След като смесената щафета донесе вълнуващи мигове на феновете на биатлона, олимпийската сцена се подготвя за нова порция адреналин. Във вторник, 10 февруари, точно в 14:25 ч., зрителите ще могат да проследят на живо по БНТ 1 индивидуалната дисциплина на 20 километра при мъжете – едно от най-очакваните състезания в календара.

В центъра на вниманието ще бъдат четирима български биатлонисти, които ще се борят рамо до рамо с най-добрите в света за престижното отличие. Владимир Илиев, Благой Тодев, Антон Синапов и Константин Василев са готови да дадат всичко от себе си в тази изключително тежка и оспорвана надпревара.

Очаква се битката за златния медал да бъде истински спектакъл, изпълнен с драматични обрати, точна стрелба и издръжливост до последния метър.