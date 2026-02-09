Новини
Кристиано Роналдо се завръща на терена след протест срещу трансферната политика на Ал-Насър

Кристиано Роналдо се завръща на терена след протест срещу трансферната политика на Ал-Насър

9 Февруари, 2026 20:43 774 0

Мегазвездата ще бъде на разположение за предстоящото гостуване срещу Ал-Фатех

Кристиано Роналдо се завръща на терена след протест срещу трансферната политика на Ал-Насър - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо отново ще облече екипа на Ал-Насър този уикенд, след като отсъства от последните два мача на тима в знак на недоволство от трансферната стратегия на клуба. Според водещи португалски медии, мегазвездата ще бъде на разположение за предстоящото гостуване срещу Ал-Фатех, с което се очаква да сложи край на кратката си стачка.

Известният спортен ежедневник „А Бола“ разкрива, че решението на Роналдо да бойкотира срещите срещу Ал-Рияд (1:0) и Ал-Итихад (2:0) е било не просто личен акт, а демонстрация на лидерство и солидарност със служителите на клуба, които са били засегнати от забавяне на заплатите. Този ход на португалеца е бил насочен към ръководството на Ал-Насър, с цел да се обърне внимание върху необходимостта от промени в управлението и трансферната политика.

Любопитен детайл е, че благодарение на намесата на Роналдо, двама негови сънародници – генералният директор Жозе Семедо и спортният директор Шимао Коутиньо – отново ще имат думата при вземането на ключови решения, свързани с трансферите на клуба.

Припомняме, че през декември техните правомощия бяха временно ограничени, но сега те възвръщат влиянието си в управлението на Ал-Насър.


