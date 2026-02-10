Новини
Спортът по ТВ във вторник (10 февруари)

10 Февруари, 2026 09:05 1 078 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

10.00 Ски бягане: Зимни олимпийски игри, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1, БНТ 3

11.25 Ски алпийски дисциплини: ЗОИ, спускане за комбинация, жени - Евроспорт 1, БНТ 3

12.00 Футбол: Висел – Сеул - Нова спорт

12.00 Футбол: Санфрече – Джохор - Диема спорт 3

12.00 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1

12.45 Ски бягане: Зимни олимпийски игри, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1, БНТ 3

12.55 Шорттрек: Зимни олимпийски игри - Евроспорт 2

14.15 Футбол: Ченгду – Бурирам - Нова спорт

14.15 Футбол: Шанхай Шенхуа – Мачуда - Диема спорт 3

14.30 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри, слалом за комбинация, жени - Евроспорт 1

14.25 Биатлон: Зимни олимпийски игри - 20 км индивидуален старт (мъже) - БНТ 1

14.55 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри - отборна комбинация, слалом - БНТ 3

15.45 Футбол: Естегал – Ал Хюсеин - Диема спорт 2

16.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри, мач за трето място, смесени двойки - Евроспорт 1

17.55 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, трети манш, жени - Евроспорт 1

18.00 Футбол: Купа България, ЦСКА – ЦСКА 1948 - Диема спорт

18.00 Футбол: Ал Завра – Ал Уасъл - Нова спорт

18.00 Футбол: Трактор – Ал Сад - Диема спорт 3

19.20 Ски скокове: Зимни олимпийски игри, смесени отборно състезание - Евроспорт 1

19.30 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри, четвърти манш, жени - Евроспорт 2

20.30 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри, кратка програма, мъже - Евроспорт 2

20.30 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1

21.00 Волейбол: Монпелие – Лубе - МАХ Спорт 2

21.30 Футбол: Челси – Лийдс - Диема спорт 2

21.30 Тотнъм – Нюкасъл - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Херта – Фрайбург - Нова спорт

21.45 Фигурно пързаляне: ЗОИ, кратка програма, мъже - Евроспорт 1

21.45 Хокей на лед: ЗОИ, Канада - САЩ, жени, групова фаза - Евроспорт 2

22.15 Футбол: Уест Хем – Манчестър Юнайтед - Диема спорт

23.30 Тенис: турнир в Буенос Айрес - МАХ Спорт 2

23.45 Хокей на лед: ЗОИ, Финландия - Швейцария, жени, групова фаза - Евроспорт 1


