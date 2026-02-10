Спортът по ТВ във вторник (10 февруари)

10.00 Ски бягане: Зимни олимпийски игри, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1, БНТ 3
11.25 Ски алпийски дисциплини: ЗОИ, спускане за комбинация, жени - Евроспорт 1, БНТ 3
12.00 Футбол: Висел – Сеул - Нова спорт
12.00 Футбол: Санфрече – Джохор - Диема спорт 3
12.00 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1
12.45 Ски бягане: Зимни олимпийски игри, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1, БНТ 3
12.55 Шорттрек: Зимни олимпийски игри - Евроспорт 2
14.15 Футбол: Ченгду – Бурирам - Нова спорт
14.15 Футбол: Шанхай Шенхуа – Мачуда - Диема спорт 3
14.30 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри, слалом за комбинация, жени - Евроспорт 1
14.25 Биатлон: Зимни олимпийски игри - 20 км индивидуален старт (мъже) - БНТ 1
14.55 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри - отборна комбинация, слалом - БНТ 3
15.45 Футбол: Естегал – Ал Хюсеин - Диема спорт 2
16.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри, мач за трето място, смесени двойки - Евроспорт 1
17.55 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, трети манш, жени - Евроспорт 1
18.00 Футбол: Купа България, ЦСКА – ЦСКА 1948 - Диема спорт
18.00 Футбол: Ал Завра – Ал Уасъл - Нова спорт
18.00 Футбол: Трактор – Ал Сад - Диема спорт 3
19.20 Ски скокове: Зимни олимпийски игри, смесени отборно състезание - Евроспорт 1
19.30 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри, четвърти манш, жени - Евроспорт 2
20.30 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри, кратка програма, мъже - Евроспорт 2
20.30 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1
21.00 Волейбол: Монпелие – Лубе - МАХ Спорт 2
21.30 Футбол: Челси – Лийдс - Диема спорт 2
21.30 Тотнъм – Нюкасъл - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Херта – Фрайбург - Нова спорт
21.45 Фигурно пързаляне: ЗОИ, кратка програма, мъже - Евроспорт 1
21.45 Хокей на лед: ЗОИ, Канада - САЩ, жени, групова фаза - Евроспорт 2
22.15 Футбол: Уест Хем – Манчестър Юнайтед - Диема спорт
23.30 Тенис: турнир в Буенос Айрес - МАХ Спорт 2
23.45 Хокей на лед: ЗОИ, Финландия - Швейцария, жени, групова фаза - Евроспорт 1
