Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество

Отговорността за случая "Петрохан" отново не е само на хората, които са замесени, а на цялото общество. Това заяви в "Денят започва" по БНТ адвокат Йорданка Бекирска.
"Има хора, които това работят. Има хора, които следва да бъдат сезирани в случаи, че има подобна ситуация. Тук поне в конкретната случка може би има нещо нередно, а може и да няма. Сред жертвите има едно 15-годишно дете, за което ние нищо не знаем. Дали е ходило на училище, не знаем дали се е обучавало като частен ученик. Дали това дете е било там по собствена воля".
Именно училището е това, което трябва да подаде сигнал на отдела към Закрила на детето. Задачата на институциите е да се следи именно за това, заяви Бекирска.
"В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители и отклоняването му от местоживеенето е само по важни причини. Само тогава то може да бъде отклонено. Така стои законът. Въпросът е, че в конкретния случай може би детето е живяло в тази хижа. Дали е живяло там за определен период - ние нямаме представа. Тук отговорността е на самите родители".
Родителската отговорност винаги е на двамата родители и тя винаги е равна, допълни тя.
2 честен ционист
Коментиран от #8, #53
09:19 10.02.2026
3 Много поздрави на майка ти
Коментиран от #67
09:19 10.02.2026
5 гост
09:20 10.02.2026
6 Един от обществото
09:20 10.02.2026
8 Звездоброец
До коментар #2 от "честен ционист":Пряко отговорни са всички , които са били на власт от 1989 г насам.
09:22 10.02.2026
9 си дзън
Коментиран от #18
09:22 10.02.2026
10 Последния Софиянец
09:23 10.02.2026
11 Адвокате,
Коментиран от #83
09:23 10.02.2026
12 Пуфи
09:23 10.02.2026
13 Факт
Коментиран от #19
09:23 10.02.2026
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗА ТОВА ИМ СЕ ПЛАЩА.
09:25 10.02.2026
15 Даниел
На следващо място,до момента липсва призив от страна на държавните органи обществото да сигнализира за подобни прояви и на други места или да обяви има ли и други хижи от подобен род???
09:25 10.02.2026
16 Сила
09:25 10.02.2026
17 Владо Кузов и Майкъл Джексън
До коментар #7 от "Айде бе":Точно такива като нея са виновни! Такива като нея "изпират" големите бандити и ги пускат в обществото, за да убиват, изнасилват малко и голямо, и да безчинстват.
09:26 10.02.2026
18 честен ционист
До коментар #9 от "си дзън":Руснаците биха ги отровили, или взривили.
Коментиран от #21
09:26 10.02.2026
20 Тази
09:26 10.02.2026
21 Гледам тук една рускиня
До коментар #18 от "честен ционист":Това са уникални хора със супер сили
Как се побират 3 афро американеца на едно място във задната врата
Това ако не е гордост за Путин здраве му кажи
09:28 10.02.2026
22 Пич
Една овца изблея - Вие сте виновни !
!!!!!?????
Разбрахте ли бе -Вие сте !!! Няма държава, няма служби които издържате с вашите данъци, на които точно това им е работата !!! Вие сте виновни, и точка по въпроса!!!
А сега се сетете за минусите които ми слагахте като пълни наивници, когато ви цитирах Остап Бендер - Спасението на давещите се, е в ръцете на самите давещи се !!!
Така функционира държавата, уважаеми наивници!!!
09:30 10.02.2026
23 Отговорността е на родителите
Коментиран от #34
09:30 10.02.2026
24 Питане
Коментиран от #28
09:31 10.02.2026
25 Тити на Кака
09:32 10.02.2026
26 Огромни заплати и привилегии
09:32 10.02.2026
27 Георги
Коментиран от #31
09:32 10.02.2026
28 Тити на Кака
До коментар #24 от "Питане":Дамата е в цикъл, не я притеснявай, моля те!
Коментиран от #47
09:33 10.02.2026
29 ?????
09:34 10.02.2026
30 Айде сега и тази
Вчера Радко обвиняваше държавата?! Най- лесният начин да скрие конкретните виновници.
Връзката на сектата от гей- педофили с ППДБ е толкова ДЕБЕЛА, че всички в България се питаме едно-- ЗАЩО ТЕЗИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАЛИ, СПОНСОРИРАЛИ, ПОКРОВИТЕЛСТВАЛИ И РЕКЛАМИРАЛИ ГЕЙ- ПЕДОФИЛСКАТА ДРУЖИНКА ОТ АВАНТЮРИСТИ- АФЕРИСТИ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА В СЛЕДСТВЕНИЯ АРЕСТ И ДА ДАВАТ ПОКАЗАНИЯ?
Защо бе , Йорданке, защо бе, Бекирска?
Това кажи, не говори баналности!
09:34 10.02.2026
31 на всички
До коментар #27 от "Георги":само не и на отговорните прости...туции
09:34 10.02.2026
32 За съжаление е точно така
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Както си го написал.
09:35 10.02.2026
33 айде
09:35 10.02.2026
34 И ако
До коментар #23 от "Отговорността е на родителите":родителите НЕ искат да съдействат , какво правим ? И после излизат едни НПО-та и размахват разни документи за правата на детето , на родителите и не знам какво си .
09:36 10.02.2026
35 По Нова има интервю с майката
09:37 10.02.2026
36 Абе
09:37 10.02.2026
37 А сега
Коментиран от #41, #44
09:38 10.02.2026
39 НПОтата трябва да се забранят
ВЪЗРАЖДАНЕ внасяха много пъти закон да се иска регистрация по американски образец на НПО , но мнозинствата в НС не приеха т.н. закон за чуждестранните агенти.
09:41 10.02.2026
40 дядото
Коментиран от #51
09:41 10.02.2026
41 Хе-хе
До коментар #37 от "А сега":Само Бог е упълномощен да съди!
09:41 10.02.2026
42 ООрана държава
09:42 10.02.2026
43 На ангро не
09:42 10.02.2026
44 Той трябваше да бъде подведен под
До коментар #37 от "А сега":Отговорност много преди случилото се. Най малкото защо детето му не е на училище ?!?
Коментиран от #48
09:42 10.02.2026
45 ццц
09:45 10.02.2026
46 Така е
09:45 10.02.2026
47 Питане
До коментар #28 от "Тити на Кака":Забравяш ли, че има още 2 дупки, а и 10 пръста ?
09:46 10.02.2026
48 Даваше интервюта но медиите никога
До коментар #44 от "Той трябваше да бъде подведен под":Не питат за най важното Защо 15 годишно дете не е на училище след като сега не е ваканция ?
Медиите ни занимаваха с неговата странна професия ли е хоби ли е , вместо да го попитат Защо детето не е на училище ?!?
09:46 10.02.2026
49 Стига бе
Коментиран от #57
09:47 10.02.2026
50 ццц
09:47 10.02.2026
52 Инж1
09:51 10.02.2026
53 Е не...
До коментар #2 от "честен ционист":Е не МВР-то им е издало хартия да лъжат и да се изживяват като държавна институция. Нито образователно министерство си е мръднало пръста, нито агенция за защита на детето, нито социални служби. А родителите са си дали доброволно децата на/за еничари.
09:52 10.02.2026
54 Даката
След като нямаме свестни законотворци, ами тогава да копираме законите на белите развити европейски страни. Най-големите престъпници ли коват тези закони в България и сигурно изпървом си мислят дали закона няма да вкара в затвора тяхното домочадие... после настояват да се включат алинеи, които тотално да го обезсмислят и защо се ширела безнаказаност???
09:53 10.02.2026
56 Тази се издържа с пари на обществото
дублирайки задълженията и отговорностите на държавата.
Абсолютно дебелоочие и нахалство у тази шмекерка.
Много й пука за децата
09:57 10.02.2026
57 50/50
До коментар #49 от "Стига бе":Да, но когато спонсорите не са на власт, няма пари и хората стигнаха до краен изход! И какво излиза - виновен е този, който им е давал и така ги е превърнал в лентяи, чакащи на хранилка! Преди години пускахме монети на просяка клошар пред черквата! Една зара го намериха вкочанен под моста! Следователно, който му е давал милостиня е по виновен, отколкото този, които хич не влиза в черквата! Не бъдете добри, защото ставате лоши!
10:00 10.02.2026
58 Даа!
10:00 10.02.2026
59 Левски
10:00 10.02.2026
60 За грант продавам майка си
10:01 10.02.2026
61 Нееее
10:07 10.02.2026
62 Макак така
Изпълняващия длъжността главен Жираф, като нищо може да влезе в затвора с тези брифинги и поръчкови убийства.
10:08 10.02.2026
63 хихи
Отказвам като член ан обществото да нося отговорност
10:08 10.02.2026
64 Гетлост
10:10 10.02.2026
65 ххи
Коментиран от #71
10:11 10.02.2026
66 И тази била адвокат!?
10:12 10.02.2026
67 Да чуем как персонално Бекиристирка
До коментар #3 от "Много поздрави на майка ти":смята да понесе своята част от отговорността?
10:15 10.02.2026
68 Може и да греша
10:16 10.02.2026
69 Мишел
10:16 10.02.2026
70 Аман вече!
Убиецът или убийците си носят отговорността!!!
10:16 10.02.2026
71 Ирония
До коментар #65 от "ххи":По Буда, нали знаеш на кого е прякор "Буда" - на един престъпник от 90-те, който после се издигна незнайно как в политиката. Баце Тиквоний.
10:20 10.02.2026
73 България се управлява
Данни НСИ за последните 5 години
Заменя се коренното население и затова е
оставено беззащитно откъм всякакви посегателства -
лоша храна, ниски доходи, платено здраве,
липса на закони срещу посегателства над личността!
2020 г. – починали 124 735 души НСИ отчита най-висока смъртност от 100 години
2021 г. – починали 147 727 души - НСИ отчита рекорден ръст доближаващ 1913 г. и 1918 г.
управлява небългаринът цар катастрофично за българската нация!
2022 г. – починали 118 814 души
2023 г. – починали 101 006 души
2024 г. – починали 100 736 души
2025 г. – НСИ още не са отчели
Всяка година намаляваме с близо 50 000 души – изчезваме!
И нищо като загриженост и мерки
нито от Борисов – управлявал повече от 12 години на Дондуков 1
нито от Радев – 9 години наблюдател на Дондуков 2
Българското общество изчезва
Работодателите взеха да внасят индийци и пакистанци…
10:21 10.02.2026
75 Тинтири-минтири
10:22 10.02.2026
76 Анализ
Родителите и институциите носят педагогическа и социална отговорност – да следят, да сигнализират и да се грижат за децата.
Обществото като цяло може да има морална или косвена отговорност, но това не отменя конкретната отговорност на извършителите.
10:22 10.02.2026
77 Разбирачи
10:23 10.02.2026
78 Много си елементарен
До коментар #72 от "Тодор":По-нещастни въпроси не можа ли да ти роди главата неумнокрасива?
10:24 10.02.2026
79 Име
10:24 10.02.2026
80 Трябва Комисия да види дали се прикрива
До коментар #74 от "Тодор":В реални случаи на „прикриване“ има обикновено доказателства, които рано или късно изплуват: свидетели, косвени улики, съдебно-технически анализи.
10:25 10.02.2026
81 БСТ
10:26 10.02.2026
82 Адвокат си,
10:30 10.02.2026
83 Подозрителен
До коментар #11 от "Адвокате,":Хора с черни джипове има един с голямо "Д".
По време на избори си отваря тайни офиси в страната и там кръжат такива дебеловрати с черни джипове, като минат изборите и изчезват.
10:33 10.02.2026
85 Механик
То, обществото, дава разрешителни на НПО-тата, дето 35 години вилнеят из България, нали?
Щом ви търпи 35 години, значи е виновно, да. Щом 35 години допуснахме мазни адвокати на разпорено общество и америка срещу българия, евророма и пр. да опраделят дневния ред, вместо да ви сварим на сапун, значи сме си заслужили и сме виновни.
10:44 10.02.2026
86 хихи
До коментар #74 от "Тодор":21 Как е възможно диктаторските оръжия да поразяват само цивилни, а ВСУ да дава фира.?
Подобни въпроси си задава всеки демократ и от това мозъка му дава на късо...
10:53 10.02.2026
87 ШЕФА
10:58 10.02.2026
88 Хмм
11:01 10.02.2026
89 Окултягата
11:06 10.02.2026
90 Край
Коментиран от #96
11:10 10.02.2026
91 Ристо Рантов
И че не било проблем.
Нямам думи!
11:11 10.02.2026
93 Ако полицията и дори медиите
11:13 10.02.2026
94 Пепо
11:15 10.02.2026
95 Медиите почнаха да разправят разни врели
11:16 10.02.2026
96 Там е въпроса че естествения подбор
До коментар #90 от "Край":Не работи вече 36години поне най малкото. И че много често покрай сухото гори и суровото.
11:20 10.02.2026
97 Ако бяха потърсили кемпера веднага
11:23 10.02.2026
99 ДОКО
11:26 10.02.2026
101 Да попитам:
11:28 10.02.2026
103 Нафталинка
до тях хора според мен директно в ареста без храна докъто не приключи случаяа
11:35 10.02.2026
105 Да бе
11:36 10.02.2026
106 ШЕФА
11:39 10.02.2026
107 Варна
11:56 10.02.2026
108 Тази неизвестна
11:58 10.02.2026
109 Да бе да
12:04 10.02.2026
110 ФАКТ
12:24 10.02.2026
111 Офффф
14:12 10.02.2026