Новини
България »
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество

Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество

10 Февруари, 2026 09:16 2 152 111

  • адвокат йорданка бекирска-
  • петрохан-
  • масово убийство-
  • самоубийство-
  • секс с деца-
  • педофилия

В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители и отклоняването му от местоживеенето е само по важни причини

Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отговорността за случая "Петрохан" отново не е само на хората, които са замесени, а на цялото общество. Това заяви в "Денят започва" по БНТ адвокат Йорданка Бекирска.

"Има хора, които това работят. Има хора, които следва да бъдат сезирани в случаи, че има подобна ситуация. Тук поне в конкретната случка може би има нещо нередно, а може и да няма. Сред жертвите има едно 15-годишно дете, за което ние нищо не знаем. Дали е ходило на училище, не знаем дали се е обучавало като частен ученик. Дали това дете е било там по собствена воля".

Именно училището е това, което трябва да подаде сигнал на отдела към Закрила на детето. Задачата на институциите е да се следи именно за това, заяви Бекирска.

"В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители и отклоняването му от местоживеенето е само по важни причини. Само тогава то може да бъде отклонено. Така стои законът. Въпросът е, че в конкретния случай може би детето е живяло в тази хижа. Дали е живяло там за определен период - ние нямаме представа. Тук отговорността е на самите родители".

Родителската отговорност винаги е на двамата родители и тя винаги е равна, допълни тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    52 26 Отговор
    Пряко отговорен е министърът на МВР, а него го няма никъв.

    Коментиран от #8, #53

    09:19 10.02.2026

  • 3 Много поздрави на майка ти

    110 1 Отговор
    Цялото общество било виновно. Не ми прехвърляй вина за нещо дето не съм извършвал. Цял ден съм с добитъка и живея на 200 км от Петрохан.

    Коментиран от #67

    09:19 10.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    72 3 Отговор
    Отговорността е на некадърните и мързеливи калинки на всички нива в държавната администрация чийто девиз е: ЗАЩО ТРЯБВА ДА РАБОТЯ, СЛЕД КАТО ЗАПЛАТАТА ВЪРВИ И БЕЗ ДА РАБОТЯ !

    09:20 10.02.2026

  • 6 Един от обществото

    83 2 Отговор
    Никаква вина нямам! Вината винаги е лична. Тази "адвокатка" да си изяде купената диплома.

    09:20 10.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Звездоброец

    50 7 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Пряко отговорни са всички , които са били на власт от 1989 г насам.

    09:22 10.02.2026

  • 9 си дзън

    6 36 Отговор
    Показна екзекуция от руснаците

    Коментиран от #18

    09:22 10.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    29 15 Отговор
    Има и други школи за педофили освен Петрохан.Вижте на язовир Искър.

    09:23 10.02.2026

  • 11 Адвокате,

    39 8 Отговор
    за детето е ясно какво е в обществото .Отговорете на обществото за четирите джипове какво са търсили Там? Моля
    .

    Коментиран от #83

    09:23 10.02.2026

  • 12 Пуфи

    59 4 Отговор
    Поредната изрусена кифла от домовата книга се изказа " експертно"

    09:23 10.02.2026

  • 13 Факт

    54 2 Отговор
    Моите деца са си в къщи,адвокатке.Който ги е дал на чичковците,да си отговаря.

    Коментиран от #19

    09:23 10.02.2026

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    38 1 Отговор
    ОТГОВОРНОСТТА Е НА РОДИТЕЛИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ.
    ЗА ТОВА ИМ СЕ ПЛАЩА.

    09:25 10.02.2026

  • 15 Даниел

    36 3 Отговор
    Има условия при които обществото може да носи отговорност за действия или бездействия,но в този случай това не е така,защото сигнали за нередности са подавани в годините назад преди случката!
    На следващо място,до момента липсва призив от страна на държавните органи обществото да сигнализира за подобни прояви и на други места или да обяви има ли и други хижи от подобен род???

    09:25 10.02.2026

  • 16 Сила

    51 1 Отговор
    Айде бе , пак ли !!? Като в казармата по соца , всички сме виновни , че Киро се напи и заспа на плаца ...айде нема нужда !!!

    09:25 10.02.2026

  • 17 Владо Кузов и Майкъл Джексън

    51 2 Отговор

    До коментар #7 от "Айде бе":

    Точно такива като нея са виновни! Такива като нея "изпират" големите бандити и ги пускат в обществото, за да убиват, изнасилват малко и голямо, и да безчинстват.

    09:26 10.02.2026

  • 18 честен ционист

    4 21 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Руснаците биха ги отровили, или взривили.

    Коментиран от #21

    09:26 10.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тази

    40 0 Отговор
    е джендър адвокат, яростен защитник на ИК и се гордее, че била такава

    09:26 10.02.2026

  • 21 Гледам тук една рускиня

    7 8 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    Това са уникални хора със супер сили
    Как се побират 3 афро американеца на едно място във задната врата
    Това ако не е гордост за Путин здраве му кажи

    09:28 10.02.2026

  • 22 Пич

    43 1 Отговор
    Превод:
    Една овца изблея - Вие сте виновни !
    !!!!!?????
    Разбрахте ли бе -Вие сте !!! Няма държава, няма служби които издържате с вашите данъци, на които точно това им е работата !!! Вие сте виновни, и точка по въпроса!!!
    А сега се сетете за минусите които ми слагахте като пълни наивници, когато ви цитирах Остап Бендер - Спасението на давещите се, е в ръцете на самите давещи се !!!
    Така функционира държавата, уважаеми наивници!!!

    09:30 10.02.2026

  • 23 Отговорността е на родителите

    33 2 Отговор
    И на държавата. Но не е на училището защото ако не ходи на училище едно дете учителите какво да направят. Но Агенцията по закрила на детето полицията МВР и МОСВ и всички останали държавни органи са отговорни и може би виновни.

    Коментиран от #34

    09:30 10.02.2026

  • 24 Питане

    40 0 Отговор
    Адвокатската вменява ли и на себе си вина по случая, или тя гледа от страни и ръси поучения ???

    Коментиран от #28

    09:31 10.02.2026

  • 25 Тити на Кака

    27 2 Отговор
    Като нищо върху така представената мисловна база единствен обвиняем по това убийство може да се окаже класната на детето, дето не го е търсила по чукарите и кемперите...

    09:32 10.02.2026

  • 26 Огромни заплати и привилегии

    29 0 Отговор
    По министерства и агенции и шест трупа !?!

    09:32 10.02.2026

  • 27 Георги

    18 0 Отговор
    последно отговорността на родителите, на училището или на обществото е?

    Коментиран от #31

    09:32 10.02.2026

  • 28 Тити на Кака

    22 0 Отговор

    До коментар #24 от "Питане":

    Дамата е в цикъл, не я притеснявай, моля те!

    Коментиран от #47

    09:33 10.02.2026

  • 29 ?????

    18 0 Отговор
    Формално правилно, а всъщност издевателство.

    09:34 10.02.2026

  • 30 Айде сега и тази

    25 4 Отговор
    обвинява цялото общество?! Демек и аз съм, виновен, че група гей- педофили са развивали дейнист някъде в планините.
    Вчера Радко обвиняваше държавата?! Най- лесният начин да скрие конкретните виновници.

    Връзката на сектата от гей- педофили с ППДБ е толкова ДЕБЕЛА, че всички в България се питаме едно-- ЗАЩО ТЕЗИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАЛИ, СПОНСОРИРАЛИ, ПОКРОВИТЕЛСТВАЛИ И РЕКЛАМИРАЛИ ГЕЙ- ПЕДОФИЛСКАТА ДРУЖИНКА ОТ АВАНТЮРИСТИ- АФЕРИСТИ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА В СЛЕДСТВЕНИЯ АРЕСТ И ДА ДАВАТ ПОКАЗАНИЯ?

    Защо бе , Йорданке, защо бе, Бекирска?
    Това кажи, не говори баналности!

    09:34 10.02.2026

  • 31 на всички

    16 0 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    само не и на отговорните прости...туции

    09:34 10.02.2026

  • 32 За съжаление е точно така

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Както си го написал.

    09:35 10.02.2026

  • 33 айде

    16 5 Отговор
    стига глупавини. на 15 години АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ Е печелил двубои, на13 Г Жулиета е влезнала в световната литература да не се спекулира с възрастта а да се коментира случая и да не се прехвърля вина на обществото.Това няма нищо общо с професионалните убийци

    09:35 10.02.2026

  • 34 И ако

    16 2 Отговор

    До коментар #23 от "Отговорността е на родителите":

    родителите НЕ искат да съдействат , какво правим ? И после излизат едни НПО-та и размахват разни документи за правата на детето , на родителите и не знам какво си .

    09:36 10.02.2026

  • 35 По Нова има интервю с майката

    11 0 Отговор
    На по голямото момче. Има го и в ю туб.

    09:37 10.02.2026

  • 36 Абе

    18 2 Отговор
    Защо ги няма секретаря и министъра на мвр не е идвал в Русе защото кажухара беше сам в дискотеката-нафиркан

    09:37 10.02.2026

  • 37 А сега

    18 3 Отговор
    Бащата на това дете не трябва ли да бъде съден .

    Коментиран от #41, #44

    09:38 10.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 НПОтата трябва да се забранят

    22 1 Отговор
    Или поне да се ограничат ЗАКОНОВО.

    ВЪЗРАЖДАНЕ внасяха много пъти закон да се иска регистрация по американски образец на НПО , но мнозинствата в НС не приеха т.н. закон за чуждестранните агенти.

    09:41 10.02.2026

  • 40 дядото

    19 0 Отговор
    не нагнетявай вина на невинните.не цялото общество,вината е на алчната политическа върхушка,на безсилната власт,на мафията,превзела държавата,на преплитането на чужди интереси,на...,на...,само не на безсилните граждани.каквото и да вършите и говорите,истината е тук и ще излезе,поне за грамотните хора.

    Коментиран от #51

    09:41 10.02.2026

  • 41 Хе-хе

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "А сега":

    Само Бог е упълномощен да съди!

    09:41 10.02.2026

  • 42 ООрана държава

    23 0 Отговор
    Брей и това ми било адвокат? На това ли ви учат?

    09:42 10.02.2026

  • 43 На ангро не

    17 0 Отговор
    Така на ангро цялото общество НЕ.Има ракови образувания, които трябва да се изрежат. Метастазите са в половината министерства и агенции на Министерския съвет и НПО-тата марокански скакалци.

    09:42 10.02.2026

  • 44 Той трябваше да бъде подведен под

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "А сега":

    Отговорност много преди случилото се. Най малкото защо детето му не е на училище ?!?

    Коментиран от #48

    09:42 10.02.2026

  • 45 ццц

    22 1 Отговор
    С тоз шал на самолет ли работи госпожата. Я се разкарайте че вече ставате смешни

    09:45 10.02.2026

  • 46 Така е

    13 0 Отговор
    Като и плащаме такива големи заплати ще ни обвиняват

    09:45 10.02.2026

  • 47 Питане

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тити на Кака":

    Забравяш ли, че има още 2 дупки, а и 10 пръста ?

    09:46 10.02.2026

  • 48 Даваше интервюта но медиите никога

    15 0 Отговор

    До коментар #44 от "Той трябваше да бъде подведен под":

    Не питат за най важното Защо 15 годишно дете не е на училище след като сега не е ваканция ?
    Медиите ни занимаваха с неговата странна професия ли е хоби ли е , вместо да го попитат Защо детето не е на училище ?!?

    09:46 10.02.2026

  • 49 Стига бе

    17 1 Отговор
    НПО хрантутници те си живеят царски на гърба на данъкоплатеца. Никой не пита от къде са парите на тая самозабравила се пасмина. Случайно за ден ги регистрират с незаконосъобразно име, другата седмица договор с министерството, спонсорство от пак усвояващи бизнесмени близки до властта и..Случайно, цяла тая пасмина от псевдо зелени, защитници на права, псевдо експерти, институти за демокрация, икономика и... които са окупирали цялата държава от парламент и правителство, до телевизии и мрежата са истинското зло. Това са ценностите им, самозабравили се от преяждане вече се чудя къде да си харчат парите и за какво забавление, практики и .. Докато хората се чудят как ще изкарат месеца, защото 90% от благата произвеждани от хората се присвояват от тия. Не случайно преяждането с пари, власт и ..избива в извършения, чувство за погопидибност и..Не виждате ли какво се случва в целия свят управляван от тия либерасти.

    Коментиран от #57

    09:47 10.02.2026

  • 50 ццц

    11 0 Отговор
    Само някой екстрасенс не се е изказал , но деня е пред нас.

    09:47 10.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Инж1

    12 1 Отговор
    Когато е да се инкасират печалби - ББ вика: "Аз ви вкарах в Еврозоната"!!!! Когато е да се носи отговорност - "цялото общество е виновно"!?!?!?! Аз ли съм "виновен", че Прокуратурата, ДАНС и МВР се напълниха с "калинки" и не работят професионално???? А сигнали за някаква опасност хората са подавали!!!!

    09:51 10.02.2026

  • 53 Е не...

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Е не МВР-то им е издало хартия да лъжат и да се изживяват като държавна институция. Нито образователно министерство си е мръднало пръста, нито агенция за защита на детето, нито социални служби. А родителите са си дали доброволно децата на/за еничари.

    09:52 10.02.2026

  • 54 Даката

    11 0 Отговор
    А както добре знаем, когато всички са виновни, няма виновни... докога ще имаме скапани закони с алинеи изключващи "нашите хора"?
    След като нямаме свестни законотворци, ами тогава да копираме законите на белите развити европейски страни. Най-големите престъпници ли коват тези закони в България и сигурно изпървом си мислят дали закона няма да вкара в затвора тяхното домочадие... после настояват да се включат алинеи, които тотално да го обезсмислят и защо се ширела безнаказаност???

    09:53 10.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тази се издържа с пари на обществото

    17 0 Отговор
    "Обучавана" е в НПО-та, които се финансират от държавата,
    дублирайки задълженията и отговорностите на държавата.
    Абсолютно дебелоочие и нахалство у тази шмекерка.
    Много й пука за децата

    09:57 10.02.2026

  • 57 50/50

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Стига бе":

    Да, но когато спонсорите не са на власт, няма пари и хората стигнаха до краен изход! И какво излиза - виновен е този, който им е давал и така ги е превърнал в лентяи, чакащи на хранилка! Преди години пускахме монети на просяка клошар пред черквата! Една зара го намериха вкочанен под моста! Следователно, който му е давал милостиня е по виновен, отколкото този, които хич не влиза в черквата! Не бъдете добри, защото ставате лоши!

    10:00 10.02.2026

  • 58 Даа!

    8 0 Отговор
    Цялата вина е на онези,който са разрешили - юридически, създаване на тази структура.Там е заровено кучето.Ако нямаше разрешение от най високо ниво, нямаше днес да разсъждаваме, кой е прав,кой крив,и да се развиват разни версии.Примерно,ако служба КОС не ми одобри набор от документи,който съм представил, съгласно изискванията на закона,а след това началник на РПУ,не провери и подпише,няма да имам законно основание,да си закупя пистолет.С който след това да извърша убийство.Мога да закупя,но на черно.Трудно и много опасно.Дали е по недоглеждане,формално отношение - екология,защитената зона,или нещо друго,няма значение.Поне две дирекции обработват предварително цял набор от документи.Дирекция Социална дейност и човешки ресурси- (терен, сграден фонд,наем) ,и юридическа дирекция.Със директори- който би трябвало,да познават закона.Те докладват на самият министър,може или не може! Той узаконява със заповед!

    10:00 10.02.2026

  • 59 Левски

    12 1 Отговор
    Напротив адвокатке, отговорността е на такива, като вас, които не си вършат работата, а мислят само за себе си.

    10:00 10.02.2026

  • 60 За грант продавам майка си

    11 0 Отговор
    Така е - Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото Отворено общество

    10:01 10.02.2026

  • 61 Нееее

    9 1 Отговор
    На Неолибералите ПеПе ДеБе

    10:07 10.02.2026

  • 62 Макак така

    3 6 Отговор
    Отговорността е на МВР, розовия министър на МВР в оставка, както и на сектата "прокуратура".
    Изпълняващия длъжността главен Жираф, като нищо може да влезе в затвора с тези брифинги и поръчкови убийства.

    10:08 10.02.2026

  • 63 хихи

    9 0 Отговор
    ааа да си имаме уважението нито в МС нито в НС има колективно отговорност
    Отказвам като член ан обществото да нося отговорност

    10:08 10.02.2026

  • 64 Гетлост

    13 0 Отговор
    Я да си гледаш работата вие ги изходихте тия неща сега ще си избършите седалищата с обществото.

    10:10 10.02.2026

  • 65 ххи

    8 0 Отговор
    Тази по Буда ли си пада или по 15 годишни момченца?

    Коментиран от #71

    10:11 10.02.2026

  • 66 И тази била адвокат!?

    15 0 Отговор
    Кой й дава право да ми вменява вина, иска ли да я осъдя за това? Това, че тя се чувства виновна, вероятно има основания за себе си, но аз не се чувствам виновен, чист съм пред съвестта си, защото живея честно!

    10:12 10.02.2026

  • 67 Да чуем как персонално Бекиристирка

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Много поздрави на майка ти":

    смята да понесе своята част от отговорността?

    10:15 10.02.2026

  • 68 Може и да греша

    13 1 Отговор
    Но адвокат Бекирска много ми прилича на майката на момчето - нахалство и агресия в една трагична ситуация. Не, не може да има колективна отговорност и/или безотговорност. Последните винаги си имат точен адрес. Адресът е пределно ясен, очеваден. Както и фактът, че имаме случай на институционално безхаберие. И може би нечий пряк уродлив интерес.

    10:16 10.02.2026

  • 69 Мишел

    11 0 Отговор
    Отговорността е на цялото общество означава няма отговорност.

    10:16 10.02.2026

  • 70 Аман вече!

    13 0 Отговор
    Айде сега пък размиха отговорността към цялото общество!
    Убиецът или убийците си носят отговорността!!!

    10:16 10.02.2026

  • 71 Ирония

    7 2 Отговор

    До коментар #65 от "ххи":

    По Буда, нали знаеш на кого е прякор "Буда" - на един престъпник от 90-те, който после се издигна незнайно как в политиката. Баце Тиквоний.

    10:20 10.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 България се управлява

    8 0 Отговор
    От небългари.
    Данни НСИ за последните 5 години
    Заменя се коренното население и затова е
    оставено беззащитно откъм всякакви посегателства -
    лоша храна, ниски доходи, платено здраве,
    липса на закони срещу посегателства над личността!

    2020 г. – починали 124 735 души НСИ отчита най-висока смъртност от 100 години
    2021 г. – починали 147 727 души - НСИ отчита рекорден ръст доближаващ 1913 г. и 1918 г.
    управлява небългаринът цар катастрофично за българската нация!
    2022 г. – починали 118 814 души
    2023 г. – починали 101 006 души
    2024 г. – починали 100 736 души
    2025 г. – НСИ още не са отчели
    Всяка година намаляваме с близо 50 000 души – изчезваме!
    И нищо като загриженост и мерки
    нито от Борисов – управлявал повече от 12 години на Дондуков 1
    нито от Радев – 9 години наблюдател на Дондуков 2
    Българското общество изчезва
    Работодателите взеха да внасят индийци и пакистанци…

    10:21 10.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Тинтири-минтири

    12 0 Отговор
    „Отговорността е на цялото общество“ - Това е обобщение, което не помага в правния смисъл. В случай на убийство или криминално престъпление отговорността е лична и криминална – носи я извършителят/ите, а НЕ обществото като цяло.

    10:22 10.02.2026

  • 76 Анализ

    7 0 Отговор
    Извършителите на престъпление (убийци) носят пълната наказателна отговорност.
    Родителите и институциите носят педагогическа и социална отговорност – да следят, да сигнализират и да се грижат за децата.
    Обществото като цяло може да има морална или косвена отговорност, но това не отменя конкретната отговорност на извършителите.

    10:22 10.02.2026

  • 77 Разбирачи

    7 0 Отговор
    Като чета колко се изредиха да дават акъл то освен професори имало и хора в тая държава които са компетентни по всяка тема та и тая адвокатка и тя обвинява и тя коментира,да си гледа делата и да не се меси където не и е работа

    10:23 10.02.2026

  • 78 Много си елементарен

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "Тодор":

    По-нещастни въпроси не можа ли да ти роди главата неумнокрасива?

    10:24 10.02.2026

  • 79 Име

    10 0 Отговор
    Тази буляне избълвала помия! Готова е за управленец на България!

    10:24 10.02.2026

  • 80 Трябва Комисия да види дали се прикрива

    5 0 Отговор

    До коментар #74 от "Тодор":

    В реални случаи на „прикриване“ има обикновено доказателства, които рано или късно изплуват: свидетели, косвени улики, съдебно-технически анализи.

    10:25 10.02.2026

  • 81 БСТ

    6 1 Отговор
    Поръчково убийство , явно са направили нещо потърпевшите и това е последвало .... Мафиотска му работа , ние обикновените хорица с какво сме отговорни ?

    10:26 10.02.2026

  • 82 Адвокат си,

    10 1 Отговор
    Пък говориш такива неща......Щом си се клела,че ще отстояваш истината и справедливостта,прави го.Справедливо ли е всички индивиди в обществото да се поставят под общ знаменател?Цялото общество е виновно,като Алиса в страната на чудеса,където кралицата крещи:Всички да се избият.

    10:30 10.02.2026

  • 83 Подозрителен

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Адвокате,":

    Хора с черни джипове има един с голямо "Д".
    По време на избори си отваря тайни офиси в страната и там кръжат такива дебеловрати с черни джипове, като минат изборите и изчезват.

    10:33 10.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Механик

    9 0 Отговор
    Ма нема начин обществото да не е виновно.
    То, обществото, дава разрешителни на НПО-тата, дето 35 години вилнеят из България, нали?
    Щом ви търпи 35 години, значи е виновно, да. Щом 35 години допуснахме мазни адвокати на разпорено общество и америка срещу българия, евророма и пр. да опраделят дневния ред, вместо да ви сварим на сапун, значи сме си заслужили и сме виновни.

    10:44 10.02.2026

  • 86 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #74 от "Тодор":

    21 Как е възможно диктаторските оръжия да поразяват само цивилни, а ВСУ да дава фира.?
    Подобни въпроси си задава всеки демократ и от това мозъка му дава на късо...

    10:53 10.02.2026

  • 87 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Йорданке,умственият ти багаж ти отива и на името и на фамилията,и все пак ще ти го кажа,ама мнооого си про..а !!! Горката БеКИРска,явно иска да се набута в листите на ОПГ ПП-ДБ.

    10:58 10.02.2026

  • 88 Хмм

    9 0 Отговор
    за родителите е права, Николай от 4-годишна възраст е при Калушев, дори го представя като свой син, той не го е отвлякъл, майката го е дала доброволно, защото да си будист е много яко, а сега майката обвиняваи катотипична протестърка има версия за ибийствотои всички трябва да я приемат, защото протестърите винаги са прави, във всичко

    11:01 10.02.2026

  • 89 Окултягата

    6 0 Отговор
    За кое да е виновно обществото? За това че не здрави индивиди дават зарибените си деца на окултни гурота? За това че държавата отсъства на всички нива с цел лапаница? Обещал им е по добър духовен живот и пряк път към реикарнация. За това и се е качил до Околчица. Там е бил отворил портал към извисяването на прераждането. Затворена мъжка група е трупала енергия чрез древни ритуали и са избрали развой различен от този на непросветените. За кое точно сме виновни че те вярват истински в това? По голямата част от обществото са мъгъли и четат вестник в окопа. То се видя и от измислените им конспирации.

    11:06 10.02.2026

  • 90 Край

    5 1 Отговор
    Госпожата ако е чувства виновна - да се самобичува.Няма никаква вина обществото. Оставете естествения подбор да работи. Нездравото е излишно.

    Коментиран от #96

    11:10 10.02.2026

  • 91 Ристо Рантов

    9 0 Отговор
    Е как да нямате представа колко време детето е било със групата на хижата. Баща му нали каза че е повече от 6 месеца.
    И че не било проблем.
    Нямам думи!

    11:11 10.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ако полицията и дори медиите

    9 0 Отговор
    Действаха адекватно може би второто убийство можеше да се предотврати. Също и родителите за тях дори не ми се говори.

    11:13 10.02.2026

  • 94 Пепо

    8 0 Отговор
    Госпожо гиздава!Да си ги нямаме такива.Нашето общество е в Шабла,Тюленово.Ние хабер си нямаме.Дори не сме преминавали през Петрохан.Та,откъде накъде ще ни обвинявате за виновни?Виновни били всички.Слушах излиянията на майката.Тенерифе,Мексико.И хоп там изведнъж се запознават с Калугин.Живеели на 6 минути ? един от друг.Мерено с хронометър.После му гласувала доверие и го дала за отглеждане.Хората на 23 години учат,работят,имат съпруги и деца.Аз например на 19 години управлявах боен кораб от ВМФ.

    11:15 10.02.2026

  • 95 Медиите почнаха да разправят разни врели

    7 0 Отговор
    Некипели вместо честно да поставят въпросите на масата. Защо това дете не е при родителите си и защо не е на училище. Защо след като имаме убийство в Петрохан хора тръгват да търсят кемпера на морето ?

    11:16 10.02.2026

  • 96 Там е въпроса че естествения подбор

    7 0 Отговор

    До коментар #90 от "Край":

    Не работи вече 36години поне най малкото. И че много често покрай сухото гори и суровото.

    11:20 10.02.2026

  • 97 Ако бяха потърсили кемпера веднага

    6 3 Отговор
    Но не на морето а в района на хижата всъщност където и се намери може би убийството на детето и на младото момче щеше да бъде предотвратено. Но те тръгнали да го чакат на морето. Без думи.

    11:23 10.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ДОКО

    3 2 Отговор
    ОТГОВОРНОСТТА ЗА УБИЙСТВАТА В ПЕТРОХАН НОСИ САМО И ЕДИНСТВЕНО БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ И ЗАСПАЛАТА КУПЕНА ПРОКУРАТУРА..ВСЕКИ ПРОБЛЕМ СИ ИМА ИМЕ..А ИМЕНАТА ВИ СА ИЗВЕСТНИ..

    11:26 10.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Да попитам:

    6 1 Отговор
    От къде ги намирате тези дрънкалници??? Баба Иванка от Куртово Конаре е част от обществото. Да каже адвокатката тя точно с какво е виновна за случката с каушевците??? Обществото отдавна никой не го пита и бръсне за нищо,освен за данъци!!! Аман от мантри!!!

    11:28 10.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Нафталинка

    6 0 Отговор
    Никога няма да ползвам за адвокат тази кикимора! За всичко са отговорни единствено родители и близки

    до тях хора според мен директно в ареста без храна докъто не приключи случаяа

    11:35 10.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Да бе

    5 0 Отговор
    Айде нема нужда, да си я поемат политиците, може и ти да се включиш, за да не изостанеш случайно.

    11:36 10.02.2026

  • 106 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Вижте само падението и некадърността на на българската журналистика,извикали Адвокат по семейно право да коментира криминално деяние от нак.кодекс хахаахаааааа

    11:39 10.02.2026

  • 107 Варна

    8 0 Отговор
    Според мен единствената виновна за тази трагедия е БеКИРска.

    11:56 10.02.2026

  • 108 Тази неизвестна

    7 0 Отговор
    адвокатка иска да стане известна, като се покаже по телевизията. Нищо повече.

    11:58 10.02.2026

  • 109 Да бе да

    4 1 Отговор
    Да, това принципно е така. ..Но да се прави евтин PR на гърба на починалите деца е недостойно!Как един не каза"Бог да прости" и не изказа съболезнования на близките!

    12:04 10.02.2026

  • 110 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Айде сега народа неее винонен а управляващата мафия моляяя

    12:24 10.02.2026

  • 111 Офффф

    0 0 Отговор
    Таз пък. Че аз какво съм виновен, че някакви кретени се избили помежду си.

    14:12 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове