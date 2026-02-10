Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Виляреал разгроми Еспаньол и задълбочи кризата на каталунците

Виляреал разгроми Еспаньол и задълбочи кризата на каталунците

10 Февруари, 2026 06:56 570 0

"Жълтата подводница" се изкачи на четвъртото място в класирането

Виляреал разгроми Еспаньол и задълбочи кризата на каталунците - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Виляреал поднесе истински футболен спектакъл на "Естадио де ла Керамика", където домакините разгромиха Еспаньол с категоричното 4:1 в двубой от 23-ия кръг на Ла Лига. Каталунският тим продължава да затъва в негативна серия, докато "жълтата подводница" се изкачи временно до четвъртото място в класирането.

Още в началото на срещата гостите от Барселона можеха да поведат, но попадението на Омар Ел Хилали в 12-ата минута бе отменено след намеса на ВАР заради засада. Това сякаш вдъхнови Виляреал, които постепенно наложиха волята си на терена. В 35-ата минута Жорж Микаутадзе откри резултата за домакините, а само шест минути по-късно Хосе Салинас си отбеляза нелеп автогол, удвоявайки преднината на "жълтите".

След почивката Виляреал не намали темпото – Николас Пепе се разписа в 50-ата минута, а пет по-късно Алберто Молейро окончателно пречупи съпротивата на Еспаньол с четвърти гол. В самия край на мача Леандро Кабрера успя да върне едно попадение за гостите, но то бе само почетно и не промени развоя на срещата.

С този убедителен успех Виляреал събра 45 точки и временно се настани на четвъртата позиция в испанския елит, докато Еспаньол остава шести с 34 точки и все по-далеч от мечтите за челните места.


