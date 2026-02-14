Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Швейцарският хокеист Кевин Фиала ще пропусне остатъка от Олимпийските игри
Швейцарският хокеист Кевин Фиала ще пропусне остатъка от Олимпийските игри

14 Февруари, 2026

Той пострада при тежък сблъсък с нападателя на "кленовите листа" Том Уилсън

Швейцарският хокеист Кевин Фиала ще пропусне остатъка от Олимпийските игри - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Швейцарският национал Кевин Фиала няма да доиграе олимпийския турнир в Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026, а според първоначалните информации може да пропусне и остатъка от сезона в НХЛ, предава БТА.

Крилото на Лос Анджелис Кингс бе изнесено на носилка малко преди края на двубоя срещу Канада от груповата фаза. Фиала пострада след тежък сблъсък с нападателя на „кленовите листа“ Том Уилсън.

От швейцарската федерация не разкриха официално диагнозата, но се предполага, че става дума за фрактура на пищяла на левия крак.

Мачът между Канада и Швейцария завърши с убедителна победа 5:1 за северноамериканците, които си гарантираха директно място на четвъртфиналите в турнира.


Италия
