Швейцарският хокеист Кевин Фиала ще пропусне остатъка от Олимпийските игри

Швейцарският национал Кевин Фиала няма да доиграе олимпийския турнир в Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026, а според първоначалните информации може да пропусне и остатъка от сезона в НХЛ, предава БТА.

Крилото на Лос Анджелис Кингс бе изнесено на носилка малко преди края на двубоя срещу Канада от груповата фаза. Фиала пострада след тежък сблъсък с нападателя на „кленовите листа“ Том Уилсън.

От швейцарската федерация не разкриха официално диагнозата, но се предполага, че става дума за фрактура на пищяла на левия крак.

Мачът между Канада и Швейцария завърши с убедителна победа 5:1 за северноамериканците, които си гарантираха директно място на четвъртфиналите в турнира.