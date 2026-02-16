Джейлън Браун от Бостън Селтикс загатна за бъдеще в бойните спортове

Звездният гард на Бостън Селтикс - Джейлън Браун, разкри амбициите си да се впусне в света на бойните спортове след края на баскетболната си кариера. По време на бляскавия Мач на звездите в НБА, MVP на Финалите за 2024 година сподели, че обмисля да опита силите си както в бокса, така и в смесените бойни изкуства (ММА).

Оказва се, че 29-годишният американец вече е направил първи стъпки към реализирането на тази мечта. Браун е провел разговори с не кого да е, а с президента на UFC – Дейна Уайт, който е известен фен на „детелините“.

С внушителните си физически данни – ръст от 198 сантиметра и тегло около 101 килограма – баскетболистът би попаднал директно в тежката категория, независимо дали избере ринга или октагона.

Тенденцията баскетболни звезди да се пробват в бойните спортове набира скорост през последните години. Имена като Нейт Робинсън, който се изправи срещу Джейк Пол, Дерън Уилямс, премерил сили с Франк Гор, и Ник Йънг, който се бори с американски рапър, вече са част от тази вълна. Дори Майкъл Картър-Уилямс отбеляза победа в аматьорски боксов мач и изрази желание да продължи развитието си в „сладката наука“.