Показанията на бащата на Валери Андреев: Калушев е изключително интелигентен и безспорно надарен манипулатор

Намерените гилзи в хижа „Петрохан" не са изстреляни от огнестрелно оръжие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи в официално съобщение. Гилзите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители.
От ведомството уточниха, че при огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни.
Междувременно БНТ се сдоби с разпит на свидетел по случая „Петрохан". Показанията са на бащата на Валери Андреев, който говори за сексуално посегателство. Той разказва, че синът му е пушил марихуана като тийнейджър и майка му София го е завела при Ивайло Калушев, за да спре да бъде зависим.
„Синът ми Валери Андреев в ученическите си години пушеше марихуана. Лятото между девети и десети клас бяхме на море, на почивка, и там прекали с марихуаната. Жена ми София го взе и го заведе при Ивайло Каушев и неговата компания.“
В показанията, които дава, бащата разказва, че синът му често е искал финансова помощ от него в големи размери. След като се отказва от обучението си в Природо-математическата гимназия и прекарва известно време с групата, иска пари от баща си, за да купят имот в Мексико.
"През 2012 година взимат решение да закупят имот в Мексико и синът ми Валери се върна в България, за да се срещне с мен и да ми иска пари. Сумата възлизаше на 260 000 евро. Тя е предоставена от жена ми без мое знание и съгласие."
"Валери ми писа, че се прибира в България окончателно, защото се е скарал с Калушев и групата му. Моето мнение е, че Калушев е изключително интелигентен и че е безспорно надарен манипулатор."
Бащата казва още, че след 2016 година Валери се прибира в България окончателно след разрив в отношенията с Ивайло Калушев и поема по друг път, извън групата.
