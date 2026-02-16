Новини
Показанията на бащата на Валери Андреев: Калушев е изключително интелигентен и безспорно надарен манипулатор

16 Февруари, 2026 20:43 1 389 37

  • валери андреев-
  • ивайло калушев-
  • баща-
  • мексико-
  • сексуално посегателство

Той разказва, че синът му е пушил марихуана като тийнейджър

Показанията на бащата на Валери Андреев: Калушев е изключително интелигентен и безспорно надарен манипулатор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намерените гилзи в хижа „Петрохан" не са изстреляни от огнестрелно оръжие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи в официално съобщение. Гилзите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители.
От ведомството уточниха, че при огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни.

Междувременно БНТ се сдоби с разпит на свидетел по случая „Петрохан". Показанията са на бащата на Валери Андреев, който говори за сексуално посегателство. Той разказва, че синът му е пушил марихуана като тийнейджър и майка му София го е завела при Ивайло Калушев, за да спре да бъде зависим.

„Синът ми Валери Андреев в ученическите си години пушеше марихуана. Лятото между девети и десети клас бяхме на море, на почивка, и там прекали с марихуаната. Жена ми София го взе и го заведе при Ивайло Каушев и неговата компания.“

В показанията, които дава, бащата разказва, че синът му често е искал финансова помощ от него в големи размери. След като се отказва от обучението си в Природо-математическата гимназия и прекарва известно време с групата, иска пари от баща си, за да купят имот в Мексико.

"През 2012 година взимат решение да закупят имот в Мексико и синът ми Валери се върна в България, за да се срещне с мен и да ми иска пари. Сумата възлизаше на 260 000 евро. Тя е предоставена от жена ми без мое знание и съгласие."

"Валери ми писа, че се прибира в България окончателно, защото се е скарал с Калушев и групата му. Моето мнение е, че Калушев е изключително интелигентен и че е безспорно надарен манипулатор."

Бащата казва още, че след 2016 година Валери се прибира в България окончателно след разрив в отношенията с Ивайло Калушев и поема по друг път, извън групата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 все пак е

    13 3 Отговор
    агент на данс

    Коментиран от #17, #34

    20:45 16.02.2026

  • 2 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Асене,признай си.Ще ти олекне.

    20:45 16.02.2026

  • 3 няма държава

    12 2 Отговор
    Законната мафия свърши работата като кучето на нивата . Сега да влезат умрелите за свидетели !

    20:45 16.02.2026

  • 4 а къде потънаха

    12 5 Отговор
    сю, гейлорд кукорчу и джаба блеефски ?

    20:46 16.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    20 4 Отговор
    Наркомани, педофили, политици, министри, кметове, Безухановица, оргии, свиски черва...
    Партия "Педофили".

    Коментиран от #21

    20:47 16.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Всеки ден МВР и прокуратурата затъват все повече.

    20:47 16.02.2026

  • 7 Сатана Z

    9 1 Отговор
    За 260К в евро можеш да поръчаш всеки ,който ги е гепил без да искаш разписка.

    20:47 16.02.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    10 5 Отговор
    Намерените гилзи в хижа „Петрохан" не са изстреляни от огнестрелно оръжие

    ъъъъъъъъъъъъ.... ми от кво? от прашка? гати смешниците!

    Коментиран от #15

    20:48 16.02.2026

  • 9 Бащата

    10 3 Отговор
    е за психиатрия с тези безумни игри !

    20:48 16.02.2026

  • 10 Шпек

    10 1 Отговор
    Къдрокосата Сю е на лечение при д-р Гълъбова,ако не е заета в някоя телевизия

    20:49 16.02.2026

  • 11 Макс

    9 1 Отговор
    Само 260 000 евро ? Че то направо си е смешна сума . С какво се занимават тези хора ?

    20:50 16.02.2026

  • 12 Помак

    8 2 Отговор
    Убиеца , спящ с млади момчета бил интелигентен ..как си ги спечелил Тея пари бе Андреев ..

    20:52 16.02.2026

  • 13 Механик

    12 1 Отговор
    Бащата подал ли е жалба в полицията? Ако не, сега какво се топорчи?
    Най-много да падне от някой мост или да вземе свръхдоза.

    Коментиран от #19

    20:54 16.02.2026

  • 14 Хмм

    5 1 Отговор
    във филма на Калушев, The unexplored, който са качили вече в ютюб, Валери е момчето с косата на опашка, филмът е хубав, хареса ми

    20:54 16.02.2026

  • 15 и първото изречение

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    НЕ си прочел, а бързаш с интригите си. Пожарът е нагрял патроните и барута им се е възпламенил,

    Коментиран от #25

    20:55 16.02.2026

  • 16 ?????

    10 0 Отговор
    Хаха.
    Що спестявате думите на бащата че застава напълно зад сина си в случая, че майката е взела назаем около 200 000 от роднини(след като той блокирал достъпа защото тя е дала около милион на гуруто) които се наложило бащата след това да ги връща.
    И разни други спестени от вас неща.

    20:56 16.02.2026

  • 17 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "все пак е":

    Не знам кой на кого е аген, ама знам че епилираните момчета, дори и да ги бяха спаси ли от убийството, спасение за тях нямаше..... Гледах майката на единия, разбирам я жената, ама търси под вола теле...... Никой не е застрахован децата му да станат обратни, но все пак родителите ,ако бяха си на място може би щеше да бъде друго..... Но както се казва Не бе да ми се пътищата Господни..... Петрохан почва да ми омръзва, особено когато политици и не до там компетентни експерти ми проглушават ушите.....

    20:57 16.02.2026

  • 18 Да ама Не

    12 1 Отговор
    Да имаш специализиран сейф с усилена защита, монтиран с болтове за стена или под, е едно от задължителните условия, за да получиш разрешително за огнестрелно оръжие. В тези сейфове се съхраняват всички оръжия и муниции. Как патроните са изскочили от сейфа и са се възпламенили на стълбищата и в коридора на хижата??? Пак ни правят на луди, май...

    Коментиран от #26

    20:58 16.02.2026

  • 19 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Валери нали е подал и какво, поискали от него да намери още свидетели, как ще тръгнат срещу ПП-ДБ през 2022, те тогава бяха героите на деня, затова са правили каквото си искат, "подписи с кръв", "избори с наше МВР", "папкане и после по островите" - ето до какво доведе, щяха да бъдат живи всички, ако бяха разследвали тогава и бяха прекратили дейността на агенцията, но според мен завещанието също е от значение

    20:58 16.02.2026

  • 20 Сложиха му шапка

    6 3 Отговор
    Когато застанеш срещу държавата и трафика на хора за милиарди, приключваш.

    20:59 16.02.2026

  • 21 Европеец

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Прав си, за съжаление това е бг територията....

    20:59 16.02.2026

  • 22 Тоя е по-луд

    1 5 Отговор
    От бащата на Свиняна.

    21:00 16.02.2026

  • 23 Хмм

    10 0 Отговор
    не е била толкова страшна сектата, щом Валери е успял да се измъкне, Деян също - дори запазил приятелските си отношения с тях

    21:04 16.02.2026

  • 24 Слагайте

    3 2 Отговор
    Борко и Шишорко на детектора на лъжатаю

    Ако нямат нещо общо с Петрохан, защо потънаха в дън земя?
    Всички ще бъдат избити!
    Ог да им прости, но преди това да разкажат встчко, което знаят!

    21:05 16.02.2026

  • 25 рейнджър

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "и първото изречение":

    За сведение на експертите, дето не са ходили в родната казарма: Патрон хвърлен в огън се взривява и куршума може да порази стоящите край огъня.

    Коментиран от #28, #29, #30, #33

    21:06 16.02.2026

  • 26 Ей не тъ пей

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Да ама Не":

    Няма изисквания за Усилен сейф,не манипулирай бе лаик.Явно нямаш оръжие ръсиш мозъци.Д....ба и т.пи те ма ни пулатори..У нас ключа стои на явно място Разбра ли бе Чу кун дур.

    21:07 16.02.2026

  • 27 оня с питон.я

    2 1 Отговор
    Спонсорите на ппдб развързаха кесиите и сега свидетелите ще говорят, каквото им се каже.

    Коментиран от #32

    21:10 16.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ей шам шал

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "рейнджър":

    Боеприпас в огъня означава гръм и излитане на по леката част гилзата.Анадъмо Лешпер.

    Коментиран от #36

    21:13 16.02.2026

  • 31 Да,бе

    3 0 Отговор
    Махленският гей,ама надарен,ама интелигентен,активен или пасивен си остава един гнусен махленски гей и нищо не го причислява към заслужаващите уважение...

    21:13 16.02.2026

  • 32 Прозт си

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "оня с питон.я":

    Като Ника си.Тъ по питек.

    21:14 16.02.2026

  • 33 Булпсихопатъ

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "рейнджър":

    А огън не огън ,как излиза от касата?

    21:15 16.02.2026

  • 34 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "все пак е":

    Ти пък в ДАНС какви мислиш че са. Само глуповати връзкари ..

    21:16 16.02.2026

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор
    260 хиляди евро ама как се дават на напълно непознати хора и също така да притежават синът ти И това ако не е отвратилно нещо

    21:21 16.02.2026

  • 36 рейнджър

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ей шам шал":

    Когато патронът падне вертикално в огъня - излиташ самонадеяно само ти! Опитай!

    21:22 16.02.2026

  • 37 Госあ

    0 0 Отговор
    Аз едно не разбирам, защо ченгетата шест дни не си мръднаха пръста да издирят кемпера пътувал по пътната мрежа, след като издирваха Калушев още в първите часове след първото убийство ? Намерил го някакъв овчар след шестия ден, и не могли да установят датата и часа на смъртта. Съмнява ме, че мъртви са карали тоя кемпер…

    21:26 16.02.2026

