Реал Мадрид с минимални средства в сметката си: Къде изчезнаха милионите на „кралете“?

Разкриха финансовото състояние на един от най-успешните и богати клубове в света – Реал Мадрид. Испанското издание Voz Populi хвърли светлина върху актуалния бюджет на „белия балет“, който предизвика бурни реакции сред фенове и анализатори. Според публикуваните данни, към момента по сметките на мадридския гранд има едва 3,4 милиона евро – сума, която изглежда почти символична за клуб от такъв мащаб.

Само преди половин година, резервите на „лос бланкос“ са възлизали на внушителните 175,8 милиона евро. Какво се случи с тези средства? Оказва се, че главната причина за драстичния спад са мащабните инвестиции, които Реал Мадрид направи през последните месеци. Огромна част от капитала бе насочена към привличането на нови звезди на „Сантяго Бернабеу“, както и към грандиозния проект за модернизация и разширяване на легендарния стадион.

Тези стратегически ходове целят да затвърдят позициите на клуба както на терена, така и извън него. В резултат на това, през предстоящия летен трансферен прозорец, „кралският клуб“ вероятно ще бъде принуден да се раздели с някои от своите футболисти, за да балансира бюджета и да осигури свежи приходи. Вече се споменават имена на потенциални напускащи, както и възможни нови попълнения, които да подсилят състава. Въпреки тревожните цифри, експертите са категорични – няма място за паника.

Реал Мадрид продължава да бъде финансов гигант, генериращ стабилни приходи от телевизионни права, спонсорски договори, маркетингови активности и продажба на клубни артикули. Очакванията са, че паричните резерви ще бъдат възстановени в кратки срокове, а клубът ще запази водещата си роля в европейския футбол.