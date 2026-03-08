Новини
Джокович и Asics поемат по различни пътища: Край на едно емблематично партньорство

Джокович и Asics поемат по различни пътища: Край на едно емблематично партньорство

8 Март, 2026 08:57

Договорът изтича този месец

Джокович и Asics поемат по различни пътища: Край на едно емблематично партньорство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В света на професионалния тенис новините за раздяла между Новак Джокович и японския гигант Asics предизвикаха истински фурор. След осем години съвместна работа, белязани от иновации и впечатляващи успехи на корта, двамата партньори решиха да сложат точка на сътрудничеството си, което започна през 2018 година.

Този неочакван обрат бе разкрит първо от гръцкото издание Tennis24, което съобщи, че договорът между световния №1 и Asics изтича през март и няма да бъде подновен. Така Джокович се оказва в необичайна ситуация – за първи път от години ще трябва да се изправи срещу конкурентите си в ATP тура без официален спонсор за спортните си обувки.

Макар от лагера на сърбина и от централата на Asics все още да няма официални коментари, отсъствието на нови рекламни кампании за сезона на червени кортове само засилва спекулациите за окончателната раздяла.

През годините партньорството между Джокович и Asics доведе до създаването на специални модели обувки, проектирани да отговарят на динамичния и уникален стил на игра на шампиона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Жеро

    1 0 Отговор
    Поне трима утвърдени спонсори в тениса са готови да изпишат веждите на Ноле за следващите две години! Хвала!

    09:23 08.03.2026

