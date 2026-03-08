Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Християн Петров се включи като резерва при важен успех на Хееренвеен

8 Март, 2026 15:27 435 0

Християн Петров се включи като резерва при важен успех на Хееренвеен - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският национал Християн Петров отново привлече вниманието към себе си, след като се включи в решаващ момент за Хееренвеен и помогна на отбора да се изкачи в зоната, даваща право на участие в плейофите за Лигата на конференциите. В ожесточен двубой от 26-ия кръг на нидерландската Ередивизи, гостите от Хееренвеен надделяха с 2:1 над Екселсиор в Ротердам.

Петров, който стартира срещата на резервната скамейка, се появи на терена в 75-ата минута, заменяйки Василиос Загаритис. Само три минути след влизането си българският защитник получи жълт картон – негов трети за сезона, като към тях се прибавя и един червен. Това означава, че до края на кампанията Петров трябва да бъде изключително внимателен, тъй като още две официални предупреждения ще доведат до наказание.

Срещата започна динамично, а Лук Брауерс даде преднина на Хееренвеен в 38-ата минута. След почивката Йорис ван Овърийм удвои аванса на гостите с гол в 67-ата минута, което постави домакините в трудна ситуация. Екселсиор обаче не се предаде и в 74-ата минута Ноа Науйокс реализира дузпа, връщайки интригата в мача. Въпреки напрежението в заключителните минути, Хееренвеен удържа победата и с този успех се изкачи на осмото място във временното класиране – последната позиция, която осигурява участие в плейофите за европейските клубни турнири.

Следващото изпитание за Християн Петров и неговите съотборници ще бъде домакинството срещу Телстар, насрочено за 14 март от 21:00 часа българско време.


