Почина Димитър Пенев – икона на футбола и вечен стратег

Днес българският спорт загуби една от най-ярките си звезди – Димитър Пенев, легендарният „Стратег от Мировяне“, напусна този свят в ранните часове на 3 януари. С неговата кончина България се разделя не просто с велик футболист и треньор, а с истински символ на успеха, вдъхновението и непримиримия дух.
Димитър Пенев оставя след себе си богато наследство, което ще се помни поколения наред. Роден на 12 юли 1945 г., той посвети по-голямата част от живота си на любимата игра, превръщайки се в емблема на ЦСКА и националния отбор. С екипа на „червените“ Пенев завоюва цели 7 шампионски титли и 5 Купи на България, утвърждавайки се като един от най-добрите защитници в историята на клуба.
С националната фланелка Пенев изигра 90 мача и отбеляза 2 гола, като участва на три поредни световни първенства – 1966, 1970 и 1974 година. Това постижение е истинска рядкост за защитник от онова време и свидетелства за неговата класа и постоянство.
Като треньор Димитър Пенев се превърна в откривател на таланти и вдъхновител на бъдещи легенди. Именно под негово ръководство в ЦСКА и националния отбор изгряха звездите на Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев. През 1989 г. той изведе „армейците“ до полуфинал в престижния турнир за Купата на носителите на купи.
Най-големият триумф в треньорската му кариера безспорно е историческото четвърто място на България на Световното първенство в САЩ през 1994 г. Под негово ръководство „лъвовете“ покориха света, елиминирайки футболни колоси като Гърция, Аржентина и действащия шампион Германия. Този подвиг завинаги ще остане златна страница в българската спортна история.
През 1996 г. Димитър Пенев бе удостоен с титлата „Треньор на века“ в България – признание, което малцина заслужават. Неговият принос към футбола, страстта и отдадеността му ще вдъхновяват бъдещите поколения.
Сбогом, Стратега! България ще помни твоите победи, мъдрост и човечност.
Легендите не умират – те живеят в сърцата на всички, които са ги обичали и аплодирали.
1 Валентин
13:05 03.01.2026
2 светла му памет
А след толквоа пиене и банкети да я докара до 80+.... много ислен ген и силен род!
Бог да го прости!
13:08 03.01.2026
3 Гост
Донесе най-добрите футболни преживявания на цяла България! Благодарим ти за футбола! Тъжно, наистина много тъжно...
13:10 03.01.2026
4 илия
13:11 03.01.2026
5 Поклон
13:11 03.01.2026
6 Чичо Митко
13:12 03.01.2026
7 За Пената
13:12 03.01.2026
8 Перо
13:12 03.01.2026
9 Кауфлана
Коментиран от #20, #30, #37, #40
13:13 03.01.2026
10 Бог да го прости
13:13 03.01.2026
11 БеГемот
13:14 03.01.2026
12 Пена с уважение
13:17 03.01.2026
13 Бог да го прости Пената
13:17 03.01.2026
14 Мнение
13:18 03.01.2026
15 калина /алена
13:20 03.01.2026
16 Пустиня(к)
Коментиран от #33
13:21 03.01.2026
17 90 мача 2 гола
Коментиран от #43
13:28 03.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Първанов
Той ще остане!
13:28 03.01.2026
20 БЪЛГАРИН
До коментар #9 от "Кауфлана":Прошляк
13:30 03.01.2026
21 Здрасти
13:30 03.01.2026
22 Бялджип
13:31 03.01.2026
23 Щурчо
13:32 03.01.2026
24 СЛАВИСТ
13:32 03.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Стефан
13:42 03.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 НАЛИ СИ ЗНАЕШ
До коментар #9 от "Кауфлана":Какво си ряяядко
13:46 03.01.2026
31 ДС създава митове
До коментар #25 от "Синята лавина":За пияндуриии утрепаа Котето и човека и айде велик
Ха ха ха
13:48 03.01.2026
32 Да почива в мир!
13:49 03.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Живота е кратък
13:58 03.01.2026
35 Aлфа Bълкът
14:03 03.01.2026
36 Истината-винаги
14:04 03.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Рамзан Кадиров
14:12 03.01.2026
39 Велик човек
Светла му памет!
Поклон!
14:14 03.01.2026
40 Българин
До коментар #9 от "Кауфлана":Кауфлана още преди години плюеше по Стратега! Така че сега да мълчи !!!
14:15 03.01.2026
41 Българин
14:16 03.01.2026
42 Справедлив
До коментар #25 от "Синята лавина":А да ти отвинта тъпата синя кратуна и да заприлича на ритана зелка ???
14:17 03.01.2026
43 Рикошет
До коментар #17 от "90 мача 2 гола":Що бе иван вуцов има най-красивия автогол на световните първенства ! Без рикошет !!!
14:20 03.01.2026