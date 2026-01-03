Новини
Почина Димитър Пенев – икона на футбола и вечен стратег

3 Януари, 2026 13:04 4 143 43

С националната фланелка той изиграва 90 мача и отбеляза 2 гола

Почина Димитър Пенев – икона на футбола и вечен стратег - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес българският спорт загуби една от най-ярките си звезди – Димитър Пенев, легендарният „Стратег от Мировяне“, напусна този свят в ранните часове на 3 януари. С неговата кончина България се разделя не просто с велик футболист и треньор, а с истински символ на успеха, вдъхновението и непримиримия дух.

Димитър Пенев оставя след себе си богато наследство, което ще се помни поколения наред. Роден на 12 юли 1945 г., той посвети по-голямата част от живота си на любимата игра, превръщайки се в емблема на ЦСКА и националния отбор. С екипа на „червените“ Пенев завоюва цели 7 шампионски титли и 5 Купи на България, утвърждавайки се като един от най-добрите защитници в историята на клуба.

С националната фланелка Пенев изигра 90 мача и отбеляза 2 гола, като участва на три поредни световни първенства – 1966, 1970 и 1974 година. Това постижение е истинска рядкост за защитник от онова време и свидетелства за неговата класа и постоянство.

Като треньор Димитър Пенев се превърна в откривател на таланти и вдъхновител на бъдещи легенди. Именно под негово ръководство в ЦСКА и националния отбор изгряха звездите на Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев. През 1989 г. той изведе „армейците“ до полуфинал в престижния турнир за Купата на носителите на купи.

Най-големият триумф в треньорската му кариера безспорно е историческото четвърто място на България на Световното първенство в САЩ през 1994 г. Под негово ръководство „лъвовете“ покориха света, елиминирайки футболни колоси като Гърция, Аржентина и действащия шампион Германия. Този подвиг завинаги ще остане златна страница в българската спортна история.

През 1996 г. Димитър Пенев бе удостоен с титлата „Треньор на века“ в България – признание, което малцина заслужават. Неговият принос към футбола, страстта и отдадеността му ще вдъхновяват бъдещите поколения.

Сбогом, Стратега! България ще помни твоите победи, мъдрост и човечност.

Легендите не умират – те живеят в сърцата на всички, които са ги обичали и аплодирали.


  • 1 Валентин

    83 2 Отговор
    Поклон пред паметта му

    13:05 03.01.2026

  • 2 светла му памет

    60 4 Отговор
    Пената - истинска легенда във футбола и културна икона.
    А след толквоа пиене и банкети да я докара до 80+.... много ислен ген и силен род!
    Бог да го прости!

    13:08 03.01.2026

  • 3 Гост

    70 3 Отговор
    Почивай в мир, Стратего!
    Донесе най-добрите футболни преживявания на цяла България! Благодарим ти за футбола! Тъжно, наистина много тъжно...

    13:10 03.01.2026

  • 4 илия

    45 2 Отговор
    Бог да го прости.Голям футболист.Просламил Родината като треньор.

    13:11 03.01.2026

  • 5 Поклон

    50 1 Отговор
    Светла му памет, никога няма да бъде забравен

    13:11 03.01.2026

  • 6 Чичо Митко

    54 1 Отговор
    беше и ще си остане Голям. R.I.P.

    13:12 03.01.2026

  • 7 За Пената

    44 1 Отговор
    Поклон.

    13:12 03.01.2026

  • 8 Перо

    52 2 Отговор
    Поклон! Най-доброто футболно поколение! След тях, пълна разруха и колапс! От 1994 г. не сме се класирали никъде и сме световен резил, особено миналата година!

    13:12 03.01.2026

  • 9 Кауфлана

    7 26 Отговор
    Аз му редих стратегиите, въф филма ши гу видити наживо

    Коментиран от #20, #30, #37, #40

    13:13 03.01.2026

  • 10 Бог да го прости

    27 1 Отговор
    Нека играе по небесните футболни терени.

    13:13 03.01.2026

  • 11 БеГемот

    5 28 Отговор
    Дано е стиснал еврото в ръка....

    13:14 03.01.2026

  • 12 Пена с уважение

    46 1 Отговор
    И със малко съжаление. За това, че не говорише много. Но както казва народа по делата ще ги познаете. Почивай в мир. От левскар един.

    13:17 03.01.2026

  • 13 Бог да го прости Пената

    38 2 Отговор
    Поклон и Вечна Памет!

    13:17 03.01.2026

  • 14 Мнение

    31 1 Отговор
    Почит и поклон.

    13:18 03.01.2026

  • 15 калина /алена

    28 1 Отговор
    Поклон! Велик! Светла ти памет Пена!!!

    13:20 03.01.2026

  • 16 Пустиня(к)

    8 0 Отговор
    Е, за него нема ка да каем лошо. И он мое да врътел некви игри, ма поне бееме неква сила за некво време. Сеа е леш отсекъде. Бог да го прости.

    Коментиран от #33

    13:21 03.01.2026

  • 17 90 мача 2 гола

    3 24 Отговор
    Значи от рикошети

    Коментиран от #43

    13:28 03.01.2026

  • 19 Първанов

    16 1 Отговор
    Бог да го прости!
    Той ще остане!

    13:28 03.01.2026

  • 20 БЪЛГАРИН

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Кауфлана":

    Прошляк

    13:30 03.01.2026

  • 21 Здрасти

    14 2 Отговор
    Да почива в мир! Великан!

    13:30 03.01.2026

  • 22 Бялджип

    36 1 Отговор
    Нека почива в мир и най-дълбок поклон пред Големия Стратег! Подиграваха го, обезценяваха качествата му, но той приемаше всичко с усмивка, защото беше добър човек. Аз разделям неговото поколение когато беше футболист и второто на което беше треньор. За мен най-добрите ни футболисти са били когато и той е играел. Гунди, Дерменджиев, Жеков, Котков, Бонев, Начко, Якимов, Пенев и още много като тях бяха ненадминати звезди. Но нямаха късмета на поколението от 90-те, на което Стратега беше треньора. Ако първите бяха най-добрите, вторите бяха най-успешните. Стратега има основна роля в двете поколения. Още веднъж ДА ПОЧИВА В МИР И СВЕТЛИНА !

    13:31 03.01.2026

  • 23 Щурчо

    15 1 Отговор
    Поклон! Почивай в мир, Пена!

    13:32 03.01.2026

  • 24 СЛАВИСТ

    32 1 Отговор
    Шапки долу пред човека донесъл толкова радост на народа.Светла му памет,почивай в мир чичо Митко.

    13:32 03.01.2026

  • 27 Стефан

    4 2 Отговор
    Защо не съобщават от какво е починал?

    13:42 03.01.2026

  • 30 НАЛИ СИ ЗНАЕШ

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кауфлана":

    Какво си ряяядко

    13:46 03.01.2026

  • 31 ДС създава митове

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Синята лавина":

    За пияндуриии утрепаа Котето и човека и айде велик
    Ха ха ха

    13:48 03.01.2026

  • 32 Да почива в мир!

    5 1 Отговор
    Готин Човек с умен Поглед!Вероятно болеста на любомир пенев му е съкратила дните!

    13:49 03.01.2026

  • 34 Живота е кратък

    7 0 Отговор
    Футболното изкуство вечно

    13:58 03.01.2026

  • 35 Aлфа Bълкът

    4 0 Отговор
    Да почива в мир легендата.

    14:03 03.01.2026

  • 36 Истината-винаги

    5 1 Отговор
    Най големия и като треньор и като ЧОВЕК.

    14:04 03.01.2026

  • 38 Рамзан Кадиров

    6 0 Отговор
    Поклон и Вечна памет!

    14:12 03.01.2026

  • 39 Велик човек

    8 0 Отговор
    То винаги има за какво Бог да прости, но Пената е един от малкото, за които може да не се казва Бог да го прости. Просто няма за какво...Той беше преди всичко много човечен.
    Светла му памет!
    Поклон!

    14:14 03.01.2026

  • 40 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кауфлана":

    Кауфлана още преди години плюеше по Стратега! Така че сега да мълчи !!!

    14:15 03.01.2026

  • 41 Българин

    2 0 Отговор
    Кауфлана още преди години плюеше по Стратега! Така че сега да мълчи !!!

    14:16 03.01.2026

  • 42 Справедлив

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Синята лавина":

    А да ти отвинта тъпата синя кратуна и да заприлича на ритана зелка ???

    14:17 03.01.2026

  • 43 Рикошет

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "90 мача 2 гола":

    Що бе иван вуцов има най-красивия автогол на световните първенства ! Без рикошет !!!

    14:20 03.01.2026

