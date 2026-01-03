Почина Димитър Пенев – икона на футбола и вечен стратег

Днес българският спорт загуби една от най-ярките си звезди – Димитър Пенев, легендарният „Стратег от Мировяне“, напусна този свят в ранните часове на 3 януари. С неговата кончина България се разделя не просто с велик футболист и треньор, а с истински символ на успеха, вдъхновението и непримиримия дух.

Димитър Пенев оставя след себе си богато наследство, което ще се помни поколения наред. Роден на 12 юли 1945 г., той посвети по-голямата част от живота си на любимата игра, превръщайки се в емблема на ЦСКА и националния отбор. С екипа на „червените“ Пенев завоюва цели 7 шампионски титли и 5 Купи на България, утвърждавайки се като един от най-добрите защитници в историята на клуба.

С националната фланелка Пенев изигра 90 мача и отбеляза 2 гола, като участва на три поредни световни първенства – 1966, 1970 и 1974 година. Това постижение е истинска рядкост за защитник от онова време и свидетелства за неговата класа и постоянство.

Като треньор Димитър Пенев се превърна в откривател на таланти и вдъхновител на бъдещи легенди. Именно под негово ръководство в ЦСКА и националния отбор изгряха звездите на Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев. През 1989 г. той изведе „армейците“ до полуфинал в престижния турнир за Купата на носителите на купи.

Най-големият триумф в треньорската му кариера безспорно е историческото четвърто място на България на Световното първенство в САЩ през 1994 г. Под негово ръководство „лъвовете“ покориха света, елиминирайки футболни колоси като Гърция, Аржентина и действащия шампион Германия. Този подвиг завинаги ще остане златна страница в българската спортна история.

През 1996 г. Димитър Пенев бе удостоен с титлата „Треньор на века“ в България – признание, което малцина заслужават. Неговият принос към футбола, страстта и отдадеността му ще вдъхновяват бъдещите поколения.

Сбогом, Стратега! България ще помни твоите победи, мъдрост и човечност.

Легендите не умират – те живеят в сърцата на всички, които са ги обичали и аплодирали.