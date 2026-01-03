Любо Пенев със сърцераздирателно послание след загубата на Димитър Пенев: Ще продължа да пазя името и уроците ти с чест

България скърби за една от най-емблематичните фигури в родния футбол – Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст. Сред множеството съболезнования, особено емоционално се открои посланието на неговия племенник – Любослав Пенев, който в момента се бори с тежко онкологично заболяване в Германия.
"Чичо,
днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път.
Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг.
За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.
В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.
Поклон пред светлата ти памет.
Почивай в мир, ЧИЧО!"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Aлфа Bълкът
Ама тук поне има родствена връзка, която да обясни приликата си.
18:28 03.01.2026
2 Не съм от двете цесеката
18:32 03.01.2026