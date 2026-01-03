Новини
Спорт »
Бг футбол »
Любо Пенев със сърцераздирателно послание след загубата на Димитър Пенев: Ще продължа да пазя името и уроците ти с чест

3 Януари, 2026 18:21 980 2

  • димитър пенев-
  • любо пенев-
  • български футбол-
  • почит-
  • кончина-
  • съболезнования-
  • легенда-
  • треньор-
  • футболист-
  • българия

"За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа", се казва в обръщението

Любо Пенев със сърцераздирателно послание след загубата на Димитър Пенев: Ще продължа да пазя името и уроците ти с чест - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България скърби за една от най-емблематичните фигури в родния футбол – Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст. Сред множеството съболезнования, особено емоционално се открои посланието на неговия племенник – Любослав Пенев, който в момента се бори с тежко онкологично заболяване в Германия.

"Чичо,

днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път.

Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг.

За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.

В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.

Поклон пред светлата ти памет.

Почивай в мир, ЧИЧО!"


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Bълкът

    0 3 Отговор
    В наше село двама братовчеди мъж и жена приличат на сваковците си, а не на бащите си.
    Ама тук поне има родствена връзка, която да обясни приликата си.

    18:28 03.01.2026

  • 2 Не съм от двете цесеката

    0 1 Отговор
    Любчо е болен . Да го лекуват. Да разказва истории. 90 те бяха такива годините. Долари и марки . И нямаше феър плей. Футбола е английски. Там имат и пари и титли.

    18:32 03.01.2026

