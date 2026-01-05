Новини
Предложили Виктор Осимен на Байерн Мюнхен

5 Януари, 2026 10:59 532 0

Турският клуб е склонен да обмисли продажбата на Осимен, за да набере финансови средства

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Галатасарай, Виктор Осимен, е бил предложен на германския гранд Байерн Мюнхен. Според информация на "BILD", офертата е стигнала до баварския клуб чрез посредник.

Турският клуб е склонен да обмисли продажбата на Осимен, за да набере финансови средства. Самият играч също е отворен към възможността да премине в Байерн, но при евентуален трансфер той би бил втори избор след безспорния титуляр Хари Кейн.

Позицията на Байерн е ясна – привличането на Осимен би било на дневен ред единствено ако Кейн напусне, което е малко вероятно да се случи преди лятото на 2027 г.

В момента на "Алианц Арена" разполагат и с Николас Джаксън, който играе под наем от Челси до края на сезона като резервен вариант в атака. Договорът му включва опция за закупуване, но по всяка вероятност тя няма да бъде активирана.

Настоящият контракт на Осимен с Галатасарай е до лятото на 2029 година.


