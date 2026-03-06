Георги Джоргов донесе световна титла на България в биатлона!

Българският биатлон празнува нов златен момент! Младият талант Георги Джоргов се изкачи на върха на света, след като триумфира в масовия старт на 12 километра на Световното първенство по биатлон за юноши и девойки в Арбер, Германия.

Само на 18 години, Джоргов вече се превърна в истинска сензация. След като преди броени дни спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара на 12,5 км, днес той надмина себе си и грабна златото с впечатляващо представяне.

Със само една грешка при стрелбата и време от 36:16.4 минути, българинът остави зад себе си латвийския фаворит Рихардс Лозберс, който финишира на 10.8 секунди след него. Лозберс, който вече имаше злато от индивидуалната дисциплина и сребро от спринта на 7,5 км, този път не издържа на напрежението и допусна цели седем пропуска при стрелбата, което го остави на второто място. Битката за бронза бе спечелена от финландеца Туомас Латвалахти, който с три грешки изостана на 16 секунди от Джоргов.

В масовия старт участие взеха 60 биатлонисти, но не всички успяха да стигнат до финала. Сред отпадналите бе и другият български представител – Николай Николов, който бе дисквалифициран след 12 пропуска на огневата линия.