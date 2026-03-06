Новини
Георги Джоргов донесе световна титла на България в биатлона!

6 Март, 2026 17:28 1 045 8

Това е втори медал за юношата от шампионата в Арбер

Георги Джоргов донесе световна титла на България в биатлона! - 1
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският биатлон празнува нов златен момент! Младият талант Георги Джоргов се изкачи на върха на света, след като триумфира в масовия старт на 12 километра на Световното първенство по биатлон за юноши и девойки в Арбер, Германия.

Само на 18 години, Джоргов вече се превърна в истинска сензация. След като преди броени дни спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара на 12,5 км, днес той надмина себе си и грабна златото с впечатляващо представяне.

Със само една грешка при стрелбата и време от 36:16.4 минути, българинът остави зад себе си латвийския фаворит Рихардс Лозберс, който финишира на 10.8 секунди след него. Лозберс, който вече имаше злато от индивидуалната дисциплина и сребро от спринта на 7,5 км, този път не издържа на напрежението и допусна цели седем пропуска при стрелбата, което го остави на второто място. Битката за бронза бе спечелена от финландеца Туомас Латвалахти, който с три грешки изостана на 16 секунди от Джоргов.

В масовия старт участие взеха 60 биатлонисти, но не всички успяха да стигнат до финала. Сред отпадналите бе и другият български представител – Николай Николов, който бе дисквалифициран след 12 пропуска на огневата линия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво на момчето!

    11 0 Отговор
    Живо и здраво да ни е!

    17:34 06.03.2026

  • 2 Опааа

    8 0 Отговор
    Респект!

    17:37 06.03.2026

  • 3 Опа

    1 9 Отговор
    Поредния герберски състезател. Когато герб поеха управлението през 2009 е бил още дете в детска градина. Израстнал и тренирал по времето на ГЕРБ.

    17:39 06.03.2026

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    Браво! Една добра спортна новина на фона на безумието със Замфирова и контузията на скачачката Митова...

    17:39 06.03.2026

  • 5 Браво на

    4 0 Отговор
    момчето! Очакваме добри представяния и при мъжете !

    17:42 06.03.2026

  • 6 Мунчо от село Бузовград

    5 0 Отговор
    Голям успех!
    Браво!

    17:56 06.03.2026

  • 7 Българин-юнак

    5 0 Отговор
    Браво !!!! С пожелание за още много отличия!

    17:57 06.03.2026

  • 8 СЯ ДА СА ПАЗИ ДА НЕ ГО

    2 0 Отговор
    БЛЪСНЕ И НЕГО НАДРУСАН СКИОР........

    18:08 06.03.2026

