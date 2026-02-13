Резултати от НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):
Юта Джаз - Портланд Трейл Блейзърс 119:135
Оклахома Сити Тъндър - Милуоки Бъкс 93:110
Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс 124:104
