Резултати от НБА

Резултати от НБА

13 Февруари, 2026 09:32 354 0

Тази нощ се изиграха три срещи

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Юта Джаз - Портланд Трейл Блейзърс 119:135

Оклахома Сити Тъндър - Милуоки Бъкс 93:110

Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс 124:104


