Крум Зарков: Започнахме да задържаме кадрите си и ще продължим

"Мисля, че започнахме да задържаме кадрите си и ще продължим, защото те много ясно ще осъзнаят, че БСП - тяхното политическо семейство, има бъдеще, че тя не може да бъде заменена от друга партия, че отиването на друго място няма да замени едната принадлежност с друга, просто едната ще изчезне, а тя не бива да изчезва. Всички, които говорят за оттичането на БСП, надали познават добре социалистите. Тази връзка е много силна и тя бе пробудена". Така новият лидер на БСП Крум Зарков отговори как ще спрат социалистите, преориентирали се към партията на президента (2017 - 2026) Румен Радев.
Той даде брифинг след края на заседанието на Националния съвет - първи, откакто социалистите имат нов лидер. На него бяха избрани водачите на 21 листи за предстоящите избори, както и ново Изпълнително бюро.
На 7 март ще бъде следващото заседание на пленума, когато листите ще бъдат изпълнени и ще бъдат избрани водачите на останалите десет листи, за които не бяха приети решения днес. Петър Кънев, който води листата в Бургас 11 пъти, отстъпва мястото си.
"Пророкуванията за БСП няма да се сбъднат, а напротив, тя тръгва по път към възстановяване на своето значение и това е добра новина не само за социалистите, уверявам ви", каза Зарков.
"БСП ще се завърне в българската и европейската политика. На Националния съвет бяха изразени притесненията от присъствието на военна авиация на летището. Въпреки обясненията от Министерството на отбраната продължават съвсем естествени притеснения и ние ще настояваме за обяснение на този въпрос. Но това показва нещо по-дълбоко - в последните месеци се създаде усещането, че има многонационален консенсус за курса на Европа за по-голямо въоръжаване и милитаризация. Това не е така. Левите партии не приемат безкритично този курс. Социалистите ясно заявяват, че повече пари за въоръжаване не води до по-голяма сигурност. Това води само до война", посочи Зарков и допълни, че ромяна в позицията на социалистите за помощта за Украйна няма
Заседанието е преминало бързо и спокойно.
"Станишев е председателствал нашата партия 13 години, бил е премиер, председател на европейските социалисти, част е от Националния съвет. Много съм щастлив, че той прие, надявам се да работим добре. Няма влияние на Пеевски над Станишев и над никого в нашите листи. Дори и да има, той никога няма да ме пробие. Никога", увери Зарков.
"Останалите в бюрото са предимно кметове на общини и не носят основната отговорност за решенията, вземани през последната година и половина.
БСП отново ще се яви като коалиция "БСП - Обединена левица".
