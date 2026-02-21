Новини
България »
Крум Зарков: Започнахме да задържаме кадрите си и ще продължим

Крум Зарков: Започнахме да задържаме кадрите си и ще продължим

21 Февруари, 2026 16:12 960 28

  • крум зарков-
  • бсп-
  • поддръжници

Пророкуванията за БСП няма да се сбъднат, а напротив, тя тръгва по път към възстановяване на своето значение и това е добра новина не само за социалистите, уверявам ви

Крум Зарков: Започнахме да задържаме кадрите си и ще продължим - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Мисля, че започнахме да задържаме кадрите си и ще продължим, защото те много ясно ще осъзнаят, че БСП - тяхното политическо семейство, има бъдеще, че тя не може да бъде заменена от друга партия, че отиването на друго място няма да замени едната принадлежност с друга, просто едната ще изчезне, а тя не бива да изчезва. Всички, които говорят за оттичането на БСП, надали познават добре социалистите. Тази връзка е много силна и тя бе пробудена". Така новият лидер на БСП Крум Зарков отговори как ще спрат социалистите, преориентирали се към партията на президента (2017 - 2026) Румен Радев.

Той даде брифинг след края на заседанието на Националния съвет - първи, откакто социалистите имат нов лидер. На него бяха избрани водачите на 21 листи за предстоящите избори, както и ново Изпълнително бюро.

На 7 март ще бъде следващото заседание на пленума, когато листите ще бъдат изпълнени и ще бъдат избрани водачите на останалите десет листи, за които не бяха приети решения днес. Петър Кънев, който води листата в Бургас 11 пъти, отстъпва мястото си.

"Пророкуванията за БСП няма да се сбъднат, а напротив, тя тръгва по път към възстановяване на своето значение и това е добра новина не само за социалистите, уверявам ви", каза Зарков.

"БСП ще се завърне в българската и европейската политика. На Националния съвет бяха изразени притесненията от присъствието на военна авиация на летището. Въпреки обясненията от Министерството на отбраната продължават съвсем естествени притеснения и ние ще настояваме за обяснение на този въпрос. Но това показва нещо по-дълбоко - в последните месеци се създаде усещането, че има многонационален консенсус за курса на Европа за по-голямо въоръжаване и милитаризация. Това не е така. Левите партии не приемат безкритично този курс. Социалистите ясно заявяват, че повече пари за въоръжаване не води до по-голяма сигурност. Това води само до война", посочи Зарков и допълни, че ромяна в позицията на социалистите за помощта за Украйна няма

Заседанието е преминало бързо и спокойно.

"Станишев е председателствал нашата партия 13 години, бил е премиер, председател на европейските социалисти, част е от Националния съвет. Много съм щастлив, че той прие, надявам се да работим добре. Няма влияние на Пеевски над Станишев и над никого в нашите листи. Дори и да има, той никога няма да ме пробие. Никога", увери Зарков.

"Останалите в бюрото са предимно кметове на общини и не носят основната отговорност за решенията, вземани през последната година и половина.

БСП отново ще се яви като коалиция "БСП - Обединена левица".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сбогом,

    23 1 Отговор
    либералноКацамунче мамино!

    16:12 21.02.2026

  • 2 Сила

    23 1 Отговор
    Искам "семейството " на БСП да ме осинови ...предпочитам ако може Румен Овчаров или някой от Премянови !!! Става и свиняра Гергов ... Ще слушкам и ще папкам , ще папкам хотели , заводи , ВЕЦ ове и ТЕЦ ве !!!
    Ще бъда добър "син на Партията "....

    16:18 21.02.2026

  • 3 Червената шапчица

    24 0 Отговор
    Пръдлю

    16:18 21.02.2026

  • 4 Дориана

    25 5 Отговор
    Крум Зарков се провали още в самото начало с Наталия Киселова. Няма как партия , която е била в коалиция Магнитски и е защитавала и подкрепяла мафиотския корумпиран модел и погазила за свои политически цели Конституцията да иска отново да продължи. Отпадат от Парламента. Вече има нов играч на тяхното място.

    16:18 21.02.2026

  • 5 Опааа

    20 0 Отговор
    Я па тоя! Тия са чао с макс 3% на избори.

    Коментиран от #17

    16:19 21.02.2026

  • 6 Хаха

    16 1 Отговор
    Внука на Генерал Кацамунски! Стани Гей Станишев , този употребен многократно найлон? Малко Кацамунче, кажи за ролята на МОНИЧКА Станишева! Момата знае кого да вземе, дъртия дето вся клатеше , не стана кмет и МОНИЧКА вече е Станишева! Какво ли да правило в Брюксел с Йончева? Тройки, двойки, четворки?…..

    16:19 21.02.2026

  • 7 Истината

    15 0 Отговор
    Зарков....той електората на БСП измре бе...

    16:20 21.02.2026

  • 8 Трудна работа

    14 0 Отговор
    Вашите гласоподаватели са 76+ а както е известно, доста от тях са чупливи и през зимата все някой си отива от тоя свят. Така че след един мандат, ще се споменат половината и до тук. БСП-АМИН.

    16:20 21.02.2026

  • 9 То тая работа...

    15 0 Отговор
    С надъхване не става.Не разбрахте ли,че си заминавате.

    16:23 21.02.2026

  • 10 Никой

    2 5 Отговор
    Успех - ако наистина реализират нещо.

    16:24 21.02.2026

  • 11 Кажи честно ... 🤣

    14 0 Отговор
    Щом сте върнали Серго, всичко ще тръгне по водка ... 🤣🤣🤣
    И така и така се е върнал, да го питам един въпрос : КОЙ предложи намагнитената cвинka Пеевски за шеф на ДАНС ?

    16:26 21.02.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Комунизма отдавна си замина. За КПСС никой не си спомня, младежите дори не знаят какво е това.

    16:27 21.02.2026

  • 13 Историята помни

    10 1 Отговор
    Злите езици говорят, че Шиши има запис без цензура на станишев и вигенин. За това и го върна в министерството, 2 дена след като го уволни за корупция.

    Коментиран от #14

    16:28 21.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Историята помни":

    Шишо има много неща. Поне така говорят злите езици.

    16:31 21.02.2026

  • 15 гочето

    6 0 Отговор
    с тоя електорат сигур и бая урина задържате...

    16:33 21.02.2026

  • 16 ха ха

    6 0 Отговор
    бодро вървиш по стъпките на пеевски , даже му помагаш , защо да се занимава с теб , а кадрите са едни и същи мафиотизирани боклуци прелитащи от партия в партия в зависимост от облагите

    16:33 21.02.2026

  • 17 Дориана

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Опааа":

    Точно така, БСП ОЛ. падат на 2 % . Заложено име, те сами се самоунищожиха заради жажда за власт и искаха 4 години да мачкат народа.

    16:34 21.02.2026

  • 18 3.14К

    6 0 Отговор
    Червените бабички отстъпват място на червените прашки!

    16:44 21.02.2026

  • 19 Гост

    6 0 Отговор
    Крумчо, закривай бате. Нема смисъл...

    16:45 21.02.2026

  • 20 Кой те излъга, че

    7 0 Отговор
    хората харесват мишка станишка. Не говориш със структурите.Станишев е провален и свърши простотии. Даже беше изпратил полиция да бие пенсионерите на един техен протест. Станишев в нищо не може да убеди социалистите в предизборната кампания И той като Ваганин ще събере около себе си няколко тетки. БСП няма да влезе в НС. Жалко за надеждите на хората

    16:46 21.02.2026

  • 21 Абе тоя политически труп

    4 0 Отговор
    Вече омръзна на вдички

    16:49 21.02.2026

  • 22 Горски

    6 0 Отговор
    Разбирам, че се занимавал с журналистическа дейност. Ти да видиш. Къде ли сме били ние, българите, живели в две епохи?! Защо не сме разбрали, че е бил журналист и видиш ли след това се озовал начело на БСП, министър-председател и т.н. Та този човек няма дори нормален трудов стаж. Какво да очакваме от него? ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО. Присъствието на персони като Станишев, щаренковата,кутевата щерка и т.н., са ясен сигнал за всеки мислещ човек накъде отива съсипаната столетница. Кутев-баща пред медиите се разграничава от партията, използвайки лексика, която не му подхожда, защото е получил твърде много от партията. Шаренковата, която смени няколко партии след 1989 г., сега се е наредила в БСП - първо ръкопляскаше на Нинова, а като не й отреди избираемо място в листите, започна да я плюе. И още, и още ... Едно е безспорно -БСП бе зачената като проект на прогнилата социалистическа партокрация и на световното задкулисие. По признанието на един от бившите й председатели и основен гробокопач - Станишев

    16:55 21.02.2026

  • 23 Даниел Немитов

    7 0 Отговор
    Зарков е решил да прави нов бардак със стари ку.ви!? Еми нека опита, може пък и да му се получи (ама друг път)!

    16:58 21.02.2026

  • 24 Перо

    5 0 Отговор
    Слава богу, че партията на червената буржоазия БСП и ортак на всички други джендърски партии, няма да прескочат изборната бариера и ще отидат при СДС и НДСВ! Банда интересчии и службогонци, търсещи всички възможности за постове и привилегии с един файтон електорат, начело с горния джендър, бутан от мами!

    17:03 21.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Котешки каваци

    2 0 Отговор
    Този Батман не слиза от първите страници, а партийката му има малко читатели онлайн. Значи пушилка пред фалшификация, като за начало 4% на следващите избори, колкото да не се удавят, а после ДС да му мисли, как пак да станат управляващи.

    17:07 21.02.2026

  • 27 681

    1 0 Отговор
    На всички комуняци ,децата са ментално или физически увредени. Е го тоя , баща му гущер ще да е бил !

    17:13 21.02.2026

  • 28 БСП чаоооо

    0 0 Отговор
    След изборите ще пържите картофки

    17:18 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове