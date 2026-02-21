Новини
България »
Камелия Нейкова: Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към ЦИК

Камелия Нейкова: Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към ЦИК

21 Февруари, 2026 16:41 620 18

  • камелия нейкова-
  • цицелков-
  • цик

ОС към ЦИК е съвет на неправителствени организации, които само подпомагат дейността на ЦИК, независимо че идват на заседанията ни, за което имат право

Камелия Нейкова: Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към ЦИК - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Андрей Гюров не ни е обяснил какво представлява ролята на вицепремиера по честността на изборите. Това каза пред БТВ председателят на ЦИК Камелия Нейкова. Тя определи първата ѝ среща със служебния министър-председател като ползотворна – обсъдена е подготовката на органа за предстоящите парламентарни избори.

„Дали ще е вицепремиер по изборите, или министър, който отговаря за изборите, ЦИК ще работи с когото и да е. Дали ще е нарочен такъв, който ще прави само това, или ще е друг, който ще е министър и ще съвместява отговорността на изборите - няма значение.

Според нея подалият оставка като вицепремиер по честността на вота Стоил Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към ЦИК.

„Няма да коментирам качества и експертиза - неговата вече беше заявена. Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към ЦИК, смята Нейкова. „ОС към ЦИК е съвет на неправителствени организации, които само подпомагат дейността на ЦИК, независимо че идват на заседанията ни, за което имат право. Самите организации имат право да предложат кой да ги представлява, затова с колегите ще отправим препоръка организацията, която Цицелков представлява, да предложи друго лице. Още повече и след информацията на ЕК, че Цицелков има забрана за участие в наблюдение на избори"“ допълни Нейкова.

Член на обществения съвет към ЦИК: Параваните ще са такива, че да не се снимат бюлетините

Относно тестовете на членове на секционни комисии, Нейкова посочи, че тя ще бъдат онлайн и ще бъдат достъпни от рано, така че хората имат възможност да се запознат с правилата за гласуване и как ще се попълват протоколите.

„Не са задължителни, защото законът не го изисква – да има обучение и да бъдат сертифицирани. Предходни години сме предлагали да има изпит, за да се поддържа един потенциален състав на обучени български граждани, които да бъдат членове на секционни избирателни комисии. СИК е тази, която брои и отчита резултата. В ЦИК не се брои нищо, при нас пристигат само едни протоколи, попълнени числови данни. Идеята на г-н Гюров е след тези обучения, те да преминават тестове за тяхната подготовка, но това е първоначална идеята, която ще се развие“.

Тя обясни, че т.н. „тъмна стаичка“ я няма в Изборния кодекс: „Предложението ни е да има централизирана доставка от Министерския съвет за еднакви паравани във всички избирателни секции, като сме посочили и параметри. Досегашните не отговарят на изискванията - избирателят не трябва да скрит напълно, трябва да се вижда горната част на тялото. Имаме уверение от премиера, че и тяхното желание е такова“.

По думите ѝ ЦИК вече са обявили обществена поръчка за изборите, а тази за разяснителната кампания е на финала си: „Предвидели сме повече различни активности, да бъдем повече в социалните мрежи, независимо от това, че сме държавен орган и досега по-консервативно е поглеждано на въпроса. Ще имаме разяснителна кампания във „Фейсбук“ и „Инстаграм“, така че младите избиратели да бъдат обхванати.

За предстоящите избори се предвиждат около 12 хил. машини. Точният брой не е ясен, тъй като все още няма информация по какви правила ще се разкриват изборни секции в чужбина, тъй като президентът Илияна Йотова наложи вето върху поправките в Изборния кодекс.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Абе,къв е тоя Цицелков ,та толкова внимание му се обръща? В Гана го търсят за това - онова.

    16:45 21.02.2026

  • 2 Оставки

    10 6 Отговор
    Незабавно да напуска, този има много закононарушения, както и всички от ПП.

    Коментиран от #6

    16:45 21.02.2026

  • 3 Пожелание

    6 4 Отговор
    Всеки който попречи, изборите да са такива каквито искат Пеевски и Борисов, ще си намери майстора ,казано на български.

    16:47 21.02.2026

  • 4 Веднага

    11 0 Отговор
    закрийте ЦИК !!!!

    16:50 21.02.2026

  • 5 Явно ги е страх от Цицелков

    10 4 Отговор
    Тая к.....чака го играе с двете 🐷🐷

    16:50 21.02.2026

  • 6 Юрист

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Оставки":

    Всички които искат промяна в затвора. Всички които не искат промяна в Дубай. Реалност по български.

    Коментиран от #18

    16:51 21.02.2026

  • 7 Сетила се

    6 0 Отговор
    Мара да се побара

    16:51 21.02.2026

  • 8 Стара чанта

    9 0 Отговор
    ТАЯ , която ,,ошашави" народа с обяснението на въпроса - ,,...защо не казахте за проблема с хартията..." / при изслушването ѝ в парламента - след едни предишни избори ,! Та, нейният отговор тогава бе - ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ МЕ ПОПИТА !? И това още го държат начело на ЦИК ?! Потресаващо !

    16:51 21.02.2026

  • 9 А тази

    10 0 Отговор
    кикимора от кога е там и смята да е вечна ! Само клишета мяука , а изборите са криминално манипулирани толкова време ! Да подава оставка и да се маща от хранилката !

    16:53 21.02.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Всъщност от ето тази кака зависи дали изборите са честни!
    Не от МВР или някой министър! Само че ви хвърлят прах в очите и забравяте, че ЦИК е отговорен!

    17:01 21.02.2026

  • 11 Горски

    2 0 Отговор
    ПЪРВО ГЛАВНО И ВТОРО ГЛАВНО НА ДС. Те се конкурират но са пълни слуги на Вашингтон, и се договарят за политиката и програмата, законите и изборните резултати. БКП смени Москва с Вашингтон. Та БСП активисти ги боли, Зарков заблуждава - че го боли, от договореният край на БСП. Да, Радев "рейтинг" трябва да обясни пред народът края на ИТН, Величие, и БСП, вероятно и етническото ДПС. А правителството ще е на НАТО, за да прати 20 000 българи да помагат на Зеленски. Асен Василев премиер, Делян Добрев ще е президент.

    17:02 21.02.2026

  • 12 Тя да

    4 0 Отговор
    остави Цицелков , а да каже за фалшифицираните избори , и въпреки доказателствата , тя не мръдна и до ден днешен от ЦИК !

    17:03 21.02.2026

  • 13 Озадачен

    2 0 Отговор
    Тая, Говн.лия Лейкова в качеството си на каква раздава директиви кой какво да прави в правителството?

    17:05 21.02.2026

  • 14 А ти

    4 0 Отговор
    що не си отидеш в провинцията , ма ? "Света вода ненапита " - брат ѝ лихвар , бившият ѝ мъж милиционер - "божа кравичка" .

    17:10 21.02.2026

  • 15 Дориана

    1 3 Отговор
    Много ясно е , че този кабинет започва борба срещу корупцията , мафията и фалшифицирането на изборите. Пожелаваме на предателските партии ИТН и БСП ОЛ. да отпаднат от Парламента завинаги и никога повече да нямат възможността да бъдат патерици на корупционния мафиотски модел, който те толкова много защитаваха и искаха пълен мандат, но народа се вдигна на революция срещу тях.

    17:13 21.02.2026

  • 16 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Съюзът на героите от ДС възразява на това репресивно предложение!
    Децата на ДС са елитът на нацията, пише го ясно на страниците на сп. "Дружинка", издание на ЦК на ДКМС, праобразът на ПП и ДБ! Сенсеите още помнят това послание, те са негови прерожденци от петроханен тип днес!
    Киро, Терзи, Мравчо, Асена - изправете се срещу този опит да тричат другарчето ви от ДСдетската градина!

    17:14 21.02.2026

  • 17 Нагла слугиня банкянска!

    1 1 Отговор
    Иди си и ти ма, слугиньо на Тиквата и на Прасето! Нали ТЕ те назначиха, че да ги слагаш на първо място! Ега ти нахалницата! И си затваряй устата, защото с твоето килийно образование и срещу Цицелков да тичаш, няма да го стигнеш! Вън от ЦИК лакеите на Тиквата и на Прасето!

    17:16 21.02.2026

  • 18 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Юрист":

    Я ми разкажи за промяната на Промяната, юристе!
    Започни от закриването на СНС.
    Давай, да чуем анализа ти на този забележително променящ документ!

    17:19 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове