Извънредна новина във Ференцварош преди реванша с Лудогорец

21 Февруари, 2026 16:31 943 1

Оферта от елита на Англия би била твърде голямо изкушение за легендарния голаджия Роби Кийн

Извънредна новина във Ференцварош преди реванша с Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Истинска бомба на треньорския пазар е на път да разтърси унгарския Ференцварош броени дни преди решителния реванш от Лига Европа срещу българския шампион Лудогорец. Според информации от Острова, наставникът на „фрудите“ Роби Кийн е гласен за сензационно завръщане във Висшата лига, което поставя под въпрос неговото бъдеще в Будапеща точно преди ключовия сблъсък в четвъртък, предаде Gong.bg.

Основният източник на новината е авторитетната британска медия talkSPORT, която твърди, че лондонският Кристъл Палас е набелязал ирландеца за незабавен заместник на Оливер Глазнер. Позицията на австриеца при „орлите“ стана критична след серия от слаби резултати и публични конфликти с клубното ръководство относно трансферната политика. Напрежението достигна връхната си точка след разочароващото равенство 1:1 срещу босненския Жрински в Лигата на конференциите миналия четвъртък, което на практика подпечата съдбата на Глазнер. В Англия се коментира, че Роби Кийн е най-желаното име от босовете в Падока заради офанзивния стил, който наложи в Унгария, и доброто му познаване на Висшата лига.

Въпреки че от ръководството на Ференцварош нямат никакво намерение да се разделят с треньора си в този важен етап от сезона, оферта от елита на Англия би била твърде голямо изкушение за легендарния голаджия. Унгарският шампион вероятно ще поиска сериозна неустойка за своя наставник, когото вижда като ключова фигура в своя дългосрочен проект. Ситуацията обаче е крайно деликатна за „зелено-белите“, тъй като ирландецът в момента трябва да гради стратегията за реванша с разградчани. Припомняме, че в първата среща в Разград българският първенец взе аванс от 2:1 след много битка на терена. Преди двубоя треньорът на Лудогорец дори показа чувство за хумор, като се включи в почистването на заснежения терен и отбеляза, че „тук има повече сняг от Полярния кръг“.

Всички погледи сега са насочени към Будапеща и Лондон, тъй като следващите часове ще бъдат решителни за това кой ще води Ференцварош в четвъртък вечер. Битката за място на осминафиналите в Лига Европа обещава да бъде наелектризираща, но въпросът дали Роби Кийн ще бъде край тъчлинията или вече ще е поел към Висшата лига, остава отворен. Победителят от тази двойка ще продължи своя европейски поход, докато за загубилия мечтите за трофей в Европа ще приключат.


