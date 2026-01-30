Инцидент с Линдзи Вон доведе до анулиране на дамското спускане в Кран Монтана

Внезапен обрат беляза Световната купа по ски алпийски дисциплини в швейцарския курорт Кран Монтана, след като женското спускане бе отменено заради серия от опасни падания, сред които и това на легендарната американка Линдзи Вон. Състезанието, което трябваше да бъде последната генерална репетиция за дамите преди Олимпийските игри в Милано-Кортина, бе прекъснато по спешност.

Причината – цели три от първите шест стартирали скиорки не успяха да овладеят скоростта и се озоваха в предпазните мрежи. Най-голямо внимание привлече инцидентът с 41-годишната Вон, която се подготвя за дългоочакваното си завръщане на олимпийската сцена. Американската звезда загуби контрол в един от най-коварните участъци на трасето, след което се удари в обезопасителните съоръжения. Макар че успя да се изправи и да напусне пистата на собствен ход, Линдзи очевидно изпитваше болка в левия си крак – тревожен сигнал предвид наближаващия ѝ старт на 8 февруари.

След второто прекъсване на надпреварата, организаторите и Международната федерация по ски взеха категорично решение – състезанието няма да бъде подновено, с оглед безопасността на спортистките.

Въпреки разочарованието, ски уикендът в Кран Монтана продължава. В събота дамите ще премерят сили в супергигантския слалом, а в неделя мъжете ще се впуснат в своето спускане.