Инцидент с Линдзи Вон доведе до анулиране на дамското спускане в Кран Монтана

30 Януари, 2026 14:33 961 1

Цели три от първите шест стартирали скиорки не успяха да овладеят скоростта и се озоваха в предпазните мрежи

Инцидент с Линдзи Вон доведе до анулиране на дамското спускане в Кран Монтана - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Внезапен обрат беляза Световната купа по ски алпийски дисциплини в швейцарския курорт Кран Монтана, след като женското спускане бе отменено заради серия от опасни падания, сред които и това на легендарната американка Линдзи Вон. Състезанието, което трябваше да бъде последната генерална репетиция за дамите преди Олимпийските игри в Милано-Кортина, бе прекъснато по спешност.

Причината – цели три от първите шест стартирали скиорки не успяха да овладеят скоростта и се озоваха в предпазните мрежи. Най-голямо внимание привлече инцидентът с 41-годишната Вон, която се подготвя за дългоочакваното си завръщане на олимпийската сцена. Американската звезда загуби контрол в един от най-коварните участъци на трасето, след което се удари в обезопасителните съоръжения. Макар че успя да се изправи и да напусне пистата на собствен ход, Линдзи очевидно изпитваше болка в левия си крак – тревожен сигнал предвид наближаващия ѝ старт на 8 февруари.

След второто прекъсване на надпреварата, организаторите и Международната федерация по ски взеха категорично решение – състезанието няма да бъде подновено, с оглед безопасността на спортистките.

Въпреки разочарованието, ски уикендът в Кран Монтана продължава. В събота дамите ще премерят сили в супергигантския слалом, а в неделя мъжете ще се впуснат в своето спускане.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Спецназ

    4 0 Отговор
    ТОЯ Кран Монтана е ПРОКЛЕТ, Баце!

    Преди месец там изгоряха 50 скиори в хотела!
    Сега падат по завоите и си чупят краката!

    НЕ вЕрвам в такива НЕЩА по принцип,
    ама по-добре да не предизвикваме, нали.

    14:41 30.01.2026

