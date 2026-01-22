Новини
Гръцкият страж Христос Мандас поема към Висшата лига

22 Януари, 2026 18:05 485 0

Борнемут и Лацио се разбраха за трансфера

Гръцкият страж Христос Мандас поема към Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият вратар на Лацио Христос Мандас е на крачка от дебют във Висшата лига, след като Борнемут и римският клуб постигнаха споразумение за неговото преминаване, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

24-годишният гръцки талант ще се присъедини към „черешките“ първоначално под наем, като английският тим ще разполага с опция да откупи изцяло правата му през лятото. За да финализират сделката, Борнемут ще трябва да заплати общо 20 милиона евро, включително предвидените бонуси.

Мандас, който се присъедини към Лацио през лятото на 2024 година от ОФИ Крит, не успя да се наложи като титуляр в състава на „орлите“ и през настоящия сезон има записан само един официален двубой. Въпреки това, младият страж е считан за един от най-перспективните вратари в Европа и сега ще има възможност да се докаже на най-високо ниво в английския елит.

В Борнемут Христос Мандас ще се изправи пред сериозна конкуренция за титулярното място, като ще трябва да се пребори с Джордже Петрович. Очаква се пристигането на гръцкия вратар да засили конкуренцията под рамката и да даде нови възможности на мениджъра на „черешките“.


