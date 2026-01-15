Виктория Томова отпадна на крачка от основната схема на Australian Open

Първата българска ракета при жените Виктория Томова не успя да се класира за основната схема на първия турнир от “Големия шлем” за годината Australian Open. 30-годишната софиянка отстъпи на 110-ата в ранглистата на WTA Юлия Стародубцева от Украйна в третия и последен квалификационен кръг на турнира след 6(3):7 2:6.

Българката не успя да запише нито един ас по време на срещата, докато нейната опонентка спечели две точки директно от сервис. Въпреки поражението пък най-добрата ни тенисистка направи само две двойни грешки, докато Стародубцева три пъти сбърка от начален удар. Томова реализира един от три пробива, като демонстрира убедителна защита, след като позволи на украинката да стигне само до три от тринадесет брейкбола.

Първият сет бе напълно равностоен и двете състезателки се движеха гейм за гейм една до друга. Чак в деветата част българката загуби разиграване при свой сервис и съответно допусна пробив, който обаче веднага върна и сервира при 6:5 в своя полза. Тя обаче изпусна нещата при 40:40 и Стародубцева изравни, вкарвайки откриващия сет в тайбрек. Там украинката направи два минипробива и при 4-0 до голяма степен вече всичко бе ясно. Все пак Томова намали до 2-4, но това се оказа само временен проблясък и Стародубцева затвори частта още при първия сетбол.

Втората част започна отново при изравнени сили, но това продължи съвсем кратко този път. Украинската състезателка направи пробив още при 1:1, като след това добави и още един гейм след 40:0, което ѝ позволи да се откъсне с убедителна преднина от 4:1 и да доближи победата. Томова все пак скъси дистанцията до 2:4, но след това се пречупи в много оспорван седми гейм, който загуби, въпреки че преди това спаси три геймбола. Почти същото се случи и след това, когато българката спаси два мачбола, но се пречупи на третия и за съжаление трябваше да напусне надпреварата в Австралия безславно.

Това е известно отстъпление на 30-годишната родна състезателка, която през миналата година игра в първия кръг от основната схема. Тази година същинската фаза от надпреварата в основната схема на турнира от “Големия шлем” ще стартира през идния уикенд на 18-и януари (неделя), като тепърва предстои да станат ясни часовете на провеждане на мачовете.