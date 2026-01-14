Григор Димитров се готви за Australian Open с Медведев

Звездата на българския тенис Григор Димитров продължава усилени занимания за старта на първия за годината турнир от Големия шлем Australian Open.
За утре, 15 януари, е предвидена съвместна тренировка с Даниил Медведев.
Заниманието ще бъде част от тренировъчната програма на „Rod Laver Arena“ и ще стартира в 11:00 ч. местно време.
Българинът започна сезона в Бризбън, където записа победа и загуба.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #2
14:52 14.01.2026
2 Втори
До коментар #1 от "Един":Ами готви се пак да яде бой тази балерина монаковска...
15:01 14.01.2026