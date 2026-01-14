Новини
Григор Димитров се готви за Australian Open с Медведев

14 Януари, 2026 14:30 472 2

Заниманието ще бъде част от тренировъчната програма на „Rod Laver Arena“ и ще стартира в 11:00 ч. местно време

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездата на българския тенис Григор Димитров продължава усилени занимания за старта на първия за годината турнир от Големия шлем Australian Open.

За утре, 15 януари, е предвидена съвместна тренировка с Даниил Медведев.

Заниманието ще бъде част от тренировъчната програма на „Rod Laver Arena“ и ще стартира в 11:00 ч. местно време.

Българинът започна сезона в Бризбън, където записа победа и загуба.


