Григор Димитров се готви за Australian Open с Медведев

Звездата на българския тенис Григор Димитров продължава усилени занимания за старта на първия за годината турнир от Големия шлем Australian Open.

За утре, 15 януари, е предвидена съвместна тренировка с Даниил Медведев.

Заниманието ще бъде част от тренировъчната програма на „Rod Laver Arena“ и ще стартира в 11:00 ч. местно време.

Българинът започна сезона в Бризбън, където записа победа и загуба.