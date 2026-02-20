Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нидерландка се оказа непреодолимо препятствие за Виктория Томова в Оейраш

20 Февруари, 2026 16:17

Българката отстъпи с 4:6, 4:6

Нидерландка се оказа непреодолимо препятствие за Виктория Томова в Оейраш - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Първата ракета на България Виктория Томова допусна поражение на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Оейраш (Португалия) от сериите WTA 125 с награден фонд 100 хиляди евро.

Осмата поставена българка отстъпи пред №3 Сузан Ламенс (Нидерландия) с 4:6, 4:6 за 89 минути.


Томова изостана с 1:5 в първия сет и до края успя да намали пасива си на 4:5 но нидерландката взе подаването и поведе в резултата. Във втората част българкатата отново беше догонваща в резултата, тя спаси четири мачбола в деветия и в десетия гейм, но след това Ламенс успя да затвори мача.

Вчера Томова загуби и на четвъртфиналите на двойки в надпреварата.


