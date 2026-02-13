България стартира Лигата на нациите с две домакинства – ето пълната програма на "лъвовете"

През есента националният отбор на България по футбол ще се впусне в ново предизвикателство – Лигата на нациите. Момчетата на Александър Димитров ще открият кампанията с два последователни мача пред родна публика.

На 26 септември "лъвовете" ще се изправят срещу победителя от двубоя между Люксембург и Малта. Само три дни по-късно, на 29 септември, националите ще премерят сили с коравия тим на Естония, отново на стадион в София. Тези първи срещи ще бъдат ключови за добрия старт на българите в надпреварата.

След домакинските битки, нашите момчета ги очакват две тежки гостувания. На 3 октомври България ще гостува на Исландия – отбор, известен със своята борбеност и непримирим дух. Само три дни по-късно, на 6 октомври, националите ще пътуват до Люксембург или Малта, в зависимост от изхода на предварителния сблъсък.

На 13 ноември България ще приеме Исландия в София, а на 16 ноември ще гостува на Естония, с което ще бъде сложен край на груповата фаза.

Пълният график на националния отбор в Лигата на нациите:

26 септември: България – Люксембург/Малта

29 септември: България – Естония

3 октомври: Исландия – България

6 октомври: Люксембург/Малта – България

13 ноември: България – Исландия

16 ноември: Естония – България