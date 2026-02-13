Шест български спортисти в осмия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Днес олимпийският дух на България ще бъде представен от шестима родни атлети, които ще се впуснат в битка за престиж и класиране на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо. Вълнуващият осми ден от надпреварата обещава динамика, емоции и нови спортни предизвикателства.

В 12:45 часа българско време, ски-бегачите Даниел Пешков и Марио Матиканов ще застанат на стартовата линия в Тезеро, където ги очаква интервалният старт на 10 километра свободен стил. Двамата ще се опитат да покажат най-доброто от себе си сред елита на световното ски-бягане.

Следобедната програма ще бъде белязана от биатлоновата надпревара в Антхолц-Антерселва. Четиримата ни биатлонисти – Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов – ще премерят сили в спринта на 10 километра, който започва след 15:00 часа.

Вечерта вниманието се насочва към ски-скока, където Владимир Зографски ще направи втората си официална тренировка на голямата шанца в Предацо. Подготовката му за съботното състезание е в разгара си, а надеждите за добро класиране са напълно оправдани.

Днешният ден на Олимпиадата ще бъде изпъстрен и с разпределянето на пет комплекта медали в различни дисциплини – сноубордкрос за мъже и жени, бързо пързаляне с кънки на 10 000 метра при мъжете, скелетон и фигурно пързаляне за мъже. Освен това, програмата включва още състезания по скелетон за жени, както и оспорвани мачове от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед при двата пола.