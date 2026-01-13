Новини
Спортът по ТВ във вторник (13 януари)

Спортът по ТВ във вторник (13 януари)

13 Януари, 2026 09:12 773 1

Ето какво може да се гледа по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (13 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09.00 Тенис, турнир в Оуклънд - МАХ Спорт 1

13.30 Футбол: Узбекистан – Южна Корея (младежи) - Диема спорт 2

13.30 Футбол: Иран – Ливан (младежи) - Нова спорт

15.00 Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг - Евроспорт 1

18.00 Баскетбол: Бахчешехир – Манреса - МАХ Спорт 1

18.00 Волейбол: Фенерчахче – Новара - МАХ Спорт 2

18.30 Футбол: ОАЕ – Сирия (младежи) - Нова спорт

18.30 Ски алпийски дисциплини: СК във Флахау, първи манш, слалом, жени - Евроспорт 2

19.30 Футбол: Фетиеспор – Галатасарай - МАХ Спорт 3

19.30 Футбол: Щутгарт – Айнтрахт - Диема спорт 3

19.45 Сноуборд: СК в Бад Гащайн, паралелен слалом, мъже и жени - Евроспорт 2

21.00 Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг - Евроспорт 1

21.30 Футбол: Борусия Дортмунд – Вердер - Диема спорт 3

21.30 Футбол: Хамбургер – Байер Леверкузен - Диема спорт

21.30 Футбол: Майнц – Хайденхайм - Нова спорт

22.00 Футбол: Рома – Торино - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Бордо – Марсилия - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Нюкасъл – Манчестър Сити - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Депортиво ла Коруня - Атлетико Мадрид - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Утрехт – Твенте - Ринг

00.30 Тенис: турнир в Оуклънд - МАХ Спорт 1


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Има ни пак

    2 0 Отговор
    Значи първия манш от слалома за жени ще го гледаме, но втория такъв няма да го гледаме според ФАКТИ. Браво.

    09:20 13.01.2026

