Спортът по ТВ във вторник (13 януари)

09.00 Тенис, турнир в Оуклънд - МАХ Спорт 1
13.30 Футбол: Узбекистан – Южна Корея (младежи) - Диема спорт 2
13.30 Футбол: Иран – Ливан (младежи) - Нова спорт
15.00 Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг - Евроспорт 1
18.00 Баскетбол: Бахчешехир – Манреса - МАХ Спорт 1
18.00 Волейбол: Фенерчахче – Новара - МАХ Спорт 2
18.30 Футбол: ОАЕ – Сирия (младежи) - Нова спорт
18.30 Ски алпийски дисциплини: СК във Флахау, първи манш, слалом, жени - Евроспорт 2
19.30 Футбол: Фетиеспор – Галатасарай - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: Щутгарт – Айнтрахт - Диема спорт 3
19.45 Сноуборд: СК в Бад Гащайн, паралелен слалом, мъже и жени - Евроспорт 2
21.00 Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг - Евроспорт 1
21.30 Футбол: Борусия Дортмунд – Вердер - Диема спорт 3
21.30 Футбол: Хамбургер – Байер Леверкузен - Диема спорт
21.30 Футбол: Майнц – Хайденхайм - Нова спорт
22.00 Футбол: Рома – Торино - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Бордо – Марсилия - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Нюкасъл – Манчестър Сити - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Депортиво ла Коруня - Атлетико Мадрид - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Утрехт – Твенте - Ринг
00.30 Тенис: турнир в Оуклънд - МАХ Спорт 1
