В Районния съд в Пловдив днес продължава делото „Дебора“, по което подсъдим е бившият приятел на момичето Георги Георгиев.
Срещу него са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закана за убийство спрямо Дебора Михайлова.
Процесът тече вече повече от 2 години. Междувременно подсъдимият Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав.
Решението на Окръжния съд в Стара загора е Районият съд в Пловдив да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение, плюс лихва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един приятел
Коментиран от #5, #6, #10
06:49 23.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лекар
До коментар #1 от "Един приятел":Ти за фон дьо тен да си чувал?!
07:34 23.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трол
Коментиран от #12
07:40 23.02.2026
9 таксиджия 🚖
07:59 23.02.2026
10 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Един приятел":Заличени със лазерни процедури, платени от абонатите на Цанов БДСМ. Не е там работата - момичето е наистина бита и хъхъ и рязана. Проблемът е, че ппдб я употребиха, за да ударят по ГЕРБ. Едни лелки лесбийки са менажерките на техните протести, скандират само за пари, не им пука за Дебора.
08:02 23.02.2026
11 Какво работи
С какво се занимава по цял ден - учи ли, ходи ли на фабриката, програмистка ли е, лекарка ли е?
Коментиран от #15
08:09 23.02.2026
12 Ти ще направиш същото
До коментар #8 от "Трол":АКо те нарочат за престъпник по някакво дело в твоя град и те държат години наред в следсвения арест без съд и присъда, адвокатите сами ще дойдат при теб и ще искат процент за да съдят държавата.
08:11 23.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Как да се оправи държавата,
08:22 23.02.2026
15 таксиджия 🚖
До коментар #11 от "Какво работи":Маникюристка в София. Вече не работи това, което е правила в Стара Загора.
08:26 23.02.2026
16 СВОБОДА за Георги Георгиев
08:40 23.02.2026
17 Механик
п.п.
Абе, кво става с Калушите? Забравихме ли ги вече?
09:09 23.02.2026