Новини
Крими »
Продължава делото "Дебора"

Продължава делото "Дебора"

23 Февруари, 2026 07:38, обновена 23 Февруари, 2026 06:41 1 030 17

  • дебора-
  • дело-
  • съд

По него е подсъдим бившият приятел на момичето Георги Георгиев

Продължава делото "Дебора" - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

В Районния съд в Пловдив днес продължава делото „Дебора“, по което подсъдим е бившият приятел на момичето Георги Георгиев.

Срещу него са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закана за убийство спрямо Дебора Михайлова.

Процесът тече вече повече от 2 години. Междувременно подсъдимият Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав.

Решението на Окръжния съд в Стара загора е Районият съд в Пловдив да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение, плюс лихва.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един приятел

    11 4 Отговор
    Само да питам за един приятел- къде са белезите?

    Коментиран от #5, #6, #10

    06:49 23.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лекар

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Един приятел":

    Ти за фон дьо тен да си чувал?!

    07:34 23.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    14 0 Отговор
    Делото "Дебора" ще се превърне в делото "Георги", където главният герой съди държавата за колосални суми пари.

    Коментиран от #12

    07:40 23.02.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор
    Лелките лесбийки платени от НПО-та имаха по-гооям успех със кученцето Мая 🐕

    07:59 23.02.2026

  • 10 таксиджия 🚖

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един приятел":

    Заличени със лазерни процедури, платени от абонатите на Цанов БДСМ. Не е там работата - момичето е наистина бита и хъхъ и рязана. Проблемът е, че ппдб я употребиха, за да ударят по ГЕРБ. Едни лелки лесбийки са менажерките на техните протести, скандират само за пари, не им пука за Дебора.

    08:02 23.02.2026

  • 11 Какво работи

    8 1 Отговор
    Някой може ли да ми каже достоверна информация какво работи тази жена?
    С какво се занимава по цял ден - учи ли, ходи ли на фабриката, програмистка ли е, лекарка ли е?

    Коментиран от #15

    08:09 23.02.2026

  • 12 Ти ще направиш същото

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    АКо те нарочат за престъпник по някакво дело в твоя град и те държат години наред в следсвения арест без съд и присъда, адвокатите сами ще дойдат при теб и ще искат процент за да съдят държавата.

    08:11 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Как да се оправи държавата,

    4 2 Отговор
    като медиите защитават престъпниците и техните защитници, на кого да се оплачем, на арменският поп ли!? Това не е държава, а кочина!

    08:22 23.02.2026

  • 15 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Какво работи":

    Маникюристка в София. Вече не работи това, което е правила в Стара Загора.

    08:26 23.02.2026

  • 16 СВОБОДА за Георги Георгиев

    3 3 Отговор
    Да ли е толкова смела да си покаже сисите на съдията, колкото е смела на онези видеа, дето се въртяха по едно време в телеграм?

    08:40 23.02.2026

  • 17 Механик

    2 1 Отговор
    Това дели докато приключи, Дебора ще е 3 пъти баба, а адвокатите и ще са отгледали по няколко поколения внуци и правнуци.
    п.п.
    Абе, кво става с Калушите? Забравихме ли ги вече?

    09:09 23.02.2026