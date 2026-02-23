Виляреал с обрат срещу Валенсия

Виляреал обърна резултата срещу Валенсия и триумфира с 2:1 на своя стадион в двубой от 25-ия кръг на испанската Ла Лига. "Жълтата подводница" продължава да се утвърждава сред най-добрите в първенството, като запази третото си място и увеличи преднината си пред четвъртия Атлетико Мадрид на три точки.

Срещата започна с гол за гостите – белгийският нападател Ларджи Рамазани реализира дузпа в 27-ата минута и даде аванс на Валенсия.

Радостта на "прилепите" обаче бе краткотрайна – само четири минути по-късно Санти Комесаня възстанови равенството, връщайки надеждите на домакините.

Кулминацията настъпи в добавеното време на първата част, когато Папе Гей хладнокръвно изпълни дузпа и оформи крайното 2:1 в полза на Виляреал.

Така тимът записа своя 16-и успех за сезона и продължава да мечтае за място в Шампионската лига. За Валенсия поражението бе 11-о от началото на кампанията и трето в последните четири срещи. "Прилепите" се намират на 16-а позиция, само на две точки над опасната зона, където дебне Майорка.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore