Уейн Рууни изрази желание да се завърне в Манчестър Юнайтед

Най-резултатният футболист в историята на Манчестър Юнайтед - Уейн Рууни, публично заяви, че е готов да се присъедини към треньорския щаб на любимия си клуб. Това негово намерение идва в момент, когато се очаква бившият му съотборник Майкъл Карик да поеме временно управлението на „червените дяволи“ до края на сезона.

Според последните информации, Карик, който в момента ръководи Мидълзбро, е в напреднала фаза на преговори с ръководството на Юнайтед. Той планира да доведе със себе си и своя доверен помощник Джонатан Уудгейт, с когото работи успешно в Боро.

Очаква се официалното потвърждение за назначението на Карик да бъде обявено в най-скоро време, като той ще наследи Дарън Флетчър, изпълнявал временно мениджърските функции след напускането на Рубен Аморим.

В своя подкаст „The Wayne Rooney Show“, Рууни не скри ентусиазма си от възможността да се завърне на „Театъра на мечтите“.

„Без колебание бих приел покана да се включа в треньорския екип. Вярвам, че клубът има нужда от хора, които са пропити с неговата ДНК и знаят какво означава да носиш екипа на Манчестър Юнайтед. Ако Майкъл поеме отбора, ще му трябват личности като мен, Флетч, Джон О’Шей или дори Рой Кийн – хора, които разбират същността на този велик клуб“, сподели Рууни.

Той подчерта още, че Карик е изключително умен и със сигурност ще спечели доверието и уважението на футболистите в съблекалнята.

Междувременно, в медийното пространство се завъртяха и други имена за постоянен мениджър от лятото, сред които се откроява и Шаби Алонсо.