Росен Божинов премина успешно медицински прегледи в Италия, трансферът му в Пиза е на финалната права

Българският национал Росен Божинов е на крачка от трансфер в италианския елитен клуб Пиза, след като снощи премина безпроблемно през задължителните медицински тестове в Болоня. Това разкрива авторитетното издание „Quotidiano“, което следи отблизо развитието на сделката.

Младият централен защитник, роден през 2005 година, пристигна в Италия вчера следобед, а днес се очаква да пристигне в Пиза, където ще парафира дългосрочен договор до 2030 година.

Според източници, италианският клуб ще плати внушителната сума от 5 милиона евро плюс допълнителни бонуси на белгийския Антверп за правата на Божинов. Така българинът ще се нареди сред най-скъпите попълнения в историята на Пиза, като ще отстъпи единствено на нигерийския нападател Рафиу Дуросинми, привлечен миналата седмица за 9 милиона евро от Виктория Пилзен.

Божинов, който ще отпразнува 21-ия си рожден ден на 23 януари, се присъедини към Антверп преди година и половина, след трансфер от ЦСКА 1948 на стойност 500 хиляди евро. През настоящия сезон българският национал се утвърди като основен играч в белгийския тим, записвайки 17 мача и отбелязвайки един гол. Освен това, той вече има три участия с екипа на националния отбор на България.