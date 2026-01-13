Новини
Спорт »
Волейбол »
Локомотив (Новосибирск) измъкна драматична победа в Москва – Симеон Николов с ключов принос

Локомотив (Новосибирск) измъкна драматична победа в Москва – Симеон Николов с ключов принос

13 Януари, 2026 13:57 536 0

  • локомотив новосибирск-
  • симеон николов-
  • волейбол-
  • руска суперлига-
  • мгту москва-
  • пламен константинов-
  • спортни новини-
  • български национал-
  • победа-
  • петгеймова драма

Българският разпределител се отчете с 3 точки, като демонстрира стабилност и хладнокръвие в решаващи моменти

Локомотив (Новосибирск) измъкна драматична победа в Москва – Симеон Николов с ключов принос - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Волейболният тим на Локомотив (Новосибирск), в чиито редици блести младият български национал Симеон Николов, се поздрави с изключително трудна, но сладка победа като гост на МГТУ Москва. В среща от 18-ия кръг на руската Суперлига „железничарите“ надделяха с 3:2 гейма (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10) след истинска петгеймова битка.

Макар че домакините от Москва заемат последното 16-о място в класирането, те се противопоставиха яростно на фаворита, воден от Пламен Константинов, и не позволиха лесна разходка на гостите. Локомотив, който се намира на втора позиция в таблицата, трябваше да вложи максимални усилия, за да стигне до четвъртия си пореден успех в шампионата.

Симеон Николов изигра цялата среща като разпределител и се отчете с 3 точки, демонстрирайки стабилност и хладнокръвие в решаващи моменти.

Най-резултатен за новосибирчани бе Иля Казаченков, който наниза впечатляващите 25 точки.

За МГТУ Москва с най-много точки се отличи Иван Коротаев – 24.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ