Локомотив (Новосибирск) измъкна драматична победа в Москва – Симеон Николов с ключов принос

Волейболният тим на Локомотив (Новосибирск), в чиито редици блести младият български национал Симеон Николов, се поздрави с изключително трудна, но сладка победа като гост на МГТУ Москва. В среща от 18-ия кръг на руската Суперлига „железничарите“ надделяха с 3:2 гейма (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10) след истинска петгеймова битка.

Макар че домакините от Москва заемат последното 16-о място в класирането, те се противопоставиха яростно на фаворита, воден от Пламен Константинов, и не позволиха лесна разходка на гостите. Локомотив, който се намира на втора позиция в таблицата, трябваше да вложи максимални усилия, за да стигне до четвъртия си пореден успех в шампионата.

Симеон Николов изигра цялата среща като разпределител и се отчете с 3 точки, демонстрирайки стабилност и хладнокръвие в решаващи моменти.

Най-резултатен за новосибирчани бе Иля Казаченков, който наниза впечатляващите 25 точки.

За МГТУ Москва с най-много точки се отличи Иван Коротаев – 24.