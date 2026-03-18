Арина Сабаленка поставя под въпрос бъдещи участия в Дубай след остри критики от организаторите

18 Март, 2026 15:05 1 282 5

Директорът на турнира Салах Тахлак определи оттеглянето на водещите тенисистки като „неприятна изненада“ и настоя за по-строги санкции при късно отказване

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Световната номер едно в женския тенис Арина Сабаленка изрази сериозни съмнения относно бъдещото си участие в турнира в Дубай, след като стана обект на публично недоволство от страна на директора на надпреварата. Вълната от коментари се надигна, след като Сабаленка, заедно с Ига Швьонтек, се оттегли от състезанието поради здравословни проблеми и натоварен график, което предизвика бурни реакции сред организаторите.

В интервю преди старта на престижния турнир WTA 1000 в Маями, Сабаленка не скри разочарованието си от думите на Салах Тахлак – директор на турнира в Дубай, който определи оттеглянето на водещите тенисистки като „неприятна изненада“ и настоя за по-строги санкции при късно отказване.

„Това е абсурдно!“, отсече Сабаленка, подчертавайки, че подобни изказвания не защитават интересите на играчите, а единствено тези на организаторите. „Чувствам се засегната. Вместо да се грижат за нашето здраве, те мислят само за продажбите и успеха на турнира си. След подобни коментари не съм сигурна дали изобщо бих искала да се върна в Дубай“, сподели шампионката от Индиън Уелс, която тази година избра да пропусне и надпреварата в Доха, за да даде приоритет на възстановяването си.

Съгласно правилата на WTA, топ състезателките са длъжни да участват в определен брой турнири от най-висок ранг, като пропуските водят до глоби и отнемане на точки. Въпреки това, Сабаленка настоява, че здравето и дългосрочната форма трябва да бъдат на първо място.

„Турнирният календар е безумен – затова виждаме толкова много контузии и играчи, които не могат да покажат най-доброто от себе си“, допълни тя.

В подкрепа на Сабаленка се изказа и четвъртата в световната ранглиста Коко Гоф, която призова за повече разбиране към решенията на водещите тенисистки.

„Ига и Арина са дали много на този турнир през годините. Не мисля, че има нещо лично. Просто понякога трябва да се направи избор в името на здравето“, коментира американката.

Сабаленка, която ще защитава титлата си в Маями, подчерта, че този сезон ще бъде по-внимателна с избора на турнири, за да избегне изтощение и травми.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен

    0 4 Отговор
    Ама все искате да вдигат наградния фонд

    15:11 18.03.2026

  • 2 в кратце

    5 0 Отговор
    Права е Сабальонка,човек първо трябва да гледа здравето си и да се грижи за себе си.Чудесно е,че и Ига Швятек я подкрепя.

    15:12 18.03.2026

  • 3 Баба Гошка

    7 0 Отговор
    На Чарршшафите им разтуриха камилларника. Кой богаташ ще им стъпи да рискува живота и здравето си, за да спечели евентуално някоя и друга пара? Те пари си имат достатъчно. Не щат някой наследник да им ги харчи. Самолетите не летят, ракети летят. Как очакват да ги извозят до там? На камили през пустинята или с надувни лодки? Никой няма да им стъпи на супер луксозната дестинация.

    Коментиран от #4

    15:30 18.03.2026

  • 4 Доха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Гошка":

    Това е преди да почне тази дандания
    Турнира в Доха беше февруари

    15:42 18.03.2026

  • 5 Хммм,

    0 0 Отговор
    Рано е да правим заключения, сабалем може и друго да се оформи за Сабаленка.

    16:36 18.03.2026

