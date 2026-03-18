Арина Сабаленка поставя под въпрос бъдещи участия в Дубай след остри критики от организаторите

Световната номер едно в женския тенис Арина Сабаленка изрази сериозни съмнения относно бъдещото си участие в турнира в Дубай, след като стана обект на публично недоволство от страна на директора на надпреварата. Вълната от коментари се надигна, след като Сабаленка, заедно с Ига Швьонтек, се оттегли от състезанието поради здравословни проблеми и натоварен график, което предизвика бурни реакции сред организаторите.

В интервю преди старта на престижния турнир WTA 1000 в Маями, Сабаленка не скри разочарованието си от думите на Салах Тахлак – директор на турнира в Дубай, който определи оттеглянето на водещите тенисистки като „неприятна изненада“ и настоя за по-строги санкции при късно отказване.

„Това е абсурдно!“, отсече Сабаленка, подчертавайки, че подобни изказвания не защитават интересите на играчите, а единствено тези на организаторите. „Чувствам се засегната. Вместо да се грижат за нашето здраве, те мислят само за продажбите и успеха на турнира си. След подобни коментари не съм сигурна дали изобщо бих искала да се върна в Дубай“, сподели шампионката от Индиън Уелс, която тази година избра да пропусне и надпреварата в Доха, за да даде приоритет на възстановяването си.

Съгласно правилата на WTA, топ състезателките са длъжни да участват в определен брой турнири от най-висок ранг, като пропуските водят до глоби и отнемане на точки. Въпреки това, Сабаленка настоява, че здравето и дългосрочната форма трябва да бъдат на първо място.

„Турнирният календар е безумен – затова виждаме толкова много контузии и играчи, които не могат да покажат най-доброто от себе си“, допълни тя.

В подкрепа на Сабаленка се изказа и четвъртата в световната ранглиста Коко Гоф, която призова за повече разбиране към решенията на водещите тенисистки.

„Ига и Арина са дали много на този турнир през годините. Не мисля, че има нещо лично. Просто понякога трябва да се направи избор в името на здравето“, коментира американката.

Сабаленка, която ще защитава титлата си в Маями, подчерта, че този сезон ще бъде по-внимателна с избора на турнири, за да избегне изтощение и травми.