Легенда в тениса: Никога не казвай никога

15 Януари, 2026 12:29 404 1

  • роджър федерер-
  • карлос алкарас-
  • australian open-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

22-годишният испанец има по две титли от Уимбълдън, Ролан Гарос и Откритото първенство на САЩ

Легенда в тениса: Никога не казвай никога - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният тенисист Роджър Федерер се надява Карлос Алкарас да стане най-младият играч, който да спечели и четирите турнира от Големия шлем.

22-годишният испанец има по две титли от Уимбълдън, Ролан Гарос и Откритото първенство на САЩ. Този месец Алкарас ще започне сезона си с участие в Откритото първенство на Австралия - единственият от най-престижните турнири, на който все още не е ставал шампион.

Федерер завърши кариерния си Голям шлем през 2009 година, когато триумфира на Ролан Гарос за първи път, пет години след успехите си в останалите три надпревари.

„Това е като Рори Макилрой, който искаше да спечели Мастърс в голфа, тези неща са трудни. На тази млада възраст, би било страхотно да завърши кариерен Голям шлем. Нека да видим дали може да направи нещо страхотно тази седмица. Надявам се да успее, защото за тениса, това би бил наистина специален момент“, заяви швейцарецът в интервю на „Мелбърн Парк“ преди началото на Откритото първенство на Австралия, цитиран от BBC.

Световният номер 1 Алкарас си подели трофеите в 9 от последните 10 турнира от Големия шлем със своя съперник и номер 2 в света Яник Синер. Федерер определи тяхното съперничество като "невероятно" и изключително полезно за тениса.

„Това, което виждаме при тяхното развитие в последните години - невероятно е. Поиграх с тези момчета малко. Невероятни са. Очевидно предстои още много от тях. Просто се надявам да се разминат с контузиите“, добави 20-кратният носител на титли от Големия шлем.

Роджър Федерер за първи път от 2020 година ще бъде гост на Откритото първенство на Австралия, където ще се проведе специална церемония преди откриването. Той ще участва в мач на двойки, заедно с Андре Агаси, Патрик Рафтър и Лейтън Хюит в събота.

Бившият номер 1 в световната ранглиста каза, че отказването от тениса му е далеч „по-лесно“, отколкото е очаквал, тъй като може да прекарва повече време със семейството си. Швейцарецът обича да прекарва време на корта с децата си, както и да наблюдава тениса като фен, но засега няма планове да стане треньор.

„Никога не казвай никога. Стефан Едберг казваше същото. Много съм зает, имам четири деца. Няма шанс да се случи в момента“, коментира Федерер.

Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари, а по-рано днес беше изтеглен жребият за схемата, който отреди на Карлос Алкарас двубой със 79-ия в света Адам Уолтън (Австралия).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дон Вито

    0 0 Отговор
    Е ти току що го каза, никога.
    Лукова глава.....

    12:43 15.01.2026

